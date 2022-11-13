«Абаскаль прав. А то Соболева даже с Холанном сравнили...» Юран — о шансах «Спартака» на золото и возможном вылете «Локо»

Известный тренер, бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран — о победе красно-белых в дерби с «Локомотивом» (2:1).

«Локо» в первом тайме — печальное зрелище

— Результат закономерен?

— Думаю, да. По совокупности двух таймов «Спартак» наиграл на победу. Нынешнему «Локомотиву» все 90 минут объективно сложно бороться с таким соперником.

— Но во втором тайме железнодорожникам это удалось?

— Отчасти. Было несколько моментов, забитый гол. Но тут скорее стоит говорить о некоторой вальяжности «Спартака». Парни, видимо, посчитали, что счет комфортный, что все слишком легко давалось до перерыва.

— А ведь в первом тайме на поле была одна команда?

— Совершенно верно. Игроки «Локомотива» не понимали, как им выходить из обороны в атаку, как строить свои выпады впереди. Команда Абаскаля превосходила железнодорожников буквально во всем! В борьбе, движении, скорости, резкости, комбинациях. Забили два, но могли отправить в ворота Худякова и больше — три-четыре мяча к перерыву. Так что в какой-то степени «Локо» повезло.

А в первые минуты второго тайма красно-белые расслабились, и их едва не наказали. С другой стороны, Николсон все мог решать, выйдя один на один с голкипером. Закрывать игру.

— В чем «Локомотив» прибавил после перерыва?

— Появилась злость. Больше стали выигрывать единоборств. А то совсем было печальное зрелище.

Соболеву не нужно забывать, в какой команде он играет

— Рука Денисова в начале второго тайма — это не пенальти?

— Поддержу арбитра. Это точно не 11-метровый. В том моменте Денисов разворачивался, рука у него находилась в естественном положении — не в сторону, не вверх. Так что тут все справедливо. Повторюсь, результат закономерен. «Локомотиву» сейчас не позавидуешь. Положение сложное. Не так-то просто будет выбраться из зоны стыков. «Нижний» и «Урал» в этом туре победили, оторвались. Только «Крылья» буксуют, но и у них отрыв от москвичей составляет семь очков...

— Соболев сегодня не попал в стартовый состав. Абаскаль дал понять, что не совсем доволен работой форварда в тренировочном процессе.

— Поддержу главного тренера «Спартака». Меня удивляло, когда Соболева так высоко превознесли в этом сезоне.

— Не стоило?

— Нет, конечно. А то уже стали сравнивать с Холанном. Ну куда это годится? Мол, Александр забивает в каждом матче, отдает. Ну подождите, зачем такие громкие сравнения? Даже если это и в шутку. Возможно, у форварда голова немного и закружилась. Ему не нужно забывать, в какой команде он находится. «Спартак» — это «Спартак». Здесь с тебя спрашивают по полной программе. Чуть дашь слабину — садишься в запас. Есть Николсон. Он работоспособный, хорошо ведет борьбу. Поэтому Абаскаль на дерби поставил в атаку легионера. Он же все прекрасно видит, как кто выкладывается на тренировках. Поучительный момент для Соболева. Никто не должен себя чувствовать незаменимым. Это «Спартак»!

— А вам понравилось, как Соболев вышел на замену во втором тайме?

— Ровно провел отведенный ему отрезок, был полезен. Вел борьбу, цеплялся за мячи. Но опять же — не нужно его перехваливать. Сыграл так, как от него и требовалось. При этом нападающий должен забивать, создавать голевые моменты. В «Спартаке» всегда нужно стремиться к большему.

Слышу от экспертов: «Локо» точно не вылетит. Про «Рубин» тоже так говорили...

— Мы увидели дуэль на поле между Худяковым и Промесом. Как вам эпизод, когда молодой голкипер во втором тайме накричал на опытного спартаковца?

— Это же дерби. Парня захлестнули эмоции. Он понимал, что «Локо» кровь из носу нужны очки. Это в целом нормальное явление. Значит, Худяков живет своей командой, переживает за результат. Думаю, вратарь посчитал, что в первом тайме в его ворота был назначен несправедливый пенальти (хотя там чистейший фол, его ошибка) — как раз после контакта с Промесом. А тут голландец опять требовал назначить 11-метровый. Это, видимо, вывело Худякова из себя. Что поделать... В таких матчах все находятся на взводе. Но «Локо» должен прежде всего пенять на себя. Первый тайм в исполнении железнодорожников — очень печальное зрелище.

— В ближайшее время «Локомотив» возглавит Михаил Галактионов. Это панацея от всех бед?

— Не знаю, по какому принципу сейчас выбирают тренера. О чем думает руководство клуба? Слышу от некоторых специалистов, экспертов, что «Локомотив» точно не вылетит. Но это футбол!

В свое время даже «Спартак» вылетал. Да далеко за примером ходить не нужно. Кто-то верил в прошлом сезоне, что «Рубин» опустится в первую лигу? Увы, все реально. Если что-то делаешь не так, футбол этого не прощает. Надо трезво смотреть на вещи. «Локомотив» находится в очень сложной ситуации. И вот тут нужен опытный специалист, стрессоустойчивый, перед которым будет стоять конкретная задача — спасти команду от вылета. Тренер без опыта в «Локомотиве» — очень рискованно. Вы же видите, что произошло в «Сочи»?

— Опытные игроки не приняли Вадима Гаранина?

— Да. Похоже на то. Гаранин проработал во второй лиге. Потом немного в первой — и сразу в «Сочи». И вот что получилось... Как бы в «Локо» не случилось так же. К сожалению, в нашем футболе такая ментальность...

— Какая?

— При назначении тренера игроки, условно говоря, смотрят в «Википедию», наводят справки: а что это за тренер, а чего он вообще добился, а где поиграл? И кто-то начинает сомневаться в компетенции наставника.

Догонит ли «Спартак» «Зенит»?

— В Европе не так?

— Нет! Я поиграл там 10 лет. Обсуждать нового тренера — табу. Футболисты выполняют его требования от и до. А в России не так... Это неправильно, но такова данность. И это тоже надо учитывать при выборе тренера. Не знаю, кто в итоге придет в «Локомотив». Но новому наставнику без раскачки придется решать сложнейшую задачу.

— «Спартак» — в золотой гонке? Или «Зенит» не достать?

— Знаете, в начале сезона мне нравился ЦСКА. Думал, что именно армейцы навяжут борьбу питерцам. Игра им давалась, агрессия, голы, скорость. Но «Спартак» потихоньку прибавлял, прибавлял и закончил первую часть сезона на втором месте. Причем вполне заслуженно. Красно-белые выглядят весьма уверенно. Почти не теряют очки в матчах с командами, которые находятся ниже них в таблице. А вот ЦСКА забуксовал. Упустил победу над «Оренбургом», дома проиграл «Нижнему Новгороду». Что-то сломалось.

— Так «Спартак» навяжет борьбу «Зениту» или нет?

— Сложно... Шесть очков — комфортный отрыв. «Зенит», по идее, может проиграть только самому себе, только если сам начнет дурака валять. Все в руках команды Сергея Семака. В футболе, конечно, всякое бывает. Хотелось бы, чтобы красно-белые завоевали золото, но объективно шансов у них немного.