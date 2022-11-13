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«Хотел бы работать в «Спартаке» бесконечно. Но не больше, чем заслуживаю». Абаскаль — о победе над «Локо»

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Андрей Федоров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
Пресс-конференция после дерби.
Россия. Премьер-лига. 17-й тур
12 нояб, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:2
Спартак

«Ваши аплодисменты — не за второй тайм!»

Гильермо Абаскаля после победы над «Локомотивом» встретили аплодисментами.

— Наверное, аплодисменты не за второй тайм, — начал главный тренер «Спартака». — Мы провели абсолютно два разных тайма. Если говорить о первом, то я, как тренер, получил удовольствие. Когда видишь, что твоя команда так играет, испытываешь огромную радость. Ту скорость и комбинации, которые мы показывали, конечно же, и то желание, что было у команды в первые 45 минут, могут вызывать только положительные эмоции.

Что касается второго тайма, то, к сожалению, были моменты, которые мы не использовали — особенно в первой половине. Например, у Шамара. Но давайте не забывать, что у нас очень молодая команда. Это была выездная игра против серьезного соперника. А 2:0 — самый опасный счет в футболе. Либо ты закрываешься, снимаешь все вопросы. Либо это не удается, а соперник возвращается в игру.

Сегодня мы сделали большой шаг в плане взросления команды. Особенно рад за Пруцева, Хлусевича, Денисова, которые только растут. Им нужны такие матчи. Выделю гол Пруцева. Нередко мы на тренировках шутим по этому поводу. Я рад, что он смог забить и испытать все чувства, которых ему не хватало раньше.

Квинси Промес (с&nbsp;мячом) и&nbsp;Дмитрий Баринов. При одинаковой стоимости составов «Спартак» и «Локомотив» на разных полюсах таблицы. В дерби стало понятно почему

Закончилась первая часть чемпионата. Сейчас мы должны полностью сконцентрироваться на оставшихся кубковых матчах. Рад за наших сборников, которые поедут представлять Россию. В их возрасте это важно. Но сейчас все наше внимание — на Кубке России.

— Что за шутка про Пруцева — о том, что он не может забить?

— Пруцев — очень умный игрок. Сегодня ему удалось оказаться в нужное время в нужном месте и использовать момент. В футболе забивают только нападающие — мы чаще говорим об этом. Но у нас отличались и полузащитники: Игнатов, Зобнин, остальные...

Нам не хватало именно гола Пруцева. С этим были связаны шутки. Наконец-то он сломал этот «барьер».

— Вы сказали, что «Спартак» не за что хвалить во втором тайме. Мы такое видим всю первую половину сезона. Почему так?

— Основная причина — взросление команды. Мы должны набираться зрелости. Если ты не используешь свои моменты, не делаешь счет более крупным, не забиваешь 3-4 мяча, то игра раскрывается. Соперник может отыграться, получитьц шанс. Нужно учиться не расслабляться. Когда кажется, что матч складывается легко и просто, все может поменяться. Футбол полон взлетов и падений.

Стычка Станислава Магкеева и&nbsp;Квинси Промеса.

— Во втором тайме вы перешли на 4-4-2. С чем это связано?

— Это связано с тем, что мы хотели действовать по всей ширине поля. Когда ты не владеешь мячом, необходимо выстроить две линии, которые могли бы закрывать в том числе фланги и не давать сопернику подавать в штрафную. «Локомотив» становился более опасным во втором тайме именно за счет таких передач. Мы хотели этого избежать и снять остроту. Гол пришел именно после такой передачи.

Также мы хотели контролировать переходные фазы — идея была в наличии двух футболистов на флангах, чтобы при отборе мяча мы смогли быстро начать контратаку.

— Почему Соболев не попал в стартовый состав?

— У нас есть конкуренция — в команде три нападающих. Я вижу все тренировки, игры. Футболисты работают. Иногда кто-то заслуживает места в стартовом составе, иногда — нет. Сегодня вышли Зиньковский и Николсон. Шамар, на мой взгляд, провел отличный матч.

