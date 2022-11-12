Арбитр ФИФА не назначил два пенальти на Промесе. Что он делал бы без ВАР?

Во время московского дерби «Локомотив» «Спартак» (1:2) судья Владимир Москалев и его помощники приняли несколько решений, требующих пояснений.

Весной Шадыханова отстранили за ошибку против «Спартака»

Начну с предыстории. Обязанности видеоассистента в матче 17-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» сегодня выполнял Павел Шадыханов. Он же работал как ВАР в апреле этого года на игре 23-го тура предыдущего турнира «Локомотив» — «Спартак» (1:0) и за серьезную ошибку в пользу железнодорожников был отстранен от работы.

Шадыханову решением судейского комитета было ограничено назначение на два матча чемпионата России за «неисправление допущенной Сергеем Карасевым ошибки с невынесением красной карточки игроку «Локомотива» и нарушение рекомендаций департамента судейства РФС при проверке ВАР данного спорного эпизода».

Тогда в середине первого тайма не был удален железнодорожник Алексис Бека-Бека. Карасев вынес ему предупреждение, а Шадыханов не вмешался в действия судьи.

Шадыханов выручил Москалева

В этот раз Павел в одном из моментов спас рефери.

На 19-й минуте Москалев ошибочно не наказал Даниила Худякова 11-метровым ударом за фол на Квинси Промесе. Судья занимал такую позицию, что должен был понять, почему упал спартаковец, от кого отлетел в сторону мяч и каким должен быть вердикт. Но обойтись без помощи видеоассистентов рефери ФИФА не сумел.

ВАР Шадыханов и АВАР Антон Кобзев быстро провели проверку, предложили Москалеву посмотреть видеозапись, и уже вскоре ошибка судьи была исправлена. В ворота «Локомотива» в итоге был правильно назначен пенальти.

Второе единоборство Худякова и Промеса

На 76-й минуте арбитр опять не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива», снова не увидев фол со стороны Худякова на Промесе. Но в этот раз видеоассистенты Шадыханов и Кобзев не стали вмешиваться.

Между тем голкипер железнодорожников, пытаясь добраться до мяча, сначала сбил руками спартаковца, а уже затем завладел мячом, который находился очень близко к обоим игрокам. Худяков нарушил правила — его следовало наказать пенальти, но этого не произошло.

Предупреждения Николсона и Миранчука

На 25-й и 33-й минутах судья вынес предупреждения Шамару Николсону и Антону Миранчуку — обоим, как указано в протоколе, за симуляцию. Наказание игрока «Локо» не вызывает сомнений — он упал в чужой штрафной, изобразил фол, попытался обмануть судью и заработать 11-метровый удар.

Но за что показана желтая карточка спартаковцу? Тот в центре поля перепрыгнул через соперника и упал. Он так пытался заработать штрафной удар? Разве это было попыткой обмануть судью?

Не наказаны Зиньковский и Литвинов

А вот на 44-й и 63-й минутах ошибочно не вынесены предупреждения другим спартаковцам — Антону Зиньковскому (за безрассудный фол в прыжке) и Руслану Литвинову (он пошел в отбор шипами вперед, а затем через мяч сыграл в соперника).

Правильно наказаны Магкеев и Промес

На 50-й после конфликтной ситуации между Станиславом Магкеевым и Промесом бодавшиеся железнодорожник и спартаковец были правильно наказаны Москалевым. Оба получили по желтой карточке.