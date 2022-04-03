Подарок от ВАР, 22-й точный пенальти Фомина, 100-й «сухарь» Шунина. «Динамо» не отпускает «Зенит»

Зимой казалось, что «Краснодар» станет главным соперником «Динамо» в борьбе за второе место. Новый тренер Даниэль Фарке работой в Англии доказал, что идеально подходит под требования Сергея Галицкого с его романтичным футболом. При этом и результат умеет давать — «Норвич» с немцем дважды уверенно выигрывал чемпионшип. А игра на сборах подтверждала ожидания.

Потом вы все знаете — уход Фарке и всех легионеров, финансовые проблемы президента клуба. Казалось, это ставит крест на амбициях «быков», однако в трех мартовских матчах у них две победы (в том числе над «Спартаком») и ничья. Глубина состава оказалась приличной — в строю Сафонов, Петров, Мартынович, Сорокин, Чернов, Газинский, Ильин, Ионов. Плюс не отстает молодежь из академии во главе с Черниковым и Сперцяном.

В общем, пусть фаворит в борьбе за второе место теперь ЦСКА, но «Краснодар» по-прежнему крепкая боевая единица. А перед этим туром исполком РФС еще изменил регламент для заявки легионеров из вторых команд, выступающих в ФНЛ, что позволило «быкам» в воскресенье презентовать в стартовом составе 19-летнего нигерийца Олусегуна из «Краснодара-2».

У хозяев главная новость — дозаявка трех новичков, у гостей — сохранение состава. Много говорилось о возможном отъезде Шиманьски, но поляк, сыграв 90 минут в стыковом матче ЧМ-2022, вернулся в Россию.

Героем же первого тайма суждено было стать Смолову. Форварду, лучшие годы которого прошли как раз в «Краснодаре», лучшему бомбардиру клуба в его истории. На второй добавленной минуте Федор выходил из штрафной, его жестко встречал Черников. Сначала случился контакт в ногах, потом краснодарец схватил оппонента за футболку. Динамовец вышел из штрафной с висящим на нем сопернике, а рухнул уже за пределами 16-метровой зоны.

Судья назначил штрафной, но ВАР запротестовал — пенальти. Журналисты и болельщики сильно удивились, решение действительно выглядело необычно. Хотя до этого судейство было лояльнее к хозяевам: Сухой не показав Кривцову вторую желтую карточку за опасную игру прямой ногой, а также не удалил Бородина, схватившего рукой мяч и не позволившего выскочить один на один Шиманьски.

Впрочем, по пенальти вопросы не к Сухому, а к видеоассистентам Любимову и Богачу. Было бы интересно послушать их объяснение. Думается, главный аргумент будет в том, что начальная фаза нарушения была в штрафной площади. А Сухой даже не пошел к монитору — решение ВАР было фактическим.

Фомин пенальти бьет безупречно. 11-метровый Сафонову стал для него 22-м удачным из 22 попыток на высшем уровне — 0:1. Даниил, к слову, воспитанник академии «быков», праздновать гол он не стал.

Если не считать этого резонансного эпизода, то до перерыва яркого было мало. Да, у «Динамо» традиционно здорово работал прессинг, хозяева не могли выйти со своей половины, но последний пас (а иногда и удар) у москвичей категорически не шел, из-за чего остроты у ворот Сафонова был минимум. Запомнился разве что удар Захаряна, после которого голкипер перевел мяч в штангу.

«Краснодар» в первом тайме об атаках почти не помышлял, а вот вторая половина получилась повеселее — игра пошла на встречных курсах. Отличные моменты были у Ионова и Манелова с одной стороны, у Фомина и Макарова — с другой, однако счет до финального свистка так и не изменился.

Последнюю возможность уже в компенсированное время имел Ионов, он нашел контакт с Шиманьски, но все же падать начал еще до касания соперника — ответного пенальти не случилось.

Матч стал 100-м «сухим» для Антона Шунина на высшем уровне, он вступил в «Клуб Льва Яшина».

Неяркая, трудовая победа «Динамо», которая и оставляет бело-голубых в гонке за золото, и позволяет держать позади ЦСКА. Команда Сандро Шварца весной не так искрометна, как была осенью, но за счет старательности, характера, а где-то и везения удерживает свои позиции.