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Сегодня, 21:15

«Зенит» напоролся на «Сочи». До «Динамо» — всего три очка

«Зенит» в гостях не смог обыграть «Сочи»
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Сочи» и «Зенит» сыграли вничью.
Фото ФК «Зенит»
«Сочи» и «Зенит» сыграли вничью.
Фото ФК «Зенит»
1/2
Лидер не смог обыграть команду Владимира Федотова в гостях.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
03 апр, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
0:0
Зенит
Сочи
Джанаев Дркушич Родригау Цаллагов Юрганов Заика (Маргасов, 69) Юсупов (Мелкадзе, 69) Нобоа (Попов, 76) Макарчук Ангбан Кассьерра
Зенит
Кержаков Чистяков Дуглас Сантос Круговой (Алип, 87) Барриос Клаудиньо Кузяев Мостовой Сутормин (Юри Алберто, 65) Малком (Ерохин, 87) Дзюба (Сергеев, 66)
Предупреждения
Юрганов 45’, Мелкадзе 71’  -  Малком 42’
Судьи
Москалев (Воронеж) Мурашов (Москва) Воронцов (Ярославль)
ВАР
Кукуляк (Калуга) Шаламберидзе (Москва)

Обидчик чемпиона

За весь 2021 год «Зенит» только раз проиграл дома в чемпионате. И произошло это в матче с командой, которой уже много лет приписывают мифические связи с сине-бело-голубыми. Тогда в соцсетях писали, что «Зенит» едва ли не специально проиграл южанам, а Сергей Семак на пресс-конференции качал головой, рассуждая о ярлыке «фарм-клуба» у соперника: «Думаю, люди, которые так говорят, не хотят ничего слышать и понимать».

Сезон показал, что прошлогодний прорыв «Сочи» не был случайным. Команда Владимира Федотова после пятого места в чемпионате-2020/21 борется за топ-3. Хотя после рестарта сезона сочинцы играют не всегда удачно.

Радостный Федор Смолов и&nbsp;Вячеслав Грулев обнимают Даниила Фомина после реализованного пенальти в&nbsp;матче с &laquo;Краснодаром&raquo;. Подарок от ВАР, 22-й точный пенальти Фомина, 100-й «сухарь» Шунина. «Динамо» не отпускает «Зенит»

Травмы Вендела и Караваева

Этот матч был последним в туре, так что «Зенит» знал о победе «Динамо» в Краснодаре и сокращенном до двух очков отрыве от бело-голубых. Впрочем, и без этого питерцам требовались три очка, и Сергей Семак выставил сильнейший состав.

Многие болельщики переживали, что после паузы на сборные в расположение клуба не вернутся легионеры. Но приехали все — даже травмированный Ловрен. Правда, без потерь все равно не обошлось: Вендел и Караваев из-за мышечных повреждений не сыграли с «Сочи». И если бразилец в ближайшее время должен вернуться в общую группу, то сроки возвращения Вячеслава назвать сложно.

В запасе остался Юри Алберто, прилетевший из Бразилии накануне. Только-только вернулся из Колумбии и Барриос, но для него подобная ситуация привычна, так что Семак сразу бросил его в бой. Тем более что заменить колумбийца некем.

Малком. Малкома по делу критиковали, но он наконец-то раскрылся в «Зените». И готов стать суперзвездой РПЛ

Сутормин — центральный защитник

А вот Алберто есть замена. Сергей Семак решил временно отказаться от экспериментов с выходами Юри на фланге и предпочел профильных вингеров по краям от Дзюбы — Мостового и Малкома. Клаудиньо с Кузяевым тоже действовали высоко, так что при желании схему можно было бы нарисовать как 4-1-4-1. Но все-таки ближе 4-3-3 с Барриосом в роли якоря полузащиты.

Но это при игре с мячом. Когда «Зенит» позиционно оборонялся, то переходил то на 4-4-2, то на 5-3-2. Точнее сказать сложно, потому что многое зависело от роли Малкома. У «Сочи» очень высоко играл левый защитник Макарчук, поэтому бразилец часто уходил за ним вглубь, и у «Зенита» визуально оказывалось пять защитников в линии.

Центральный защитник Сутормин — это крупное тактическое событие. В «Оренбурге» мы привыкли видеть Алексея в атаке, но в «Зените» он сменил профиль. Семак говорил, что Сутормин мог бы сыграть третьего центрального защитника в Лондоне, если бы не решили проблемы с Барриосом. Но на этой позиции мы его еще не видели.

Проблемы с созиданием

Упомянутый Макарчук вышел у «Сочи» вместо дисквалифицированного Терехова и прекрасно заменил одного из самых атакующих защитников лиги. Хозяева вообще не стеснялись оставлять достаточно много пространства между линиями, в отличие от многих соперников «Зенита». При этом у «Сочи» исправно работала подстраховка, так что дыр в расстановке не было.

Южане рассчитывали на скорость Кассьерры, и в конце первого тайма у колумбийца был момент. «Зенит» не был надежен при забросах за спину. Впереди тоже проблем хватало: если не считать хороший момент у Малкома, то в первом тайме вся острота исходила от «Зенита» со стандартов — могли открыть счет и Чистяков, и Дзюба.

Проблемы команды Семака объяснимы. Без Ракицкого и Ловрена никто из центральных защитников не может стрелять точными длинными передачами — даже в Сочи у гостей хватало потерь при выходе из обороны. А лучше Вендела никто в команде не умеет самостоятельно тащить мяч через середину. Навесов на Дзюбу было мало, да и они утратили эффективность.

«Сочи» и «Зенит» сыграли вничью. Фото ФК «Зенит»
«Сочи» и «Зенит» сыграли вничью.
Фото ФК «Зенит»

Спасение Дугласа

Только на 66-й минуте Семак понял, что ничего не работает, и совершил сразу двойную замену с перестроением схемы — Сергеев с Алберто вышли вместо Дзюбы и Сутормина, а «Зенит» стал играть 3-4-3 с Барриосом в обороне.

Но это не привело к качественным изменениям. Напротив, у ворот «Сочи» стало больше навесов (классическая авральная тактика «Зенита»), но ловить их Сергееву было сложно. Лишь когда Ерохин появился на поле в концовке, упрощенная тактика была оправдана. Зацепиться за одну из подач мог и Алберто, но не попал толком по мячу на 90-й минуте.

Как ни странно, ближе к голу во втором тайме был «Сочи». На 82-й минуте Дуглас Сантос, получивший от Дзюбы капитанскую повязку, бросился под удар при угловом и, как выяснилось, уберег чемпионов России от проигрыша.

0:0 — «Сочи» не заслужил поражения, так что ничью можно назвать логичной.

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3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
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 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
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