Интервью с главным тренером бело-голубых.

«Динамо» — главное открытие первой части сезона в РПЛ. Бело-голубые обходятся без скандалов, зато единственные, кто до сих пор не дает умереть интриге в борьбе за золото. Команда отстает всего на два очка от «Зенита», при этом опережая на пять ближайшего преследователя — «Сочи».

О секрете успеха и целях на сезон, Захаряне и Тюкавине, Макарове и Грулеве, Шунине и Лещуке, Буваче и новичках, а также о судьях, соцсетях, семье и новом контракте «СЭ» поговорил с главным тренером «Динамо» Сандро Шварцем.

Секрет успеха

— Как оцените выступление «Динамо» по итогам первой части сезона?

— Выставлять оценки, как в школе, не моя сильная сторона. Могу только сказать, что оценка точно хорошая. Мы довольно ровно шли по дистанции. Не обходилось без спадов, без поражений, но я горжусь реакцией команды на них — всякий раз делались правильные выводы. Скажем, после болезненного проигрыша дома «Нижнему» выиграли в Сочи и у «Рубина». После 1:4 в Питере последовали четыре победы. В целом я доволен, как мы провели первую часть сезона.

— В чем секрет успеха?

— Мои игроки. В них весь секрет. Можно иметь самые лучшие идеи на свете, но если футболисты не увлечены ими, то ничего не получится. Самое важное, что игроки «Динамо» хотят идти по тому пути, который мы выбрали, что они стремятся развиваться, расти, выкладываются на каждой тренировке. Поверьте, это не так-то просто — выполнять наши требования с той интенсивностью, той энергией, которая есть. Мы ведь не рассказываем новых вещей, а в десятый и сотый раз повторяем те базовые установки, на которых держится футбол команды. И то, что у игроков не теряется внимание на этих повторениях, — самое важное.

— О силе команды РПЛ в первую очередь можно судить по матчам с лидером — «Зенитом». На ваш взгляд, они показали, что вы примерно на одном уровне с чемпионом или все же отставание еще приличное, как в первом тайме встречи второго круга?

— Я не разделяю точку зрения, что «Динамо» провалилось до перерыва. Да, соперник с мячом действовал более спокойно, чем мы, но при этом не создал много моментов. Во втором тайме у нас уже было больше уверенности в своих силах, спокойнее обращались с мячом, точнее пасовали и в итоге сравняли счет. Я сказал парням в раздевалке после игры: важно и в матчах с топ-клубами не отказываться от своих идей, не терять той интенсивности, что показываем в других матчах. И в Питере, хоть мы и уступили в итоге 1:4, были фазы, когда диктовали свою волю, могли выйти вперед. Это обнадеживает.

«Зенит» — очень качественная команда, тренер здорово выстроил ее, тем важнее понимать, что мы можем играть в свой футбол и против питерцев. Это подтверждение правильности нашего пути.

«Могу представить, что начнется в мае, если команда финиширует первой»

— Мы почти до декабря ничего не слышали из стана «Динамо» о каких-то конкретных целях, но в последние две недели активно заговорили о том, что команда хочет стать первой. Это естественное развитие событий или внутри как-то обсуждалось, что пора себе поднять планку?

— Нет, в команде мы на эту тему не общались. У меня вообще другой принцип: мы каждый день ставим выше планку на наших тренировках, хотим становиться лучше. И тогда повышаем шансы на победу в конце недели. Только такие вопросы обсуждаю с футболистами: критикую за то, что выполнено недостаточно хорошо, хвалю за то, что удалось. Но никак не затрагиваю то, что случится в мае. При этом если игроки говорят о борьбе за чемпионство, то я в этом не вижу ничего плохого. Наоборот — это отлично. Лишь бы при этом не забывали о ежедневной работе.

— Вы и раньше старательно уходили от вопроса о конкретных местах. И все же можете представить, что «Динамо» финиширует на первой строчке?

— Поверьте, я не отвечаю не потому, что хочу что-то скрыть, а потому, что действительно не заглядываю далеко. При этом скажу: меня очень впечатлила атмосфера на последнем матче «Динамо» — «Зенит». Этот заполненный стадион, реакции болельщиков, их эмоции, особенно во втором тайме... Конечно, я все это чувствую. Знаю настроения фанатов, сотрудников клуба, могу представить, что начнется в мае, если команда финиширует первой. Но мое дело как тренера — сейчас отдохнуть, потом провести качественные сборы, чтобы у нас не было травмированных. Фокусируюсь только на этом.

