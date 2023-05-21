Похоже, «Ростов» выбыл из гонки за медали. «Краснодар» разгромил команду Карпина
У «Краснодара» третий матч за неделю
Матч с «Ростовом» стал для команды Владимира Ивича уже третьим за неделю — до этого «быки» сыграли на выезде с «Зенитом» в РПЛ и дома с «Уралом» в Кубке. И везде их ждал успех — в Питере хозяева еле успели отыграться, дома получилось пройти екатеринбуржцев и выйти в суперфинал Кубка России. На ростовчан сил у «Краснодара» тоже хватило.
Черный месяц для «Ростова»
Трудно сказать, в чем именно причина майского спада «Ростова», но точно можно констатировать его наличие. Команда Карпина замедлила ход в апреле (выиграла всего один матч из четырех в РПЛ, трижды сыграла вничью), а в мае рухнула — проиграла сначала «Факелу» дома, потом «Сочи» на выезде. Ко всему прочему, вылетел из обоймы целый ряд игроков основы.
Новые лица
«Ростов» по нужде, а «Краснодар» по возможности выпустили на поле в южном дерби игроков, которых мы мало видели в деле в последнее время. У желто-синих все новые лица условные — и Прохин, и Голенков с Полозом уже многократно выходили в основе. Своим появлением на поле они обязаны в первую очередь травмам Осипенко и Комличенко.
Ивич же вместо Сафонова выпустил в основе Агкацева и объяснил это просто: второму вратарю «Краснодара» надо больше играть. Правда, вынужденные замены у «Краснодара» тоже были — уже не первый тур подряд травмированы Черников и Кривцов, а также Кади. А еще по ходу встречи повреждение получил Джон Кордоба — вместо него на поле вышел звездный игрок из молодежки Александр Кокшаров.
Слишком быстрый нокаут
«Краснодар» нокаутировал «Ростов» слишком быстро — уже на третьей минуте Алексей Ионов с передачи Джона Кордобы прошил ворота Сергея Песьякова. Еще через семь минут отличился сам колумбиец — так уже к 10-й минуте хозяева повели 2:0.
На 21-й минуте Кордоба получил травму, его заменил краснодарский воспитанник Кокшаров. И через четыре минуты забил ростовчанам головой, сделав второй тайм по сути бессмысленным. Таким он на самом деле и стал — при 3:0 в свою пользу «Краснодар» успокоился, а «Ростов» попросту не мог ничего сделать. Не помог выход ни Тошевски (хотя игра при нем пошла бодрее), ни Тугарева.
«Ростов» не забивает уже третий матч подряд, а также, очень похоже, вылетел из борьбы за медали. Более того, на дистанции одного балла находится «Ахмат», с которым команде Карпина играть в следующие выходные. Неподалеку и «Краснодар» (46 очков), потому в самой концовке сезона при определенных условиях «быки» могут обогнать «Ростов».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
|
7
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|1 : 0
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|0 : 3
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|2 : 2
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 0
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 0
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|2 : 1
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|3 : 0
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9