Мостовой — о 14-м месте «Локомотива»: «Довольно давно такого не было, я даже не припомню»

Полузащитник Андрей Мостовой прокомментировал игру «Локомотива» в этом сезоне.

Ранее «Локомотив» объявил о переходе хавбека из «Зенита» на правах аренды до конца сезона-2026/27. Контракт Мостового с петербуржцами рассчитан до конца июня 2027 года.

«Во-первых, я думаю, когда такая тяжелая ситуация, нужно, чтобы коллектив сплотился и все, во-первых, поверили, что можно выигрывать, можно возвращаться, потому что «Локомотив» не должен находиться на этой строчке, где они сейчас находятся. Довольно давно такого не было, я даже не припомню. Поэтому я думаю сплотиться, создать, во-первых, сейчас коллектив, я думаю, и выжимать из себя все, что есть. Амбиции также должны быть у каждого. Никто не любит проигрывать. Поэтому я думаю сейчас познакомиться со всеми ребятами и вместе делать совместную работу», — сказал спортсмен в ролике пресс-службы железнодорожников.

После 6 туров «Локомотив» с 3 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.