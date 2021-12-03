«Динамо» по праву называют открытием нынешнего чемпионата. Бело-голубые — пожалуй, единственная команда, которая поддерживает интригу в борьбе за золото.

Удачное выступление клуба, а также недавнее продление контракта еще на два года — отличный повод поговорить с динамовским капитаном — Антоном Шуниным. Который не так давно провел свой уже трехсотый матч за клуб.

Но начали мы с темы сборной.

«В стыках соперники нашего уровня»

— Как оценишь результаты жеребьевки стыковых матчей?

— У нас хорошая сетка, соперники примерно одного, нашего, уровня. Уверен, мы поборемся. Левандовски — топ, один из лучших нападающих мира, но всегда важна игра команды, а не одного футболиста.

Круто, что оба матча сборная может сыграть при своих болельщиках. Если получится собрать полные трибуны, это еще добавит уверенности и сил.

— На тренировку «Динамо» приезжал Кафанов, но ты пока не в сборной. Как оцениваешь перспективы возвращения в национальную команду?

— Кафанов приезжал во многие клубы посмотреть на вратарей, в том числе и к нам. После тренировки мы с ним пообщались. Знакомы давно — работали вместе еще во второй сборной. Виталий Витальевич сказал мне: «Как всегда, много работаешь, тренируешься, выкладываешься по максимуму». Что он ожидал, то и увидел. После Евро я не вызывался в сборную — появилось время, чтобы посмотреть на всё со стороны. Хочу доказать, что достоин находиться в команде и помогать ей.

— По общению с Кафановым не смог определить, насколько он на тебя рассчитывает?

— Не имеет значения, что в общении. Важно показывать хорошую игру. Я знаю, какие критерии для вызова в сборную. Должен играть стабильно и минимально ошибаться. Плюс есть требования, как играть ногами, как правильно открываться под защитников и так далее. На эту тему у нас сейчас много разговоров с Сергеичем (Дмитрий Сергеевич Изотов, тренер вратарей «Динамо». — Прим. «СЭ»). Мне есть куда стремиться и над чем работать. Тогда будет и сборная. Я в этом уверен.

Антон Шунин и Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Дзюба? В сборной должны играть сильнейшие»

— Рад за Сафонова, который единственный не удостоился критики после матча с Хорватией?

— У нас в принципе с Сафоновым хорошие отношения. Молодец! Хорошо играет, проявляет себя.

— Как футболист, что думаешь, мог ли Кудряшов в той горячке догадаться, что надо валиться на газон и просить помощи, когда выбил мяч в аут?

— Сложный момент. В любом случае хотел бы поддержать Федю, он мой хороший товарищ. Болею и переживаю за сборную. У нас было много побед, и после одного поражения не стоит все перечеркивать. Хотя понятно, что очень важного. Многие спрашивают: «Почему сборная не показывает красивый футбол?» Но понятно, что в этой ситуации задача была не проиграть, действовать от обороны, на контратаках. Плюс ещё дождь, мокрое поле ужасного состояния. А Федьке просто не повезло, и многие игроки сборной об этом уже сказали.

— Смотрел ли ты интервью Карпина на следующий день после матча с Хорватией? Тебя не удивило, что тренер не знает, продолжит он работу, сумеет ли настроить на стыковые матчи?

— Скажу так: рад, что ситуация разрешилась, Карпин очень быстро принял решение о продолжении работы. Это хорошо для сборной. Команда будет бороться за попадание на чемпионат мира.

— Карпин не исключил возвращение Дзюбы. На твой взгляд, поможет форвард «Зенита» сборной?

— В сборную должны приезжать сильнейшие. И если тренерский штаб видит, что какой-то игрок сильнее других, то, конечно, он должен быть в сборной. Кто бы это ни был — Дзюба или любой другой.

Антон Шунин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Контракт подписали за месяц. Не представляю себя в другом клубе»

— Перейдем к клубным делам. На днях ты продлил контракт с «Динамо» на два года. У тебя в карьере были простые переподписания, были сложные. Нынешние переговоры к какому разряду бы отнес?

— Раньше я продлевал контракт за два года до окончания — в этом плане, конечно, было проще. Сейчас у меня оставалось чуть больше полугода. После одного из матчей ко мне подошёл Павел Пивоваров (генеральный директор ФК «Динамо». — Прим. «СЭ») и сказал, что клуб заинтересован в продлении: давай встречаться и обсуждать. Какие-то нюансы мы обговорили и довольно быстро подписали контракт. За месяц все решили.

— Два года — это не слишком мало? Хотелось, наверное, на пять сразу?

— Надо не забывать, что у меня ещё полгода, это соглашение до лета 2024-го. Клуб предложил на два года — я согласился, мы не обсуждали сроки. Возможно, через год еще вернемся к этому вопросу.

