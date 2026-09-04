Нападающий ЦСКА Шуманский переходит в «Акрон» на правах аренды

Как стало известно «СЭ», нападающий ЦСКА Артем Шуманский близок к переходу в «Акрон» на правах аренды.

В прошлом сезоне Шуманский провел 26 матчей и забил 1 гол. Вторую половину сезона 21-летний белорус провел в аренде в «Крыльях Советов». Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.

Форвард перешел в ЦСКА летом 2024 года. Ранее он играл за «Арис» из Лимасола и БАТЭ.

«Акрон» с 3 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. В 7-м туре тольяттинская команда на выезде сыграет с «Оренбургом». Встреча пройдет 6 сентября и начнется в 14.00 по московскому времени.