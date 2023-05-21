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21 мая, 21:20

Похоже, «Ростов» выбыл из гонки за медали. «Краснодар» разгромил команду Карпина

Артем Белинин
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21 мая. «Краснодар» разгромил «Ростов» — 3:0.
Фото ФК «Ростов»
«Быки» забили два гола в первые 10 минут.
Россия. Премьер-лига. 28-й тур
21 мая, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
3:0
Ростов

У «Краснодара» третий матч за неделю

Матч с «Ростовом» стал для команды Владимира Ивича уже третьим за неделю — до этого «быки» сыграли на выезде с «Зенитом» в РПЛ и дома с «Уралом» в Кубке. И везде их ждал успех — в Питере хозяева еле успели отыграться, дома получилось пройти екатеринбуржцев и выйти в суперфинал Кубка России. На ростовчан сил у «Краснодара» тоже хватило.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;. «Краснодар» разгромил «Ростов» в битве юга. Онлайн-трансляция матча

Черный месяц для «Ростова»

Трудно сказать, в чем именно причина майского спада «Ростова», но точно можно констатировать его наличие. Команда Карпина замедлила ход в апреле (выиграла всего один матч из четырех в РПЛ, трижды сыграла вничью), а в мае рухнула — проиграла сначала «Факелу» дома, потом «Сочи» на выезде. Ко всему прочему, вылетел из обоймы целый ряд игроков основы.

Новые лица

«Ростов» по нужде, а «Краснодар» по возможности выпустили на поле в южном дерби игроков, которых мы мало видели в деле в последнее время. У желто-синих все новые лица условные — и Прохин, и Голенков с Полозом уже многократно выходили в основе. Своим появлением на поле они обязаны в первую очередь травмам Осипенко и Комличенко.

Ивич же вместо Сафонова выпустил в основе Агкацева и объяснил это просто: второму вратарю «Краснодара» надо больше играть. Правда, вынужденные замены у «Краснодара» тоже были — уже не первый тур подряд травмированы Черников и Кривцов, а также Кади. А еще по ходу встречи повреждение получил Джон Кордоба — вместо него на поле вышел звездный игрок из молодежки Александр Кокшаров.

Слишком быстрый нокаут

«Краснодар» нокаутировал «Ростов» слишком быстро — уже на третьей минуте Алексей Ионов с передачи Джона Кордобы прошил ворота Сергея Песьякова. Еще через семь минут отличился сам колумбиец — так уже к 10-й минуте хозяева повели 2:0.

На 21-й минуте Кордоба получил травму, его заменил краснодарский воспитанник Кокшаров. И через четыре минуты забил ростовчанам головой, сделав второй тайм по сути бессмысленным. Таким он на самом деле и стал — при 3:0 в свою пользу «Краснодар» успокоился, а «Ростов» попросту не мог ничего сделать. Не помог выход ни Тошевски (хотя игра при нем пошла бодрее), ни Тугарева.

«Ростов» не забивает уже третий матч подряд, а также, очень похоже, вылетел из борьбы за медали. Более того, на дистанции одного балла находится «Ахмат», с которым команде Карпина играть в следующие выходные. Неподалеку и «Краснодар» (46 очков), потому в самой концовке сезона при определенных условиях «быки» могут обогнать «Ростов».

Валерий Карпин
Футбол
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ФК Краснодар
ФК Ростов
9
19
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 0
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 2 : 1
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 0
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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