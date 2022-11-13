«Хотел бы работать в «Спартаке» бесконечно. Но не больше, чем заслуживаю». Абаскаль — о победе над «Локо»
«Ваши аплодисменты — не за второй тайм!»
Гильермо Абаскаля после победы над «Локомотивом» встретили аплодисментами.
— Наверное, аплодисменты не за второй тайм, — начал главный тренер «Спартака». — Мы провели абсолютно два разных тайма. Если говорить о первом, то я, как тренер, получил удовольствие. Когда видишь, что твоя команда так играет, испытываешь огромную радость. Ту скорость и комбинации, которые мы показывали, конечно же, и то желание, что было у команды в первые 45 минут, могут вызывать только положительные эмоции.
Что касается второго тайма, то, к сожалению, были моменты, которые мы не использовали — особенно в первой половине. Например, у Шамара. Но давайте не забывать, что у нас очень молодая команда. Это была выездная игра против серьезного соперника. А 2:0 — самый опасный счет в футболе. Либо ты закрываешься, снимаешь все вопросы. Либо это не удается, а соперник возвращается в игру.
Сегодня мы сделали большой шаг в плане взросления команды. Особенно рад за Пруцева, Хлусевича, Денисова, которые только растут. Им нужны такие матчи. Выделю гол Пруцева. Нередко мы на тренировках шутим по этому поводу. Я рад, что он смог забить и испытать все чувства, которых ему не хватало раньше.
Закончилась первая часть чемпионата. Сейчас мы должны полностью сконцентрироваться на оставшихся кубковых матчах. Рад за наших сборников, которые поедут представлять Россию. В их возрасте это важно. Но сейчас все наше внимание — на Кубке России.
— Что за шутка про Пруцева — о том, что он не может забить?
— Пруцев — очень умный игрок. Сегодня ему удалось оказаться в нужное время в нужном месте и использовать момент. В футболе забивают только нападающие — мы чаще говорим об этом. Но у нас отличались и полузащитники: Игнатов, Зобнин, остальные...
Нам не хватало именно гола Пруцева. С этим были связаны шутки. Наконец-то он сломал этот «барьер».
— Вы сказали, что «Спартак» не за что хвалить во втором тайме. Мы такое видим всю первую половину сезона. Почему так?
— Основная причина — взросление команды. Мы должны набираться зрелости. Если ты не используешь свои моменты, не делаешь счет более крупным, не забиваешь 3-4 мяча, то игра раскрывается. Соперник может отыграться, получитьц шанс. Нужно учиться не расслабляться. Когда кажется, что матч складывается легко и просто, все может поменяться. Футбол полон взлетов и падений.
— Во втором тайме вы перешли на 4-4-2. С чем это связано?
— Это связано с тем, что мы хотели действовать по всей ширине поля. Когда ты не владеешь мячом, необходимо выстроить две линии, которые могли бы закрывать в том числе фланги и не давать сопернику подавать в штрафную. «Локомотив» становился более опасным во втором тайме именно за счет таких передач. Мы хотели этого избежать и снять остроту. Гол пришел именно после такой передачи.
Также мы хотели контролировать переходные фазы — идея была в наличии двух футболистов на флангах, чтобы при отборе мяча мы смогли быстро начать контратаку.
— Почему Соболев не попал в стартовый состав?
— У нас есть конкуренция — в команде три нападающих. Я вижу все тренировки, игры. Футболисты работают. Иногда кто-то заслуживает места в стартовом составе, иногда — нет. Сегодня вышли Зиньковский и Николсон. Шамар, на мой взгляд, провел отличный матч.
Соболев тоже помогал команде: держал мяч, цеплялся, провел достаточно полезный отрезок. Не знаю, кто сыграет в следующий раз. Будем решать, кто будет лучше готов в конкретный момент к конкретному матчу.
— Что нужно сделать «Спартаку» во время перерыва на чемпионат?
— В зимнюю паузу я планирую поехать в Севилью, увидеть свою семью. Это самое замечательное. То, что мне так хочется сделать.
— Что с Игнатовым? Он восстановится к кубковому матчу?
— На тренировке он почувствовал небольшой дискомфорт. До этого момента у него все было в порядке. Не стоит забывать, что Игнатов провел много матчей, он важный игрок для команды. Думаю, что он вернется очень скоро. Речь идет о незначительном повреждении.
— В соцсетях «Спартака» выложили видео, как вам подарили памятную футболку и торт в честь сотого матча в роли главного тренера. Сколько матчей вы бы хотели провести во главе «Спартака»?
— Знаете, когда я принимал решение ехать в Россию, то не боялся. И сейчас я счастлив и рад быть здесь. Кстати, надеюсь, самый большой кусок торта достанется Джикии. Или Соболеву!
По поводу сотого матча: я провел их в качестве тренера, но не все из них были в «Спартаке». Надеюсь, и здесь доберусь до этой отметки! Главное, чтобы я помогал команде. Чтобы улучшались результаты. Конечно, хотелось бы работать в «Спартаке» бесконечно, но я точно не стремлюсь провести здесь больше игр, чем заслуживаю. Это — главный показатель. Хочу, чтобы меня адекватно оценивали по результатам команды. И чтобы клуб был удовлетворен моей работой.
«Мы показали, что «Локомотив» восстанет из пепла»
Исполняющего обязанности главного тренера «Локомотива» Андрея Федорова после поражения также встретили аплодисментами.
— Спасибо, но я думаю, что это незаслуженно. Считаем, что первый тайм мы начали очень скромно. Дерби так не играются. В перерыве был разговор, и на второй тайм игроки вышли с другим настроем. Это принесло свои плоды. Мы стали действовать более агрессивно.
Если брать тренировочную неделю, то такого первого тайма ничто не предвещало. Все ребята рвались в бой! У них было очень большое желание, даже у травмированных. Будем разбираться, с чем связано такое начало.
— Во втором тайме вы подарили надежду фанатам «Локомотива», что команда выйдет из ямы.
— Думаю, что с ЦСКА, «Уралом» и сегодня со «Спартаком» мы показали, что «Локомотив» восстанет из пепла.
— В концовке матча Промес пританцовывал на фланге — показалось, вас это разозлило. Второй вопрос: есть ли понимание по вашему будущему в «Локомотиве»?
— То, как я отнесся к поведению Промеса, оставлю при себе. Если он позволил себе это сделать... Может, это и наша вина. Что касается моего будущего, то, думаю, вы все узнаете из прессы. Но пока я и мой тренерский штаб продолжит готовить команду к кубковым играм.
— Почему Дмитрий Баринов начал в обороне, а не сразу вышел в полузащите?
— У нас дефицит игроков на этой позиции [в центре обороны], поэтому ждали до последнего. Были вынужденные замены, к сожалению. Решили пожалеть Едвая. Но ситуация складывалась так, что шли ва-банк. Сейчас уже обследование покажет, может, мы его потеряли... Были кадровые проблемы. Поэтому исходили из того, что кто лучше готов, тот и вышел в стартовом составе.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|3 : 2
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|2 : 0
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 2
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2