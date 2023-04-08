Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:10

Дерби кубковых неудачников, Дзюба против «Зенита», Юран начинает в «Пари НН». Рабинер — перед 22-м туром РПЛ

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист «Локомотива» Артем Дзюба.
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Обозреватель «СЭ» — о главных матчах выходных в России.

Два матча-хедлайнера в столице

Любой тур чемпионата России, который проходит после кубкового «мидуика», имеет с ним прямую взаимосвязь; два турнира нельзя отрывать друг от друга. Вот как не рассматривать субботнее дерби «Спартак» — «Динамо» вне контекста неудач обеих команд во встречах Кубка с «Уралом» и «Акроном» соответственно?

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
08 апр, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Динамо

«Спартак» по-прежнему в топ-3, но уже на три очка отстает от «Ростова» и лишь на три опережает ЦСКА: во время зимнего перерыва, напомню, красно-белые шли вторыми, обгоняя на очко ростовчан и на семь — армейцев и динамовцев. Февральские кубковые игры с «Локомотивом» не дали серьезных поводов для тревоги, а вот в чемпионате что-то пошло не так. Всего пять очков в четырех турах при пяти забитых мячах, то есть 1,25 гола за игру (до зимы было 40 голов в 17 турах — 2,35 за игру; результативность снизилась почти вдвое) — это десятое место в «весенней таблице». Лидер за этот период, «Локомотив», набрал на семь очков больше, «Ростов» и ЦСКА — на четыре...

А теперь еще и вылет пусть и не из Кубка вообще, а из Пути РПЛ. Если вывести за скобки февральские встречи с «Локо», то в последних шести играх всех турниров у команды Гильермо Абаскаля — одна победа, и та одержанная над «Факелом» лишь при помощи удара Промеса в концовке. Что-то пошло не так. Но что?

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
Гильермо Абаскаль.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Пропали игровой баланс, слитность обороны и атаки, из игры с мячом исчезла легкость, без мяча — агрессия. В матчах чемпионата команда хромает впереди (статистика — выше), в матчах Кубка — сзади: семь пропущенных в четырех встречах. Сломался Промес? Но он был — и забивал в обычном режиме — после возобновления сезона. Травмировался Джикия? Это тоже произошло совсем недавно, и тому же «Оренбургу» проигрывали и с ним, и с Квинси. Причем капитан неудачно действовал при обоих пропущенных мячах.

У меня складывается ощущение, что теперь вскрываются какие-то недочеты при работе в межсезонье. Столь длинные пауза и сборы были первыми в карьере Абаскаля — как знать, верно ли он ими воспользовался? Внешне возникает ощущение, что у футболистов тяжелые ноги, игра им дается через силу. А извечные разговоры о судействе только заслоняют реальные проблемы.

«Динамо» вообще вылетело из Кубка, притом что на предыдущем этапе решило задачу максимальной степени сложности, пройдя «Зенит» на его поле. После чего взяло и проиграло клубу первой лиги. Можно сколько угодно говорить о фатальном невезении, которое, бесспорно, имело место, но команда такого статуса и с такими задачами просто не имеет права в ситуации без права на ошибку каким угодно образом уступить середняку второго по значимости дивизиона на своем поле.

Валерий Карпин. Игорь Чугайнов: «Карпин доказал, что он хороший тренер. А Дзюба и «Зениту» забьет!»

А ее ведущий форвард (имею в виду Смолова) не имеет права срываться в смешанной зоне на журналиста и называть его «клоуном», даже если тот надавливает на больную мозоль и делает это без хамства и оскорблений. Имею за что по-настоящему уважать Федора, но тут он повел себя как мальчишка. Случись это после игры, в которой нападающий сам принимал бы участие, срыв Смолова можно было бы объяснить еще неостывшими игровыми эмоциями. Но из-за травмы он сидел на трибуне. Физическая неспособность помочь команде могла убивать его еще больше — но тогда, если он чувствовал себя в совсем скверном расположении духа, то, не будучи участником матча, имел право не проходить через микст-зону. Проходя же — контролируй себя.

Что же касается команды в целом, то можно сколько угодно говорить о пятидесяти с лишним ударах в матчах с «Сочи» и «Акроном». Но было ведь весной и 1:3 в Краснодаре при невнятной игре, и обе победы, над «Крыльями» и «Уралом», оказались таким же фартом, как и проигрыши «Сочи» и «Акрону» — нефартом. Стабильного качества игры у бело-голубых как не было, так и нет, трофея в сезоне столетия не будет уже точно, а медалей...

Футболисты «Динамо» после матча с «Акроном».
Футболисты «Динамо» после матча с «Акроном».
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Чтобы вернулись шансы на них, надо обязательно побеждать «Спартак». Тогда отставание станет лишь три очка, а в случае поражения — девять, и в этом случае вопрос повторения прошлогоднего достижения Сандро Шварца будет фактически закрыт.