Ситуацию в таблице мы знаем — и отставание от первого места, и отрывы от преследователей. Однако все время повторяю своим помощникам: главное, что все в наших руках. Речь не о конкретном месте, а о том, что наш футбол может быть успешным. В последних пяти турах против сильных команд мы набрали 13 очков — 4 победы и 1 ничья. Это случилось после поражения в Питере — 1:4. Но мы ведь тогда не думали о том, сколько очков сможем набрать, на каком месте уйдем зимовать... Мы думали о следующем матче. Так и надо продолжать.

— Становится ли результат более ценным из-за того, что всю осень пришлось играть без номинального левого фланга — Лаксальта и Лесового?

— Это вы верно подметили, потому что многие об этом забывают. Что Лесовой сыграл всего один матч, что Лаксальта нет с середины сентября. Словно в последнем матче с «Зенитом» у нас не было одного Шиманьски. У нас были и другие выбывшие, но команда оставалась единым целым, что помогало компенсировать потери. И те, кто сыграл не так уж много, — очень важная часть наших успехов.

Шунин, Лещук, Макаров

— Еще одна травма — Шунина — привела к серьезной дискуссии на вратарскую тему. Вы не можете не знать о спорах фанатов на тему того, кто больше достоин места в воротах — Антон или Лещук... Серьезные были сомнения при возвращении Шунина?

— Ха-ха, у меня не может быть сомнений, ни когда выпускаю на поле Шунина, ни когда Лещука. Они появились бы, если бы вратари были не очень хорошие, но это не наш случай. В «Динамо» отличная бригада голкиперов с прекрасным тренером (Дмитрий Изотов. — Прим. К.А.). Мы знаем возможности Лещука, он здорово заменил Шунина, когда Антон травмировался, но нельзя так просто рушить сложившуюся вратарскую иерархию. Это вопрос доверия, который очень важен для голкиперов. А время Лещука обязательно придет, в этом нет никаких сомнений.

— Летом «Динамо» пригласило Бальбуэна, Лаксальта и Макарова. Иностранцам сложнее адаптироваться, но они с первых матчей влились, а вот Макарову потребовалось прилично времени.

— Это объяснимо. Лаксальт с нами с самого начала летних сборов, Бальбуэна подъехал чуть позже, но все равно прошел подготовку с командой. Вы правы, легионеры не всегда быстро принимают стиль команды, однако новички здорово вписались с самого начала. Это происходит тем быстрее, чем более сплоченный коллектив и выстроенная игра. Плюс надо самому что-то давать команде, тогда тебя лучше принимают. У Лаксальта и Бальбуэны не возникло проблем с адаптацией, а Макаров пришел к нам уже по ходу сезона. Это совсем другое дело, чем сыгрываться в контрольных матчах. Он не получал много игрового времени в «Рубине», понятно, что был не в оптимальных кондициях, а здесь перестройка под новый стиль... Это непросто и не так быстро.

— Денис примерно в пяти первых своих матчах выглядел инородным телом — слишком много брал на себя, не понимал партнеров. У вас не возникало сомнений, подходит ли он вообще под стиль «Динамо»?

— Ни секунды. Во-первых, проблемы на первых порах легко объяснимы, я о них рассказал выше. А, во-вторых, я же видел, как Мака относится к работе, старается перестроиться под наши требования, так что сомнений не возникало — все будет хорошо. И последние матчи это подтвердили. А после сборов и контрольных матчей, где в спокойной обстановке можно отточить какие-то моменты, все должно быть еще лучше.

Захарян, Тюкавин, Грулев, Евгеньев

— Вы довольны прогрессом Захаряна и Тюкавина или повышенное внимание все же немного давит на них?

— Мы все знаем, что у этих двух футболистов особый талант. Но я не тот тренер, который торопится петь хвалебные оды. Мы говорим с ними о тех элементах, которые нужно улучшать в игре, таких хватает. Они на правильном пути, но каждый день надо ставить перед собой более высокие цели. И я жду, что на зимних сборах они будут прибавлять.

— Обсуждаете с Захаряном и Тюкавиным слухи, что ими интересуются солидные клубы?

