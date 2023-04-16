Даса — о решении ЭСК по пенальти со «Спартаком»: «Бывают ошибки. К сожалению, в тот раз против меня»
Защитник «Динамо» Эли Даса в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение ЭСК РФС о том, что судья Сергей Иванов ошибочно назначил пенальти в матче 22-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» (3:3).
«В футболе иногда бывают ошибки. К сожалению, в тот раз это было против меня. Иногда это играет нам на руку. Но это прошлое. Незачем говорить об этом», — сказал Даса «СЭ».
11-метровый был назначен в ворота бело-голубых на 84-й минуте. Форвард «Спартака» Александр Соболев реализовал пенальти.
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