Соболев мог подставить «Спартак». Ему пора избавляться от провокаций
Мнение
Соболев — один из лучших в составе «Спартака», с этим никто не спорит. Александр выкладывается на двести процентов, бьется, приносит команде очки, но, к сожалению, не умеет контролировать свои эмоции. То, что его репутация среди соперников не самая кристальная, ни для кого не секрет. Нырки, провокации, неспортивное поведение — от этого Соболеву пора избавляться.
Команда Абаскаля могла и не победить в дерби, если бы Сергей Карасев не удалил Виллиана Рошу, который, похоже, просто повторил жест Соболева. Форвард «Спартака» был в миллиметре от звания антигероя и убийственной критики болельщиков, которая не утихала бы очень долго. Гильермо Абаскаль сразу признал: подобное поведение футболиста просто неприемлемо и двух мнений тут быть не может. Уважение к сопернику — важная часть футбола, и, несмотря на итоговую победу «Спартака», Соболев в этой истории все же проигравший.
Символично, что в дерби красно-белые показали, что у команды есть яйца. Такие победы на финише сезона не только настраивают игровой баланс, но и заводят футболистов. Делают их злее — такой опыт важен для больших противостояний. Например, с «Зенитом», когда игроки «Спартака», такое ощущение, изначально выходят подавленными и с мыслью «нам ничего не светит».
Если «Спартак» перенесет такое хладнокровие и через межсезонье, а внутренние дрязги не помешают качественно усилиться, уже через несколько месяцев команда Абаскаля станет гораздо сильнее. Не только кадрово, но и ментально.
Команде пора расти — если этого не произойдет, все скатится в состояние эпохи Федуна, об окончании которой так мечтали болельщики.
P. S. После матча Соболев извинился за свой поступок и пообещал, что больше такого не повторится. Очень надеюсь, что это и есть первый шаг к исправлению.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
|
7
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|1 : 0
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|0 : 3
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|2 : 2
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 0
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 0
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|2 : 1
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|3 : 0
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9