— Нет. Зачем? Оградить? В любом случае эти слухи дойдут до их ушей. Я могу реагировать только на то, что происходит на поле. Если увижу, что что-то идет не так, то вмешаюсь и укажу на это.

— Приходилось?

— Такой диалог идет постоянно и со всеми. И покритиковать, указать на ошибки при видеоанализе. И похвалить за правильные действия.

— Ваш совет Захаряну: когда стоит уезжать в Европу?

— У меня есть четкое мнение на этот счет. Я еще молодой тренер, но уже имею немалый опыт в этих вопросах. Но, простите, выскажу его только за закрытыми дверями. Понятно, что у многих футболистов приходит момент, когда надо сделать шаг вперед. Но к нему надо быть полностью готовым, а для этого надо усердно трудиться каждый день. У меня хорошие отношения с Захаряном, мы все открыто обсуждаем, в том числе как будет лучше для развития его карьеры. Арсен — умный парень, он знает, что получает в «Динамо», и, думаю, ценит это.

— Какая позиция больше подходит Грулеву?

— Очень хороший вопрос, мы его обсуждали не раз. Мой ответ: зависит от конкретного соперника, его сильных и слабых сторон. Против кого-то Грулеву удобнее в центре нападения, с другими — слева или справа в атаке. У Славы в последние недели невероятный прогресс в том, что касается выносливости, работы корпусом, умении уйти от соперника. В последнем матче с «Зенитом» он был топ. Пусть и не забил, но как боролся за мячи, шел один в один, прессинговал — супер.

— А вот другой молодой динамовец Евгеньев, съездив на Евро-2020, потерял место в составе. Болезненная для него ситуация?

— Конечно. Для Ромы это новое — конкуренция с такими сильными защитниками, как Бальбуэна и Ордец. Для развития карьеры Роме очень важно правильно относиться к происходящему. Проявлять себя на тренировках, повышать давление в конкурентной борьбе, завоевывать игровое время работой. Другого пути нет. Евгеньев — молодой защитник, он должен учиться расти в конкуренции.

Новички, критика

— У Грулева и Евгеньева заканчиваются контракты следующим летом. Высказывали свое мнение по поводу продления?

— У нас есть спортивный блок, который возглавляет Желько Бувач. Контракты — это его зона ответственности, а не моя. Конечно, я должен знать, на кого могу рассчитывать, мы обсуждаем футбольные вопросы, развитие команды, но мое дело — тренировать тех игроков, которые есть в распоряжении.

— Если посмотреть запасных «Динамо» в матче с «Зенитом», то увидим одну молодежь, а у соперника — четверых игроков сборной России. Есть ощущение, что составу не помешает усиление. Сколько новичков ждете зимой?

— Ожидаемый вопрос. И, естественно, в «Динамо» постоянно размышляют, как можем укрепить состав зимой, как — следующим летом. Главное — соответствие критериям. Чтобы новичок подходил под наш стиль, имел желание играть в тот футбол, в который мы играем, быть сильнее тех, кто уже есть в составе. Бувач со своей командой скаутов в постоянном поиске таких игроков, независимо от того, зимнее трансферное окно или летнее. То есть нет такого: сегодня нам надо пять новичков. Или два. Или один. Должен ведь еще и финансовый аспект устраивать клуб. Если не устраивает — это тоже надо уважать. Важно не делать каких-то сумасшедших вещей. Лучший рост — на здоровой почве. При этом надо четко понимать, что цели перед командой должны соответствовать силе состава, и реально смотреть на вещи.

— Антон Шунин рассказывал, что вы изменили его подход к молодежи: если раньше он жестко пихал, то теперь старается направлять в позитивном ключе и не при всех, а в личном общении. Когда вы к этому пришли? Ведь в ваше время футболиста наверняка все было жестче?

— Это соответствует моей натуре. Я могу быть очень эмоциональным и жестким, мы критически смотрим на многие вещи. Стараюсь быть честным, даже если что-то футболисту больно слышать. Но все слова будут о действиях, а не о персоне. Считаю, что какие-то уничижительные, оскорбительные вещи никогда ничего хорошего не принесут, не двинут вас вперед. Даже критические замечания не должны создавать ощущения, что мы не вместе. Разобрали ошибки — пошли дальше. Я в целом не негативный человек. Не хожу по улице и не бурчу себе под нос, что выпал снег или стемнело рано. Какой в жизни, такой и как тренер — открытый и настроенный на созидание, а не разрушение. Приятно, если футболисты это подмечают.

