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Судейство

12 ноября, 23:35

Арбитр ФИФА не назначил два пенальти на Промесе. Что он делал бы без ВАР?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Владимир Москалев показывает желтую карточку Станиславу Магкееву.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Во время московского дерби «Локомотив» — «Спартак» (1:2) судья Владимир Москалев и его помощники приняли несколько решений, требующих пояснений.
Россия. Премьер-лига. 17-й тур
12 нояб, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:2
Спартак

Весной Шадыханова отстранили за ошибку против «Спартака»

Начну с предыстории. Обязанности видеоассистента в матче 17-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» сегодня выполнял Павел Шадыханов. Он же работал как ВАР в апреле этого года на игре 23-го тура предыдущего турнира «Локомотив» — «Спартак» (1:0) и за серьезную ошибку в пользу железнодорожников был отстранен от работы.

Шадыханову решением судейского комитета было ограничено назначение на два матча чемпионата России за «неисправление допущенной Сергеем Карасевым ошибки с невынесением красной карточки игроку «Локомотива» и нарушение рекомендаций департамента судейства РФС при проверке ВАР данного спорного эпизода».

Тогда в середине первого тайма не был удален железнодорожник Алексис Бека-Бека. Карасев вынес ему предупреждение, а Шадыханов не вмешался в действия судьи.

Шадыханов выручил Москалева

В этот раз Павел в одном из моментов спас рефери.

На 19-й минуте Москалев ошибочно не наказал Даниила Худякова 11-метровым ударом за фол на Квинси Промесе. Судья занимал такую позицию, что должен был понять, почему упал спартаковец, от кого отлетел в сторону мяч и каким должен быть вердикт. Но обойтись без помощи видеоассистентов рефери ФИФА не сумел.

«Локомотив» — «Спартак» — 1:2.
«Локомотив» — «Спартак» — 1:2.

ВАР Шадыханов и АВАР Антон Кобзев быстро провели проверку, предложили Москалеву посмотреть видеозапись, и уже вскоре ошибка судьи была исправлена. В ворота «Локомотива» в итоге был правильно назначен пенальти.

Второе единоборство Худякова и Промеса

На 76-й минуте арбитр опять не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива», снова не увидев фол со стороны Худякова на Промесе. Но в этот раз видеоассистенты Шадыханов и Кобзев не стали вмешиваться.

«Локомотив» — «Спартак» — 1:2.
«Локомотив» — «Спартак» — 1:2.

Между тем голкипер железнодорожников, пытаясь добраться до мяча, сначала сбил руками спартаковца, а уже затем завладел мячом, который находился очень близко к обоим игрокам. Худяков нарушил правила — его следовало наказать пенальти, но этого не произошло.

Предупреждения Николсона и Миранчука

На 25-й и 33-й минутах судья вынес предупреждения Шамару Николсону и Антону Миранчуку — обоим, как указано в протоколе, за симуляцию. Наказание игрока «Локо» не вызывает сомнений — он упал в чужой штрафной, изобразил фол, попытался обмануть судью и заработать 11-метровый удар.

Но за что показана желтая карточка спартаковцу? Тот в центре поля перепрыгнул через соперника и упал. Он так пытался заработать штрафной удар? Разве это было попыткой обмануть судью?

Не наказаны Зиньковский и Литвинов

А вот на 44-й и 63-й минутах ошибочно не вынесены предупреждения другим спартаковцам — Антону Зиньковскому (за безрассудный фол в прыжке) и Руслану Литвинову (он пошел в отбор шипами вперед, а затем через мяч сыграл в соперника).

Правильно наказаны Магкеев и Промес

На 50-й после конфликтной ситуации между Станиславом Магкеевым и Промесом бодавшиеся железнодорожник и спартаковец были правильно наказаны Москалевым. Оба получили по желтой карточке.

Квинси Промес (с&nbsp;мячом) и&nbsp;Дмитрий Баринов. При одинаковой стоимости составов «Спартак» и «Локомотив» на разных полюсах таблицы. В дерби стало понятно почему

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. РПЛ
Динамо
ЦСКА

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
Даниил Худяков
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
20
8
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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