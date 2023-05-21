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21 мая, 22:10

Жест Соболева и удаление Роши — катастрофа. Но «Спартаку» нет равных, когда на поле — хаос и безумие

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Александр Соболев («Спартак») и Виллиан Роша (ЦСКА).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Гильермо Абаскаль в матче «Спартак» — ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
ЦСКА же не справился с эмоциями дерби.

Дерби «Спартака» и ЦСКА — уникальное явление РПЛ, которому нет аналогов в мире. Мы каждый раз хотим искр, пламени, пожара (стадии — по мере приближения финального свистка), но реальность превосходит самые дерзкие ожидания. После стычки Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля в первом круге казалось: ничего абсурднее уже не случится. Красные карточки игрокам в матчах такого накала давно не удивляют, однако синхронный поход обоих тренеров на заседание КДК — это было что-то новое!

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
21 мая, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
ЦСКА

Но мог ли кто-то тогда представить, что следующий скандал настолько затмит события осени, что теперь о них даже неловко вспоминать?! Подумаешь, два человека на эмоциях высказали друг другу все, что накипело. Тут хотя бы ясно, что произошло.

Вот столкновение Соболева с Рошей — выход на новый уровень безумия. Один схватил себя руками между ног, второй повторил это для арбитров, чтобы акцентировать внимание: мол, это же красная спартаковцу! Итог — удаление обоих... Такое возможно только в РПЛ, но самое страшное — похоже, к этому все постепенно привыкают.

«Спартак» точно привык. Во-первых, клуб сам страдал из-за судейства и адаптировался к условиям, где многое зависит не от внешних обстоятельств, а от того, как ты на них среагируешь. Во-вторых, понимал, что дерби — лучший шанс забрать победу там, где на первый план выходят эмоции, а не качество футбола.

Давайте честно: ЦСКА — самая сбалансированная команда этой весны, и абсолютно все предматчевые расклады делали его фаворитом дерби. Пока Абаскаль менял схемы, проваливал первые таймы и, максимально упрощая игру, спасался на последних минутах, Федотов и Ко доминировали в большинстве встреч с большим запасом и логично прыгнули с пятого места на второе.

Гильермо Абаскаль в матче «Спартак» — ЦСКА.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Понятно, что в отдельно взятом случае может случиться все что угодно. Понятно, что «Спартак», в конце концов, не так уж плох — даже в каждой неудачной игре красно-белые демонстрировали хорошие отрезки. Но грохнуть ЦСКА исключительно футбольно сейчас непросто. Гораздо тяжелее, чем, максимально раскалив обстановку, вывести соперника из себя и забрать три очка в огне эмоций и драйва.

Конечно, Соболеву дико повезло — форвард минут десять провоцировал Рошу: строил гримасы, симулировал и постоянно шел в жесткие стыки. Но в итоге психанул сам и чудом не подставил своих. Эпизод, который в идеальном мире должен был привести к удалению у «Спартака», вызвал вспышку гнева у всего ЦСКА. И если в первом тайме шла равная борьба, то после красных карточек в обе стороны хозяева «Открытие Банк Арены» идеально воспользовались ситуацией.

Это не оправдание Соболева — то, что он сделал, как минимум некрасиво. Но здесь мы возвращаемся к важному тезису: дерби — это не только про футбол, но и про психологию.

Александр Соболев и&nbsp;Виллиан Роши. Соболев мог подставить «Спартак». Ему пора избавляться от провокаций

«Спартак» ведь не получил численного преимущества, зато как прибавил ментально! Это он лез в концовке в чужую штрафную, снова и снова подставлялся под соперников, которые явно находились на взводе. И добился своего: можно сколько угодно говорить, что Мозес падал картинно, но факт в том, что ему попали по стопе. Для меня это — стопроцентный пенальти. Как и отмена 11-метрового за наступ Дивеева (но это уже другая и вечная история про разные трактовки российскими рефери).

Пострадал ли ЦСКА из-за судейства? Безусловно. Сломало ли удаление Роши геймплан Федотова? Естественно.

Достаточно ли этих причин для того, чтобы говорить о незаслуженном поражении? Конечно, нет. ЦСКА хорош в классических условиях, но когда на поле — хаос и безумие, «Спартаку» в РПЛ нет равных.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 0
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 2 : 1
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 0
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Пари НН – Сочи
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