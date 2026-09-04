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Мостовой — о 14-м месте «Локомотива»: «Довольно давно такого не было, я даже не припомню»

Сергей Ярошенко

Полузащитник Андрей Мостовой прокомментировал игру «Локомотива» в этом сезоне.

Ранее «Локомотив» объявил о переходе хавбека из «Зенита» на правах аренды до конца сезона-2026/27. Контракт Мостового с петербуржцами рассчитан до конца июня 2027 года.

«Во-первых, я думаю, когда такая тяжелая ситуация, нужно, чтобы коллектив сплотился и все, во-первых, поверили, что можно выигрывать, можно возвращаться, потому что «Локомотив» не должен находиться на этой строчке, где они сейчас находятся. Довольно давно такого не было, я даже не припомню. Поэтому я думаю сплотиться, создать, во-первых, сейчас коллектив, я думаю, и выжимать из себя все, что есть. Амбиции также должны быть у каждого. Никто не любит проигрывать. Поэтому я думаю сейчас познакомиться со всеми ребятами и вместе делать совместную работу», — сказал спортсмен в ролике пресс-службы железнодорожников.

После 6 туров «Локомотив» с 3 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

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Андрей Мостовой
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 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
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 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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