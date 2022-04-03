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Подарок от ВАР, 22-й точный пенальти Фомина, 100-й «сухарь» Шунина. «Динамо» не отпускает «Зенит»

Гол Фомина с пенальти принес «Динамо» победу над «Краснодаром» в матче РПЛ
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Радостный Федор Смолов и Вячеслав Грулев обнимают Даниила Фомина после реализованного пенальти в матче с «Краснодаром».
Фото ФК «Динамо»
Команда Сандро Шварца обыграла в гостях «Краснодар» — 1:0.

Зимой казалось, что «Краснодар» станет главным соперником «Динамо» в борьбе за второе место. Новый тренер Даниэль Фарке работой в Англии доказал, что идеально подходит под требования Сергея Галицкого с его романтичным футболом. При этом и результат умеет давать — «Норвич» с немцем дважды уверенно выигрывал чемпионшип. А игра на сборах подтверждала ожидания.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
03 апр, 14:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
0:1
Динамо
Голы
Фомин, 45 (0:1)
Краснодар
Сафонов Мартынович Чернов Бородин Петров Ионов Черников (Манелов, 46) Сперцян (Мацукатов, 75) Кривцов (Газинский, 29) Ильин (Окоронкво, 64) Олусегун (Якимов, 46)
Динамо
Шунин Варела Бальбуэна Евгеньев Лаксальт Моро Грулев (Макаров, 61) Захарян (Скопинцев, 89) Шиманьски Фомин Смолов (Тюкавин, 76)
Предупреждения
Кривцов 9’, Бородин 23’, Черников 35’, Мартынович 39’, Ионов 90+4’  -  Бальбуэна 21’, Шиманьски 53’
Судьи
Сухой (Люберцы) Петросян (Бронницы) Ковалев (Реутов)
ВАР
Любимов (Санкт-Петербург) Богач (Люберцы)

Потом вы все знаете — уход Фарке и всех легионеров, финансовые проблемы президента клуба. Казалось, это ставит крест на амбициях «быков», однако в трех мартовских матчах у них две победы (в том числе над «Спартаком») и ничья. Глубина состава оказалась приличной — в строю Сафонов, Петров, Мартынович, Сорокин, Чернов, Газинский, Ильин, Ионов. Плюс не отстает молодежь из академии во главе с Черниковым и Сперцяном.

В общем, пусть фаворит в борьбе за второе место теперь ЦСКА, но «Краснодар» по-прежнему крепкая боевая единица. А перед этим туром исполком РФС еще изменил регламент для заявки легионеров из вторых команд, выступающих в ФНЛ, что позволило «быкам» в воскресенье презентовать в стартовом составе 19-летнего нигерийца Олусегуна из «Краснодара-2».

У хозяев главная новость — дозаявка трех новичков, у гостей — сохранение состава. Много говорилось о возможном отъезде Шиманьски, но поляк, сыграв 90 минут в стыковом матче ЧМ-2022, вернулся в Россию.

Героем же первого тайма суждено было стать Смолову. Форварду, лучшие годы которого прошли как раз в «Краснодаре», лучшему бомбардиру клуба в его истории. На второй добавленной минуте Федор выходил из штрафной, его жестко встречал Черников. Сначала случился контакт в ногах, потом краснодарец схватил оппонента за футболку. Динамовец вышел из штрафной с висящим на нем сопернике, а рухнул уже за пределами 16-метровой зоны.

Судья назначил штрафной, но ВАР запротестовал — пенальти. Журналисты и болельщики сильно удивились, решение действительно выглядело необычно. Хотя до этого судейство было лояльнее к хозяевам: Сухой не показав Кривцову вторую желтую карточку за опасную игру прямой ногой, а также не удалил Бородина, схватившего рукой мяч и не позволившего выскочить один на один Шиманьски.

Впрочем, по пенальти вопросы не к Сухому, а к видеоассистентам Любимову и Богачу. Было бы интересно послушать их объяснение. Думается, главный аргумент будет в том, что начальная фаза нарушения была в штрафной площади. А Сухой даже не пошел к монитору — решение ВАР было фактическим.

Фомин пенальти бьет безупречно. 11-метровый Сафонову стал для него 22-м удачным из 22 попыток на высшем уровне — 0:1. Даниил, к слову, воспитанник академии «быков», праздновать гол он не стал.

Если не считать этого резонансного эпизода, то до перерыва яркого было мало. Да, у «Динамо» традиционно здорово работал прессинг, хозяева не могли выйти со своей половины, но последний пас (а иногда и удар) у москвичей категорически не шел, из-за чего остроты у ворот Сафонова был минимум. Запомнился разве что удар Захаряна, после которого голкипер перевел мяч в штангу.

«Краснодар» в первом тайме об атаках почти не помышлял, а вот вторая половина получилась повеселее — игра пошла на встречных курсах. Отличные моменты были у Ионова и Манелова с одной стороны, у Фомина и Макарова — с другой, однако счет до финального свистка так и не изменился.

Эпизод с&nbsp;Алексеем Ионовым в&nbsp;матче &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;. «Краснодар» — «Динамо»: судья правильно не назначил пенальти в ворота гостей

Последнюю возможность уже в компенсированное время имел Ионов, он нашел контакт с Шиманьски, но все же падать начал еще до касания соперника — ответного пенальти не случилось.

Матч стал 100-м «сухим» для Антона Шунина на высшем уровне, он вступил в «Клуб Льва Яшина».

Неяркая, трудовая победа «Динамо», которая и оставляет бело-голубых в гонке за золото, и позволяет держать позади ЦСКА. Команда Сандро Шварца весной не так искрометна, как была осенью, но за счет старательности, характера, а где-то и везения удерживает свои позиции.

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Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
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Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
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Краснодар 0
Динамо 1
Матч завершен

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
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11
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