Подарок от ВАР, 22-й точный пенальти Фомина, 100-й «сухарь» Шунина. «Динамо» не отпускает «Зенит»
Зимой казалось, что «Краснодар» станет главным соперником «Динамо» в борьбе за второе место. Новый тренер Даниэль Фарке работой в Англии доказал, что идеально подходит под требования Сергея Галицкого с его романтичным футболом. При этом и результат умеет давать — «Норвич» с немцем дважды уверенно выигрывал чемпионшип. А игра на сборах подтверждала ожидания.
Потом вы все знаете — уход Фарке и всех легионеров, финансовые проблемы президента клуба. Казалось, это ставит крест на амбициях «быков», однако в трех мартовских матчах у них две победы (в том числе над «Спартаком») и ничья. Глубина состава оказалась приличной — в строю Сафонов, Петров, Мартынович, Сорокин, Чернов, Газинский, Ильин, Ионов. Плюс не отстает молодежь из академии во главе с Черниковым и Сперцяном.
В общем, пусть фаворит в борьбе за второе место теперь ЦСКА, но «Краснодар» по-прежнему крепкая боевая единица. А перед этим туром исполком РФС еще изменил регламент для заявки легионеров из вторых команд, выступающих в ФНЛ, что позволило «быкам» в воскресенье презентовать в стартовом составе 19-летнего нигерийца Олусегуна из «Краснодара-2».
У хозяев главная новость — дозаявка трех новичков, у гостей — сохранение состава. Много говорилось о возможном отъезде Шиманьски, но поляк, сыграв 90 минут в стыковом матче ЧМ-2022, вернулся в Россию.
Героем же первого тайма суждено было стать Смолову. Форварду, лучшие годы которого прошли как раз в «Краснодаре», лучшему бомбардиру клуба в его истории. На второй добавленной минуте Федор выходил из штрафной, его жестко встречал Черников. Сначала случился контакт в ногах, потом краснодарец схватил оппонента за футболку. Динамовец вышел из штрафной с висящим на нем сопернике, а рухнул уже за пределами 16-метровой зоны.
Судья назначил штрафной, но ВАР запротестовал — пенальти. Журналисты и болельщики сильно удивились, решение действительно выглядело необычно. Хотя до этого судейство было лояльнее к хозяевам: Сухой не показав Кривцову вторую желтую карточку за опасную игру прямой ногой, а также не удалил Бородина, схватившего рукой мяч и не позволившего выскочить один на один Шиманьски.
Впрочем, по пенальти вопросы не к Сухому, а к видеоассистентам Любимову и Богачу. Было бы интересно послушать их объяснение. Думается, главный аргумент будет в том, что начальная фаза нарушения была в штрафной площади. А Сухой даже не пошел к монитору — решение ВАР было фактическим.
Фомин пенальти бьет безупречно. 11-метровый Сафонову стал для него 22-м удачным из 22 попыток на высшем уровне — 0:1. Даниил, к слову, воспитанник академии «быков», праздновать гол он не стал.
Если не считать этого резонансного эпизода, то до перерыва яркого было мало. Да, у «Динамо» традиционно здорово работал прессинг, хозяева не могли выйти со своей половины, но последний пас (а иногда и удар) у москвичей категорически не шел, из-за чего остроты у ворот Сафонова был минимум. Запомнился разве что удар Захаряна, после которого голкипер перевел мяч в штангу.
«Краснодар» в первом тайме об атаках почти не помышлял, а вот вторая половина получилась повеселее — игра пошла на встречных курсах. Отличные моменты были у Ионова и Манелова с одной стороны, у Фомина и Макарова — с другой, однако счет до финального свистка так и не изменился.
Последнюю возможность уже в компенсированное время имел Ионов, он нашел контакт с Шиманьски, но все же падать начал еще до касания соперника — ответного пенальти не случилось.
Матч стал 100-м «сухим» для Антона Шунина на высшем уровне, он вступил в «Клуб Льва Яшина».
Неяркая, трудовая победа «Динамо», которая и оставляет бело-голубых в гонке за золото, и позволяет держать позади ЦСКА. Команда Сандро Шварца весной не так искрометна, как была осенью, но за счет старательности, характера, а где-то и везения удерживает свои позиции.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|34-40
|22
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
15
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
16
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|0 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|1 : 2
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|1 : 2
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 0
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|0 : 1
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0