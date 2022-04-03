«Зенит» напоролся на «Сочи». До «Динамо» — всего три очка
Обидчик чемпиона
За весь 2021 год «Зенит» только раз проиграл дома в чемпионате. И произошло это в матче с командой, которой уже много лет приписывают мифические связи с сине-бело-голубыми. Тогда в соцсетях писали, что «Зенит» едва ли не специально проиграл южанам, а Сергей Семак на пресс-конференции качал головой, рассуждая о ярлыке «фарм-клуба» у соперника: «Думаю, люди, которые так говорят, не хотят ничего слышать и понимать».
Сезон показал, что прошлогодний прорыв «Сочи» не был случайным. Команда Владимира Федотова после пятого места в чемпионате-2020/21 борется за топ-3. Хотя после рестарта сезона сочинцы играют не всегда удачно.
Травмы Вендела и Караваева
Этот матч был последним в туре, так что «Зенит» знал о победе «Динамо» в Краснодаре и сокращенном до двух очков отрыве от бело-голубых. Впрочем, и без этого питерцам требовались три очка, и Сергей Семак выставил сильнейший состав.
Многие болельщики переживали, что после паузы на сборные в расположение клуба не вернутся легионеры. Но приехали все — даже травмированный Ловрен. Правда, без потерь все равно не обошлось: Вендел и Караваев из-за мышечных повреждений не сыграли с «Сочи». И если бразилец в ближайшее время должен вернуться в общую группу, то сроки возвращения Вячеслава назвать сложно.
В запасе остался Юри Алберто, прилетевший из Бразилии накануне. Только-только вернулся из Колумбии и Барриос, но для него подобная ситуация привычна, так что Семак сразу бросил его в бой. Тем более что заменить колумбийца некем.
Сутормин — центральный защитник
А вот Алберто есть замена. Сергей Семак решил временно отказаться от экспериментов с выходами Юри на фланге и предпочел профильных вингеров по краям от Дзюбы — Мостового и Малкома. Клаудиньо с Кузяевым тоже действовали высоко, так что при желании схему можно было бы нарисовать как 4-1-4-1. Но все-таки ближе 4-3-3 с Барриосом в роли якоря полузащиты.
Но это при игре с мячом. Когда «Зенит» позиционно оборонялся, то переходил то на 4-4-2, то на 5-3-2. Точнее сказать сложно, потому что многое зависело от роли Малкома. У «Сочи» очень высоко играл левый защитник Макарчук, поэтому бразилец часто уходил за ним вглубь, и у «Зенита» визуально оказывалось пять защитников в линии.
Центральный защитник Сутормин — это крупное тактическое событие. В «Оренбурге» мы привыкли видеть Алексея в атаке, но в «Зените» он сменил профиль. Семак говорил, что Сутормин мог бы сыграть третьего центрального защитника в Лондоне, если бы не решили проблемы с Барриосом. Но на этой позиции мы его еще не видели.
Проблемы с созиданием
Упомянутый Макарчук вышел у «Сочи» вместо дисквалифицированного Терехова и прекрасно заменил одного из самых атакующих защитников лиги. Хозяева вообще не стеснялись оставлять достаточно много пространства между линиями, в отличие от многих соперников «Зенита». При этом у «Сочи» исправно работала подстраховка, так что дыр в расстановке не было.
Южане рассчитывали на скорость Кассьерры, и в конце первого тайма у колумбийца был момент. «Зенит» не был надежен при забросах за спину. Впереди тоже проблем хватало: если не считать хороший момент у Малкома, то в первом тайме вся острота исходила от «Зенита» со стандартов — могли открыть счет и Чистяков, и Дзюба.
Проблемы команды Семака объяснимы. Без Ракицкого и Ловрена никто из центральных защитников не может стрелять точными длинными передачами — даже в Сочи у гостей хватало потерь при выходе из обороны. А лучше Вендела никто в команде не умеет самостоятельно тащить мяч через середину. Навесов на Дзюбу было мало, да и они утратили эффективность.
Спасение Дугласа
Только на 66-й минуте Семак понял, что ничего не работает, и совершил сразу двойную замену с перестроением схемы — Сергеев с Алберто вышли вместо Дзюбы и Сутормина, а «Зенит» стал играть 3-4-3 с Барриосом в обороне.
Но это не привело к качественным изменениям. Напротив, у ворот «Сочи» стало больше навесов (классическая авральная тактика «Зенита»), но ловить их Сергееву было сложно. Лишь когда Ерохин появился на поле в концовке, упрощенная тактика была оправдана. Зацепиться за одну из подач мог и Алберто, но не попал толком по мячу на 90-й минуте.
Как ни странно, ближе к голу во втором тайме был «Сочи». На 82-й минуте Дуглас Сантос, получивший от Дзюбы капитанскую повязку, бросился под удар при угловом и, как выяснилось, уберег чемпионов России от проигрыша.
0:0 — «Сочи» не заслужил поражения, так что ничью можно назвать логичной.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|34-40
|22
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
15
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
16
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0