На следующий день в столице дают еще один спектакль из категории «прайм» — «Локомотив» — «Зенит». И если днем ранее в Тушине встретятся свежие кубковые неудачники, то участники воскресного матча оттуда вылетели еще на предыдущем этапе, зато в чемпионате у них все хорошо. Если вести отдельный весенний подсчет, то команда Михаила Галактионова в нем — первая (максимально возможные 12 очков) с трехочковым отрывом от ближайших преследователей, один из которых наряду с ЦСКА и «Ростовом» как раз «Зенит».

Юрий Семин. «Надо меня возвращать, чтобы нарушить гегемонию «Зенита»! Интервью Юрия Семина

Можно говорить об игровых проблемах сине-бело-голубых в отсутствие Вильмара Барриоса, о проигрыше ЦСКА, еле одержанной победе над «Факелом», необходимости выпускать Ивана Сергеева, чтобы выиграть у «Урала». Но это все частности, достаточно взглянуть в таблицу. Семь очков отрыва от «Ростова» и десять от «Спартака» дают мизерную возможность, что чемпионская интрига может обостриться. Хотя вот Юрий Семин, с которым мы недавно разговаривали, верит в нее до конца, и классик знает, о чем толкует, — вспомнить хоть 2004 год, когда ЦСКА обгонял его «Локомотив», казалось, без шансов. Но в двух последних турах дал осечки, и Юрий Палыч этим воспользовался.

В воскресенье в Черкизове, где Семин в 2018-м выиграл золотой матч как раз у «Зенита», — один из немногих реальных шансов потерять очки для команды Сергея Семака. Тем более что против нее выйдет обуреваемый жаждой реванша Артем Дзюба. Помните же колкие высказывания в его интервью Нобелю Арустамяну — мол, Семак так и не поговорил с ним перед уходом игрока из «Зенита», потому что «Сергей Богданович избегает неудобных разговоров»? Это ясно говорит о настрое Дзюбы на свой бывший клуб.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
09 апр, 20:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Зенит

Ну, и Сергею Пиняеву, которым восхищались после его красивого мяча за сборную в ворота Ирака и рекорда по самому «молодому» голу в истории сборной России, стоит показать красоту и на максимально возможном сейчас уровне сопротивления.

Совсем не уверен, правда, в том, что даже при победе «Локомотива» на следующий день «Ростов» выиграет в «Оренбурге» у острого и интересного соперника. Если же команде Валерия Карпина это удастся, то заявка на чудо, как оценил в нашем разговоре полузащитник ростовчан Хорен Байрамян серебро для своей команды, станет уже по-настоящему серьезной. Веселая команда Марцела Лички — ярковыраженно домашняя, очередной ее жертвой пару туров назад стал «Спартак», и для «Ростова» игра на оренбургской синтетике станет большим испытанием.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.
Валерий Карпин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

ЦСКА и дух Акинфеева

Какой же лютой, беспощадной и алогичной получилась развязка кубкового матча ЦСКА — «Крылья Советов!» Самара давила-давила весь второй тайм, армейцы к чужой штрафной не могли подойти. Разыгрался Владимир Писарский, показавший в штрафной несколько классных финтов, попал в штангу Роман Евгеньев... А у их соперников, «казалось бы, эмоций не было», как скажет позже (теперь в Кубке России по футболу, как и в Кубке Гагарина по хоккею, речь тренера в раздевалке победителей показывают на всю страну) Владимир Федотов.

И все уже увлеченно гадали, останется ли на серию пенальти в воротах ЦСКА юный Владислав Тороп или выпустят Игоря Акинфеева и не для той же ли цели разминается резервный голкипер «Крыльев» Евгений Фролов. Судя по тому, что Акинфеев в подготовке к выходу на поле замечен не был, Федотов и тренер вратарей армейцев Дмитрий Крамаренко оставили бы Торопа.

Но по факту мы этого так и не узнаем. Потому что как только после длительного перерыва красно-синие на второй добавленной минуте подошли к чужим воротам и как-то оказавшийся на правом краю атаки центральный защитник Виллиан Роша прострелил — так Глен Бэйл срезал мяч в свои ворота. После финального свистка крашеный бедолага-блондин сидел на траве, прижавшись спиной к штанге. Причем там было сразу два рикошета — сначала Хорхе Карраскаль закидывал мяч на Антона Заболотного, но Александр Коваленко бросился на перехват, и мяч отлетел от его ноги к Роше. А потом уже была сверхдраматичная концовка эпизода.

