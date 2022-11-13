«Абаскаль прав. А то Соболева даже с Холанном сравнили...» Юран — о шансах «Спартака» на золото и возможном вылете «Локо»
«Локо» в первом тайме — печальное зрелище
— Результат закономерен?
— Думаю, да. По совокупности двух таймов «Спартак» наиграл на победу. Нынешнему «Локомотиву» все 90 минут объективно сложно бороться с таким соперником.
— Но во втором тайме железнодорожникам это удалось?
— Отчасти. Было несколько моментов, забитый гол. Но тут скорее стоит говорить о некоторой вальяжности «Спартака». Парни, видимо, посчитали, что счет комфортный, что все слишком легко давалось до перерыва.
— А ведь в первом тайме на поле была одна команда?
— Совершенно верно. Игроки «Локомотива» не понимали, как им выходить из обороны в атаку, как строить свои выпады впереди. Команда Абаскаля превосходила железнодорожников буквально во всем! В борьбе, движении, скорости, резкости, комбинациях. Забили два, но могли отправить в ворота Худякова и больше — три-четыре мяча к перерыву. Так что в какой-то степени «Локо» повезло.
А в первые минуты второго тайма красно-белые расслабились, и их едва не наказали. С другой стороны, Николсон все мог решать, выйдя один на один с голкипером. Закрывать игру.
— В чем «Локомотив» прибавил после перерыва?
— Появилась злость. Больше стали выигрывать единоборств. А то совсем было печальное зрелище.
Соболеву не нужно забывать, в какой команде он играет
— Рука Денисова в начале второго тайма — это не пенальти?
— Поддержу арбитра. Это точно не 11-метровый. В том моменте Денисов разворачивался, рука у него находилась в естественном положении — не в сторону, не вверх. Так что тут все справедливо. Повторюсь, результат закономерен. «Локомотиву» сейчас не позавидуешь. Положение сложное. Не так-то просто будет выбраться из зоны стыков. «Нижний» и «Урал» в этом туре победили, оторвались. Только «Крылья» буксуют, но и у них отрыв от москвичей составляет семь очков...
— Соболев сегодня не попал в стартовый состав. Абаскаль дал понять, что не совсем доволен работой форварда в тренировочном процессе.
— Поддержу главного тренера «Спартака». Меня удивляло, когда Соболева так высоко превознесли в этом сезоне.
— Не стоило?
— Нет, конечно. А то уже стали сравнивать с Холанном. Ну куда это годится? Мол, Александр забивает в каждом матче, отдает. Ну подождите, зачем такие громкие сравнения? Даже если это и в шутку. Возможно, у форварда голова немного и закружилась. Ему не нужно забывать, в какой команде он находится. «Спартак» — это «Спартак». Здесь с тебя спрашивают по полной программе. Чуть дашь слабину — садишься в запас. Есть Николсон. Он работоспособный, хорошо ведет борьбу. Поэтому Абаскаль на дерби поставил в атаку легионера. Он же все прекрасно видит, как кто выкладывается на тренировках. Поучительный момент для Соболева. Никто не должен себя чувствовать незаменимым. Это «Спартак»!
— А вам понравилось, как Соболев вышел на замену во втором тайме?
— Ровно провел отведенный ему отрезок, был полезен. Вел борьбу, цеплялся за мячи. Но опять же — не нужно его перехваливать. Сыграл так, как от него и требовалось. При этом нападающий должен забивать, создавать голевые моменты. В «Спартаке» всегда нужно стремиться к большему.
Слышу от экспертов: «Локо» точно не вылетит. Про «Рубин» тоже так говорили...
— Мы увидели дуэль на поле между Худяковым и Промесом. Как вам эпизод, когда молодой голкипер во втором тайме накричал на опытного спартаковца?
— Это же дерби. Парня захлестнули эмоции. Он понимал, что «Локо» кровь из носу нужны очки. Это в целом нормальное явление. Значит, Худяков живет своей командой, переживает за результат. Думаю, вратарь посчитал, что в первом тайме в его ворота был назначен несправедливый пенальти (хотя там чистейший фол, его ошибка) — как раз после контакта с Промесом. А тут голландец опять требовал назначить 11-метровый. Это, видимо, вывело Худякова из себя. Что поделать... В таких матчах все находятся на взводе. Но «Локо» должен прежде всего пенять на себя. Первый тайм в исполнении железнодорожников — очень печальное зрелище.
— В ближайшее время «Локомотив» возглавит Михаил Галактионов. Это панацея от всех бед?
— Не знаю, по какому принципу сейчас выбирают тренера. О чем думает руководство клуба? Слышу от некоторых специалистов, экспертов, что «Локомотив» точно не вылетит. Но это футбол!
В свое время даже «Спартак» вылетал. Да далеко за примером ходить не нужно. Кто-то верил в прошлом сезоне, что «Рубин» опустится в первую лигу? Увы, все реально. Если что-то делаешь не так, футбол этого не прощает. Надо трезво смотреть на вещи. «Локомотив» находится в очень сложной ситуации. И вот тут нужен опытный специалист, стрессоустойчивый, перед которым будет стоять конкретная задача — спасти команду от вылета. Тренер без опыта в «Локомотиве» — очень рискованно. Вы же видите, что произошло в «Сочи»?
— Опытные игроки не приняли Вадима Гаранина?
— Да. Похоже на то. Гаранин проработал во второй лиге. Потом немного в первой — и сразу в «Сочи». И вот что получилось... Как бы в «Локо» не случилось так же. К сожалению, в нашем футболе такая ментальность...
— Какая?
— При назначении тренера игроки, условно говоря, смотрят в «Википедию», наводят справки: а что это за тренер, а чего он вообще добился, а где поиграл? И кто-то начинает сомневаться в компетенции наставника.
Догонит ли «Спартак» «Зенит»?
— В Европе не так?
— Нет! Я поиграл там 10 лет. Обсуждать нового тренера — табу. Футболисты выполняют его требования от и до. А в России не так... Это неправильно, но такова данность. И это тоже надо учитывать при выборе тренера. Не знаю, кто в итоге придет в «Локомотив». Но новому наставнику без раскачки придется решать сложнейшую задачу.
— «Спартак» — в золотой гонке? Или «Зенит» не достать?
— Знаете, в начале сезона мне нравился ЦСКА. Думал, что именно армейцы навяжут борьбу питерцам. Игра им давалась, агрессия, голы, скорость. Но «Спартак» потихоньку прибавлял, прибавлял и закончил первую часть сезона на втором месте. Причем вполне заслуженно. Красно-белые выглядят весьма уверенно. Почти не теряют очки в матчах с командами, которые находятся ниже них в таблице. А вот ЦСКА забуксовал. Упустил победу над «Оренбургом», дома проиграл «Нижнему Новгороду». Что-то сломалось.
— Так «Спартак» навяжет борьбу «Зениту» или нет?
— Сложно... Шесть очков — комфортный отрыв. «Зенит», по идее, может проиграть только самому себе, только если сам начнет дурака валять. Все в руках команды Сергея Семака. В футболе, конечно, всякое бывает. Хотелось бы, чтобы красно-белые завоевали золото, но объективно шансов у них немного.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|3 : 2
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|2 : 0
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 2
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|5 : 1
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|0 : 2
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2