Соболев тоже помогал команде: держал мяч, цеплялся, провел достаточно полезный отрезок. Не знаю, кто сыграет в следующий раз. Будем решать, кто будет лучше готов в конкретный момент к конкретному матчу.

— Что нужно сделать «Спартаку» во время перерыва на чемпионат?

— В зимнюю паузу я планирую поехать в Севилью, увидеть свою семью. Это самое замечательное. То, что мне так хочется сделать.

— Что с Игнатовым? Он восстановится к кубковому матчу?

— На тренировке он почувствовал небольшой дискомфорт. До этого момента у него все было в порядке. Не стоит забывать, что Игнатов провел много матчей, он важный игрок для команды. Думаю, что он вернется очень скоро. Речь идет о незначительном повреждении.

— В соцсетях «Спартака» выложили видео, как вам подарили памятную футболку и торт в честь сотого матча в роли главного тренера. Сколько матчей вы бы хотели провести во главе «Спартака»?

— Знаете, когда я принимал решение ехать в Россию, то не боялся. И сейчас я счастлив и рад быть здесь. Кстати, надеюсь, самый большой кусок торта достанется Джикии. Или Соболеву!

По поводу сотого матча: я провел их в качестве тренера, но не все из них были в «Спартаке». Надеюсь, и здесь доберусь до этой отметки! Главное, чтобы я помогал команде. Чтобы улучшались результаты. Конечно, хотелось бы работать в «Спартаке» бесконечно, но я точно не стремлюсь провести здесь больше игр, чем заслуживаю. Это — главный показатель. Хочу, чтобы меня адекватно оценивали по результатам команды. И чтобы клуб был удовлетворен моей работой.

Андрей Федоров. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Андрей Федоров.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Мы показали, что «Локомотив» восстанет из пепла»

Исполняющего обязанности главного тренера «Локомотива» Андрея Федорова после поражения также встретили аплодисментами.

— Спасибо, но я думаю, что это незаслуженно. Считаем, что первый тайм мы начали очень скромно. Дерби так не играются. В перерыве был разговор, и на второй тайм игроки вышли с другим настроем. Это принесло свои плоды. Мы стали действовать более агрессивно.

Если брать тренировочную неделю, то такого первого тайма ничто не предвещало. Все ребята рвались в бой! У них было очень большое желание, даже у травмированных. Будем разбираться, с чем связано такое начало.

— Во втором тайме вы подарили надежду фанатам «Локомотива», что команда выйдет из ямы.

— Думаю, что с ЦСКА, «Уралом» и сегодня со «Спартаком» мы показали, что «Локомотив» восстанет из пепла.

Владимир Москалев показывает желтую карточку Станиславу Магкееву. Арбитр ФИФА не назначил два пенальти на Промесе. Что он делал бы без ВАР?

— В концовке матча Промес пританцовывал на фланге — показалось, вас это разозлило. Второй вопрос: есть ли понимание по вашему будущему в «Локомотиве»?

— То, как я отнесся к поведению Промеса, оставлю при себе. Если он позволил себе это сделать... Может, это и наша вина. Что касается моего будущего, то, думаю, вы все узнаете из прессы. Но пока я и мой тренерский штаб продолжит готовить команду к кубковым играм.

— Почему Дмитрий Баринов начал в обороне, а не сразу вышел в полузащите?

— У нас дефицит игроков на этой позиции [в центре обороны], поэтому ждали до последнего. Были вынужденные замены, к сожалению. Решили пожалеть Едвая. Но ситуация складывалась так, что шли ва-банк. Сейчас уже обследование покажет, может, мы его потеряли... Были кадровые проблемы. Поэтому исходили из того, что кто лучше готов, тот и вышел в стартовом составе.

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Основные источники исследования

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Динамо
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ТБ 2.5

27%

1.84

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22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Н. Новгород – Ахмат
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Урал – Факел
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12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
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Локомотив – Спартак
 1 : 2
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Оренбург – Краснодар
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Химки – Сочи
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