Антон Заболотный и&nbsp;Бактиер Зайнутдинов обнимают Федора Чалова. ЦСКА угрожает выбить «Спартак» из тройки. Чалов забивает в четвертом матче подряд

Будем считать, что на исход повлиял дух Акинфеева, который, правда, сам сидел на скамейке, но первый удар по мячу (точнее, удары) нанесли его родители и старший сын. Казалось, что Игорь Владимирович едва не расплакался — не зря он в нашем февральском интервью назвал себя человеком сентиментальным. А я вспоминал еще один фрагмент того разговора:

— Что касается психологии, то подчеркну одну историю, тем более что она идет с детства, — говорит Акинфеев. — У меня боевой отец, который миллион раз заставлял выбивать мяч от ворот в манеже ЦСКА. Сначала это была футбольная стенка, которая стоит за воротами. Со слезами на глазах, под строгим отцовским взглядом я лупил в эту стенку. Сначала не получалось, потом — все выше и выше. И, наконец, я перебил эту стенку и понял, что мы чего-то добились. Это пригодилось на протяжении всей моей карьеры. Скорее всего, отец заложил в меня это качество, которое всегда помогает.

Вот почему я и говорю, что ЦСКА помог в этом матче выиграть дух Акинфеева.

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.
Игорь Акинфеев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Армейцы вышли в финал Пути РПЛ, хотя, по-моему, в конкретном матче имели для этого не много игровых оснований. И не только по-моему. В комментариях к моему посту в телеграм-канале «РабиНерв» болельщик ЦСКА Павел написал: «Мы просто отскочили. Вот абсолютно не по игре счет и исход. С «Уралом» такая игра не прокатит, и там за такой фарт может аукнуться».

ЦСКА сыграет с клубом своего бывшего главного тренера Виктора Гончаренко (Владимир Федотов, в свою очередь, был капитаном «Уралмаша»). А у Самары будет еще один шанс. Вообще мне это нравится, как и весь нынешний розыгрыш Кубка с его отличной атмосферой на трибунах. Да, формат сложный, но две попытки у клубов РПЛ — это уже больше похоже на чемпионат, а значит, случайно вылететь из такого турнира невозможно. Хочу, чтобы Кубок таким и остался. Сейчас он выглядит интереснее премьер-лиги.

И лицо команд — тех же «Урала» с «Крыльями», не говоря об «Акроне», — раскрывается там по-особому, и хочется продлевать впечатление. Уральцы сыграют на выезде с «Ахматом», а самарцы поедут в гости к «Сочи». Вот тоже загадочная новая команда у Курбана Бердыева — то два крупных поражения подряд от «Оренбурга» с «Факелом», то выигрыш в Москве у «Динамо». И не поймешь, чего ждать от нее дальше.

Самарцев с их очень симпатичной игрой в Кубке жалко. Пусть уж лучше все бы решилось в серии пенальти, чем вот так. «Крылья», кстати, находятся лишь в двух очках от «Пари НН», то есть от границы зоны стыков: в четырех весенних турах у них всего очко в последнем матче с «Оренбургом». Вот команда Игоря Осинькина точно совсем разная в чемпионате и Кубке, где она обыгрывает «Зенит», «Спартак», «Динамо» и переигрывает, хоть и без результата, ЦСКА.

«Пари НН» на этой неделе возглавил экс-главный тренер «Химок» Сергей Юран, и то, что это произошло в один день с отставкой Спартака Гогниева, выглядит символично. Поездка нижегородцев в Краснодар не выглядит лучшим вариантом для старта, но, как говорится, в благополучные команды тренеров не зовут. У Артема Горлова не получилось, руководство клуба долго ему доверять не стало — теперь очередь Юрана.

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран.
Сергей Юран.
ФК «Пари НН»

Гогниев — перспективный тренер, но оказался не в то время и не в том месте. Ему не следовало идти в химкинский хаос

А «Химки» без Гогниева поедут в гости к ЦСКА, и с учетом смены тренера и новых эмоций у химчан не стал бы заранее записывать красно-синим железные три очка в таблицу, хоть у ЦСКА три победы в чемпионате подряд и выход в финал Пути РПЛ в Кубке России. Ринат Билялетдинов — человек красноречивый и душевный, способный воздействовать на людей. В краткосрочном контексте это может оказать влияние на каждого игрока в частности и весь коллектив в целом.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
09 апр, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Химки

Тем временем отправленный в отставку после 0:6 от «Краснодара» Гогниев дал большое интервью моему коллеге по «СЭ» Виталию Айрапетову. И если сам факт открытости и готовности моментально говорить о проделанной работе вызывает уважение, то содержание сказанного, на мой взгляд, больше печалит. Все-таки нужно понимать, что интервью по горячим следам — не более чем первое подведение итогов, когда внутри по-прежнему все кипит и способность провести трезвый анализ еще не проснулась. А остынет, поразмыслит — и на многие вещи будет смотреть иначе.

