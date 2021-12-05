Интервью тренера «Динамо» после победы над «Уфой» (2:0).

Победа «Динамо» над «Уфой» — лучший разогрев главного матча РПЛ: в следующем туре команда Сандро Шварца примет «Зенит» и может уйти на паузу в статусе зимнего чемпиона. О шансах бело-голубых, ближайших трансферах и отношении к акции фанатов журналистам рассказал тренер «Динамо» Андрей Воронин.

— С «Уфой» всегда сложно играть. Удаления не всегда идут на пользу. Вчера в матче «Спартака» это было видно. Мне кажется, что сегодня большинство нам навредило. При равных составах мы бы играли гораздо лучше. Игра была нервной, слава богу, что мы забили в первом тайме. Главное — это победа, три очка. Игра забывается, результат остается.

— Впереди важнейший матч с «Зенитом».

— Это будет встреча двух лучших команд нашего чемпионата. Мы постараемся сделать все, чтобы не повторить результат игры в Питере. У нас отличная серия, мы хотим ее продлить. Нужны ли нам зимой усиления? Будут трансферы — отлично. Если их не будет, то ничего страшного. Мы можем стать чемпионами и с нынешним составом, я убежден в этом. Сейчас у «Динамо» хороший подбор игроков, мы отлично играем — это главное. Уверен, матч с «Зенитом» не решит судьбу чемпионата. Да, он важный, но не ключевой.

— Ходили слухи про трансфер Агаларова в «Динамо». Он вас впечатлил?

— Сегодня у него не было шанса проявить себя на сто процентов. А зачем он нам в «Динамо»? Я считаю, что Тюкавин сильнее.

— Как вы отнеслись к тому, что болельщики ушли со стадиона в перерыве?

— Фанаты — большие молодцы. Только совместным трудом можно чего-то добиться. Надеюсь, что на игру с «Зенитом» трибуны заполнятся на разрешенные 70% и поддержка будет сумасшедшей.

— Игра бразильцев «Зенита» - это экстра-класс для РПЛ?

— Однозначно. Они делают разницу, особенно Клаудиньо. Его можно назвать исключительным футболистом для нашего чемпионата. Считаю, он один из лучших легионеров лиги на данный момент.

— Вы сказали, что Клаудиньо — исключительный футболист. Можно ли рассматривать матч с «Зенитом» как противостояние Клаудиньо и Захаряна?

— Да нет, я так не считаю. Нельзя проводить такие параллели. Игра с «Ростовом» в очередной раз показала, насколько Клаудиньо важен для «Зенита». Если бы его не было, я думаю, они бы 2:2 не сыграли. Захарян еще молодой. Ему до Клаудиньо далеко. Захаряну надо играть, тренироваться, расти. Клаудиньо же все-таки олимпийский чемпион, на всякий случай. Так что это будет не противостояние Клаудиньо и Захаряна, а матч между «Зенитом» и «Динамо». Посмотрим, кто будет сильнее в этот раз.

— Левандовски не получил «Золотой мяч» — согласны, что Месси заслужил звание лучшего игрока года?

— В прошлом году Роберт заслужил эту награду на сто процентов. Я думаю, что было бы правильно, если бы они дали мяч обоим, но они почему-то пожадничали. Могли и на два раскошелиться! Месси абсолютно заслуженно получил «Золотой мяч», тут даже спорить глупо. Он стал лучшим в седьмой раз, это не может произойти случайно.

— Если бы «Золотой мяч» вручали в России, кого бы вы назвали лучшим?

— Я уже не помню, что было до лета, если честно. Что касается отрезка текущего сезона, то как молодого игрока я бы выделил Захаряна. Дай бог, чтобы он прогрессировал, не останавливался, развивался. И Россия тогда получит очень хорошего футболиста на многие годы.

— Комментируя интерес к Захаряну из Европы, вы повторяете: «Не трогайте пацана, дайте ему спокойно развиваться». Но при этом сами рано уехали в Европу.

— Я стал футболистом в Германии. А он стать футболистом в Германии не может, потому что играл здесь до 18 лет. Меня сейчас с Захаряном сравнивать неправильно. Я в 15 лет уже играл в юношеской школе плюс язык выучил. Не факт, что для него сейчас лучше уехать в Европу. Это лучше делать, когда есть определенный опыт. Если Захаряна, условно, будет брать «Дортмунд», вы уверены, что он будет там играть сразу в составе? Я — нет. А надо приезжать в Европу, чтобы играть. У Арсена для этого все есть. Ему нужен опыт в чемпионате России, в еврокубках, где он еще не играл: он за сборную провел всего два матча против европейских команд. Все впереди! Всему свое время. Не надо спешить никуда. Лучше уехать позже и задержаться, чем уехать раньше и вернуться назад.

— А если не «Дортмунд», а другой клуб?

— А зачем? У него все хорошо в «Динамо». Команда сейчас идет на втором месте. Дай бог, в следующем году будут еврокубки. Это для него новая ступень — как и для многих футболистов, которые играют в «Динамо». Дальше мы уже будем смотреть. А он решит. Я, поиграв там и поиграв здесь, считаю, что ему еще рано ехать в Европу. Он не готов.

— В недавнем интервью Арсен сказал, что кайфует от «Динамо», но судя по тому, чего он хочет, — он хочет в «Барселону»

— Я тоже хочу в «Барселону». Что дальше?

— В каком чемпионате видите Арсена?

— Я его еще нигде не вижу, я его вижу только в «Динамо». Через неделю еще не факт, что будет играть в стартовом составе. У него контракт с «Динамо», он должен быть сконцентрирован здесь. Будет ли он в «Барселоне» или нет — это фантастика... Дай бог, чтобы это когда-то сбылось, но не сейчас точно. Для «Барселоны» он сырой.

— Вернемся к «Зениту». Согласны, что их самое уязвимое место — центр обороны?

— Разберем «Зенит» на неделе. Проблемы есть у всех команд. «Зенит» тоже потерял много очков, когда никто этого не ожидал. Например, 2:2 с «Ростовом». Поэтому надо выходить и показывать свой футбол. Играть можно с любой командой.

— Как отнеслись к мартовскому переносу тура ради сборной России?

— Это важные матчи для страны. Мы сейчас никак не можем повлиять на это, нам нужно просто принять, что есть. Нужно готовиться, в любом случае мы сыграем все свои матчи.

— Что скажете о жеребьевке для России?

— Могло быть хуже. Польша — очень сильная сборная. Будут тяжелые две игры — легких не будет точно.

Антон Иванов