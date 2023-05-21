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21 мая, 21:10

Соболев мог подставить «Спартак». Ему пора избавляться от провокаций

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Единоборство Александра Соболева и Виллиана Роши.
Александр Соболев и Виллиан Роши.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
И учиться контролировать эмоции.

Мнение

Соболев — один из лучших в составе «Спартака», с этим никто не спорит. Александр выкладывается на двести процентов, бьется, приносит команде очки, но, к сожалению, не умеет контролировать свои эмоции. То, что его репутация среди соперников не самая кристальная, ни для кого не секрет. Нырки, провокации, неспортивное поведение — от этого Соболеву пора избавляться.

Команда Абаскаля могла и не победить в дерби, если бы Сергей Карасев не удалил Виллиана Рошу, который, похоже, просто повторил жест Соболева. Форвард «Спартака» был в миллиметре от звания антигероя и убийственной критики болельщиков, которая не утихала бы очень долго. Гильермо Абаскаль сразу признал: подобное поведение футболиста просто неприемлемо и двух мнений тут быть не может. Уважение к сопернику — важная часть футбола, и, несмотря на итоговую победу «Спартака», Соболев в этой истории все же проигравший.

Символично, что в дерби красно-белые показали, что у команды есть яйца. Такие победы на финише сезона не только настраивают игровой баланс, но и заводят футболистов. Делают их злее — такой опыт важен для больших противостояний. Например, с «Зенитом», когда игроки «Спартака», такое ощущение, изначально выходят подавленными и с мыслью «нам ничего не светит».

21&nbsp;мая. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 2:1. Сергей Карасев. «Спартак» победил ЦСКА и по судейским ошибкам. Карасев ошибочно удалил Рошу и намудрил с пенальти

Если «Спартак» перенесет такое хладнокровие и через межсезонье, а внутренние дрязги не помешают качественно усилиться, уже через несколько месяцев команда Абаскаля станет гораздо сильнее. Не только кадрово, но и ментально.

Команде пора расти — если этого не произойдет, все скатится в состояние эпохи Федуна, об окончании которой так мечтали болельщики.

P. S. После матча Соболев извинился за свой поступок и пообещал, что больше такого не повторится. Очень надеюсь, что это и есть первый шаг к исправлению.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Александр Соболев
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ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 0
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 2 : 1
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 0
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

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Спартак

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