Понятно, что не один Гогниев виноват в фиаско «Химок» и, более того, не он в первую очередь. В этом клубе — кромешном аду вряд ли могло быть иначе. Валерий Лобановский, по-моему, говорил, что хороший игрок, переходящий в плохую команду, становится плохим игроком. И тренеров это тоже касается. Тем более когда футболистам по полгода не платят зарплату и/или премиальные, тренер лишается массы рычагов воздействия.

Спартак Гогниев. «Почему Гогниев сам не подал в отставку после «Краснодара»? Он же воин». Интервью Туфана Садыгова

Но когда в клубе материальный и организационный хаос, для того чтобы как-то держаться на плаву, выход один — единство главного тренера и игроков. Чтобы они бились за него. Как в свое время «Анжи» за Магомеда Адиева, например. Этого Гогниеву сделать не удалось.

Главная проблема специалиста при всех его прогрессивных футбольных взглядах — неумение управлять эмоциями. А способность делать это, причем по отношению не только к себе, но и к футболистам, — такая же неотъемлемая часть работы, как игровая философия, правильный выбор схемы на конкретный матч и тактический разбор соперников. Умение не только изучить оппонента, но и четко донести до команды, что надо делать на поле, не менее важно, чем разбор. Обеспечить то, чтобы не только ты сказал, но и чтобы тебя услышали и выполнили. Это просто другая сторона тренерского искусства. Например, как мне кажется, Игорь Шалимов блестяще разбирает и излагает. Но по результатам его команд не особо заметно, чтобы его слышали так же хорошо, как он говорит. На каком-то этапе этого процесса что-то ломается.

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев.
Спартак Гогниев.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Гогниев ставил особенный тип футбола — очень высокий прессинг, такую же высокую линию обороны с особыми требованиями для вратаря, выход из защиты через короткий пас и т. д. Для такого футбола нужен определенный уровень и подбор игроков. Но в этом случае очень важно, чтобы команда была на твоей стороне и верила тебе. Иначе сложную игровую задачу не решить даже с большими мастерами. А тем более с небольшими, которые в «Химках» в основном и собрались.

Вот ко всем этим вещам Гогниев имеет прямое отношение, но не хочет этого признавать. Может, пока.

Лейтмотив слов Спартака Артуровича — «если бы». Если бы Мирзов забил пенальти «Факелу». Если бы Мантуан не забил в концовке третий гол. Если бы, если бы...

Не бывает в футболе «если бы». Весь футбол, да и вся жизнь — это возможности, которые у нас есть и которые мы либо используем, либо нет. И если нет, то не стоит сетовать на то, что могло произойти, но «не повезло».

Спартак Гогниев. «По тактике никто «Химки» не переиграл. 0:5 от «Спартака»? Лучшим признали Селихова». Гогниев — о своей работе, «хороводах», Глушакове, Тихом

Гогниев сам подчеркивает, что тренирует всего три года — и уже получил шанс поработать в РПЛ, за что «Химкам» и Туфану Садыгову благодарен. Вот только в премьер-лиге далеко не всегда медом намазано, она сама по себе ничего не гарантирует, а иногда, придя к специалисту раньше времени и в неправильном месте, способна создать большие проблемы для его карьеры.

Надеюсь, в случае с Гогниевым этого не произойдет. Работа в «Алании», пусть и не вылившаяся в выход в премьер-лигу, показала его перспективность. Но «Химки» со всеми их минусами доказали, что он еще сырой. Так сказать, неограненный алмаз. И в карьере очень важно делать правильный выбор. В случае с подмосковным клубом его губительность была ясна сразу.

Артем Дзюба
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
37
33
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
У кенийцев нашли допинговую схему. Их снова пожурят и простят?
Смолов — журналисту: «Тебе, что ли, обещал выиграть Кубок, клоун?»
Стали известны подробности состояния Иосифа Пригожина
Блинкен объявил о начале контрнаступления Украины в ближайшие недели
В Карелии девочка чуть не умерла во время операции из-за обмана матери
7 апреля — Благовещение: история, традиции, что можно и нельзя делать
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
РПЛ: «Спартак» — «Динамо», «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи 22-го тура
«Спартак» — «Динамо»: дерби-искупление. Колонка Казакова
Непомнящий заявил, что не видит фаворита в матче «Спартак» — «Динамо»
Лепехин не исключает, что «Локомотив» может набрать очки в матче с «Зенитом»
Масалитин: «Мы не знаем, ставили ли в «Динамо» задачу выиграть Кубок»
Радченко: «У «Локомотива» есть хорошие шансы забрать очки в матче с «Зенитом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» — «Динамо»: дерби-искупление. Колонка Казакова
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости