Жест Соболева и удаление Роши — катастрофа. Но «Спартаку» нет равных, когда на поле — хаос и безумие
Дерби «Спартака» и ЦСКА — уникальное явление РПЛ, которому нет аналогов в мире. Мы каждый раз хотим искр, пламени, пожара (стадии — по мере приближения финального свистка), но реальность превосходит самые дерзкие ожидания. После стычки Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля в первом круге казалось: ничего абсурднее уже не случится. Красные карточки игрокам в матчах такого накала давно не удивляют, однако синхронный поход обоих тренеров на заседание КДК — это было что-то новое!
Но мог ли кто-то тогда представить, что следующий скандал настолько затмит события осени, что теперь о них даже неловко вспоминать?! Подумаешь, два человека на эмоциях высказали друг другу все, что накипело. Тут хотя бы ясно, что произошло.
Вот столкновение Соболева с Рошей — выход на новый уровень безумия. Один схватил себя руками между ног, второй повторил это для арбитров, чтобы акцентировать внимание: мол, это же красная спартаковцу! Итог — удаление обоих... Такое возможно только в РПЛ, но самое страшное — похоже, к этому все постепенно привыкают.
«Спартак» точно привык. Во-первых, клуб сам страдал из-за судейства и адаптировался к условиям, где многое зависит не от внешних обстоятельств, а от того, как ты на них среагируешь. Во-вторых, понимал, что дерби — лучший шанс забрать победу там, где на первый план выходят эмоции, а не качество футбола.
Давайте честно: ЦСКА — самая сбалансированная команда этой весны, и абсолютно все предматчевые расклады делали его фаворитом дерби. Пока Абаскаль менял схемы, проваливал первые таймы и, максимально упрощая игру, спасался на последних минутах, Федотов и Ко доминировали в большинстве встреч с большим запасом и логично прыгнули с пятого места на второе.
Понятно, что в отдельно взятом случае может случиться все что угодно. Понятно, что «Спартак», в конце концов, не так уж плох — даже в каждой неудачной игре красно-белые демонстрировали хорошие отрезки. Но грохнуть ЦСКА исключительно футбольно сейчас непросто. Гораздо тяжелее, чем, максимально раскалив обстановку, вывести соперника из себя и забрать три очка в огне эмоций и драйва.
Конечно, Соболеву дико повезло — форвард минут десять провоцировал Рошу: строил гримасы, симулировал и постоянно шел в жесткие стыки. Но в итоге психанул сам и чудом не подставил своих. Эпизод, который в идеальном мире должен был привести к удалению у «Спартака», вызвал вспышку гнева у всего ЦСКА. И если в первом тайме шла равная борьба, то после красных карточек в обе стороны хозяева «Открытие Банк Арены» идеально воспользовались ситуацией.
Это не оправдание Соболева — то, что он сделал, как минимум некрасиво. Но здесь мы возвращаемся к важному тезису: дерби — это не только про футбол, но и про психологию.
«Спартак» ведь не получил численного преимущества, зато как прибавил ментально! Это он лез в концовке в чужую штрафную, снова и снова подставлялся под соперников, которые явно находились на взводе. И добился своего: можно сколько угодно говорить, что Мозес падал картинно, но факт в том, что ему попали по стопе. Для меня это — стопроцентный пенальти. Как и отмена 11-метрового за наступ Дивеева (но это уже другая и вечная история про разные трактовки российскими рефери).
Пострадал ли ЦСКА из-за судейства? Безусловно. Сломало ли удаление Роши геймплан Федотова? Естественно.
Достаточно ли этих причин для того, чтобы говорить о незаслуженном поражении? Конечно, нет. ЦСКА хорош в классических условиях, но когда на поле — хаос и безумие, «Спартаку» в РПЛ нет равных.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
|
7
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|1 : 0
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|0 : 3
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|2 : 2
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 0
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 0
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|2 : 1
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|3 : 0
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9