«Тогда пришлось пошуметь»

— После какого матча в раздевалке было жарче всего?

— Первым приходит на ум случай еще на сборах — после одного товарищеского матча, когда я не был согласен с парой вещей, произошедших на поле. Тогда пришлось пошуметь.

— Бутсы летали, как у Алекса Фергюсона?

— Нет-нет, только слова. И только по делу. А в сезоне...

— ...после домашнего поражения от «Нижнего»?

— Тогда был другой настрой. Разочарование... Команда не показала должного желания, стремления. Я не кричал, говорил тихо, но слова были максимально горькими и прямыми. Все всё хорошо поняли.

— Как вам новые веяния — судейские решения, которые невозможно увидеть на поле, но видит ВАР?

— Вообще я большой друг всех судей. Но уверен: решения должен принимать в первую очередь тот, кто на поле. И только если он ошибся, тогда уже вмешивается видеоассистент. Например, футболист откровенно сыграл рукой, а рефери не увидел, или явный офсайд. Но не в случаях, когда 50/50, 60/40 — все спорные эпизоды я бы оставлял на откуп судьи в поле.

И второй момент, о котором хотелось бы сказать. Резервный арбитр, на мой взгляд, должен коммуницировать с тренерами, а не просто стоять в центре, смотреть футбол и делать вид, что его ничего не касается. Понятно, что тренеры на эмоциях во время матчей, но это и есть работа четвертого судьи — управлять этими эмоциями, снижать градус, что-то пояснять.

— Судейство в России злит чаще, чем в Германии?

— Нет, я не вижу разницы. В большинстве матчей судейство в РПЛ на отличном уровне, правда. Нет никаких проблем, кроме тех двух моментов, о которых сказал выше: четвертый рефери и вмешательство ВАР в спорных случаях.

— Пенальти на Мостовом в последнем матче с «Зенитом» — из этого разряда?

— Для меня это не пенальти даже после многочисленных просмотров. И рефери во время матча не увидел нарушения. Там точно не было явной ошибки судьи, момент спорный, так зачем останавливать игру?

— Год назад вы говорили, что судьи частыми свистками сбивают темп игры. Ситуация улучшается?

— Да, прогресс виден, теперь есть матчи, когда мяч находится в игре 53-54 минуты, это близко к лучшим европейским показателям. Но встречаются еще и другие матчи, где чистое игровое время — всего 47-48 минут. Это слишком мало. Я бы не сказал, что в России как-то чересчур грубо играют, чтобы было столько свистков и удалений.

«Больше бегать сложно, но можно улучшить спринты»

— Вы на пресс-конференциях порой называете очень высокие цифры «Динамо» по пробегу, по интенсивности. Но есть пределы физических возможностей, вы не сможете расти постоянно. Получается, дальше можно будет прибавлять только в сыгранности, доведения игры до автоматизма?

— Скажем, в последнем матче года, когда у футболистов позади тяжелый отрезок, команды пробежали по 120 километров. И мы, и «Зенит». Это очень высокий показатель. Понятно, что здесь, пожалуй, серьезно уже не прибавишь. Но есть другие аспекты, где мы хотим и можем себя улучшать, — это спринты. И понятно, что физические аспекты должны ложиться на грамотные перемещения с точки зрения тактики. Над этим тоже будем работать.

— Высокая интенсивность порой приводила к тому, что после 75-й минуты силы у команды заканчивались. «Динамо» пропускало в концовках, а вас злили вопросами об этом. Как удалось решить проблему? Стали чуть экономнее расходовать силы?

— (Смеется.) Основания для вопроса имелись. Но однажды я действительно отреагировал эмоционально, поскольку было выбрано неудачное время. Меня спрашивали об этом четыре или пять раз, я спокойно отвечал, однако возвращаться к матчу месячной давности со «Спартаком», когда мы только-только перевернули ход игры с «Рубином», вырвали в концовке победу...

Что касается пропущенных в концовках голов, то здесь разные ситуации. Со «Спартаком» вели 2:0, могли делать 3:0, но потом получили мяч со стандарта. Соперник воодушевился, на своем стадионе бросил силы в атаку, сравнял счет. Да, невероятно болезненная потеря очков для нас, но такое случается в футболе. Голы от «Химок» и «Арсенала» — совсем из другой оперы. Пропускали из-за потери концентрации, а не сил. Ведем 4:0, 5:0... Окей, я согласен, можно не рвать жилы, несясь в атаку, сохранить силы на следующие матчи, но в обороне команда должна действовать максимально строго до финального свистка, даже когда ведет с крупным счетом. При этом «Динамо» много раз показывало, что может поддерживать темп весь матч, — и над ЦСКА одержали волевую победу, и над «Рубином», и в последнем матче с «Зенитом» второй тайм провели лучше первого, сравняли счет. Так что проблем с недостатком сил у нас не было.

— Какие еще вопросы вас злили?

— Нет-нет, я и тогда не злился, просто отреагировал чуть эмоциональнее обычного. У меня максимально уважительное отношение к журналистам, мне кажется, мы находим общий язык на пресс-конференциях. Я не люблю говорить о каких-то нефутбольных делах, а вот об игре — с удовольствием. Считаю правильным объяснять то, что мы делаем. Я встречаюсь с журналистами в еженедельном формате, мы обсуждаем наши командные дела, соперников и действительно важные вещи вроде лимита на легионеров или реформы чемпионата. Это была моя инициатива, и я очень рад, что такие пресс-конференции с позитивным климатом общения у нас есть.

Контракт, семья, отпуск

— «Динамо» активно вас использует в различных медиапроектах, а видео «Магазин на диване» в ретро-стиле стало хитом. Насколько легко вам даются такие мероприятия?

— Честно — сложно. Меня нет ни в одной социальной сети, я далек от всего этого. И все съемки с футболистами проходят только после согласования со мной, мне надо следить, чтобы ребята не слишком сильно отвлекались от основной работы. Но при этом понимаю, что сейчас без социальных сетей, без такой движухи ни один современный футбольный клуб обойтись не может. Ему надо взаимодействовать с болельщиками, с молодежью, быть ярким и привлекательным не только на поле, но и за пределами. Поэтому, конечно, участвую. И если уж пришел на съемочную площадку, то стараюсь получить удовольствие от процесса, а не отбыть повинность.

— Вы продлили контракт с «Динамо» до лета 2024 года. То есть на родину не тянет?

— Очень рад, что продлил соглашение. Благодарен Желько Бувачу, который сделал это предложение, клубу, который мне доверяет. Мы наметили путь, идем по нему, счастлив, что и дальше буду причастным. Я получаю удовольствие от работы в «Динамо», от взаимодействия со всеми людьми. Это не так-то просто, чтобы вы во всем совпадали, но я действительно чувствую себя в клубе максимально комфортно. Поэтому для меня было логичным шагом продлить соглашение.

— Если вам сейчас поступит предложение, вроде того, что получил из Манчестера Ральф Рангник, каким будет ответ?

— Этой зимой? Даже разговора быть не может. Если мою семью все устраивает в Москве, я счастлив от работы в «Динамо», то я не тот человек, который станет параллельно смотреть, что происходит в других командах, какие двери открываются. Насладимся отпуском, 8 января прилетим в Москву и начнем подготовку к возобновлению сезона.

— Вы ходили на пляжный футбол, на хоккей...

— ... на женский волейбол. Везде прекрасная атмосфера, плюс в других видах спорта можно что-то подсмотреть для себя. На пляжном футболе, скажем, где сборная России стала чемпионом мира в матче с Японией.

— Как семье дался переезд в Москву?

— Семья — самое важное для меня. Если бы жене и детям было в России некомфортно, то и у меня бы ничего не получилось в «Динамо». Рад, что они освоились. Дочь ходит в школу, сын — в детский сад. Думаю, дети только спустя годы поймут, какой опыт получили в новой стране.

— По-русски уже говорят?

— У нашей семьи дважды в неделю уроки русского. Понятно, что детям чуть легче осваивать языки. При этом они, конечно, ходят в интернациональные школу и сад, учат еще и английский.

— Идеальный отпуск. Каким он будет?

— Мы не планируем никуда лететь на море, проведем все время на родине в Германии. Встречи с родителями, бабушками, дедушками, с друзьями. Отпразднуем Рождество и Новый год. Три недели пролетят незаметно, уже скоро снова на сборы.