— Есть ощущение, что в целом в РПЛ уровень контрактов постепенно падает. У тебя зарплата выросла по сравнению с предыдущим контрактом, осталась прежней или упала?

— Примерно такой же и осталась. Сейчас появляются разные схемы с бонусами: чем больше играешь, тем больше получаешь.

— Ты не уходил из «Динамо» ни во время игры в ФНЛ, ни в другие печальные времена. Наверное, когда клуб на подъёме, об этом вообще не могло быть и речи?

— Надо спросить у руководства. (Улыбается.) Я не представляю себя в другом клубе и очень рад, что мы подписали новый контракт. Думаю, это и для меня, и для «Динамо» было важно.

Сандро Шварц. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Какой же он старый — 25 лет»

— Взгляд из ворот: за счёт чего «Динамо» прошло первый круг так успешно — на втором месте?

— В первую очередь это заслуга тренера Сандро Шварца. Он выстраивает свою линию игры — видит «Динамо» атакующим, быстрым, агрессивным.

— Защита и вратарь не скрипят зубами, понимая, что становятся более уязвимыми, когда у соперника проходят контратаки?

— Я помню, как несколько лет назад мы сыграли 15 матчей вничью. Из них три или четыре подряд — 0:0. Конечно, это классно для вратаря и защитников, когда команда обороняется весь матч и играет только на контратаках. Но тогда мы совсем не забивали, и это не принесло результата. Сейчас у «Динамо» очень энергозатратный футбол. Когда команда высоко прессингует, то и контратаки проходят. Много моментов как в одни ворота, так и в другие. Здесь важно преследовать не личные интересы, а командные. Главное, чтобы мы побеждали. Мы создаем много опасных моментов, у нас больше голов и побед — это гораздо важнее.

— То есть 3:2 для вратаря лучше, чем 0:0?

— Для команды лучше. Для результата. Если мы стремимся к чемпионству, то, конечно, лучше счет 3:2, чем 0:0. Но это не значит, что мы спокойно относимся к пропущенным мячам. Есть требования. Даже в матче с «Арсеналом», когда после первого тайма вели 4:0, тренер подчеркнул, что для нас сегодня важно сыграть на ноль. То есть не только много забить, но и думать об обороне. И практически в каждой игре Шварц это отмечает. Мы разбираем на теории, чтобы у наших ворот возникало как можно меньше моментов. Учимся играть в атакующий футбол и забивать, но в то же время не пропускать.

— Когда на поле выходят 18-19-летние футболисты, нет ощущения, что ты им в отцы годишься?

— Такого ощущения у меня нет. Но я понимаю, что старше многих ребят. Помню, мне было 19, а Колодину исполнилось 25 лет. Ему дарили майку на сборах, и я думал: какой же он старый! (Смеётся.) Но в любом случае должны играть сильнейшие. Если 17-летний выглядит лучше, чем 20-, 25-, 30-летние, значит, он и должен выходить на поле.

Антон Шунин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Надеюсь, Захарян и Тюкавин останутся в «Динамо»

— Постоянно пишут про Захаряна, Тюкавина, отправляя их то в «Барселону», то в «Челси», то в «Манчестер Сити». Как молодым футболистам оставаться «на земле», и помогаешь ли ты в этом, даёшь какие-то советы?

— Я бы, конечно, не хотел, чтобы они все это читали, потому что многое просто выдумано. Когда ты молодой и у тебя все получается, ты окрылён, забиваешь, отдаешь голевые, но без спадов в карьере не бывает. Этот момент важно выдержать, не копаться в себе слишком много, а двигаться дальше. Я надеюсь, что Захарян и Тюкавин будут развиваться, не уйдут из клуба, а помогут «Динамо» двигаться вверх по турнирной таблице. Часто общаемся, подкалываем их, требуем, чтобы не сильно расслаблялись. Стараюсь помогать им. Особенно после матчей: подхожу, разговариваю. После «Арсенала» у меня были претензии, которые я сказал Захаряну. Он со мной согласился, пообщались нормально. Все в позитивном ключе.

— Ты капитан клуба. Какие вопросы приходится решать?

— Капитан — человек, к которому может подойти каждый игрок или сотрудник клуба и пообщаться на любую тему. И я стараюсь ему помочь.

Вектор общения в команде задает в том числе главный тренер. Раньше были моменты, когда я повышал голос, требовал, мог высказать в жесткой форме, если кто-то недорабатывал. Шварц же старается решать каждую ситуацию через позитив. Требует от игроков, но не прибивает их. Я вижу этот посыл и чуть поменял свое отношение. Если будешь предъявлять постоянно молодым парням, они воспримут не так, как опытные игроки. Могут обидеться, замкнуться, у них вообще не пойдет игра. К ним нужен особый подход, более аккуратный. Лучше подойти и поговорить один на один в перерыве матча или на тренировке. Например, если кто-то не пошел в борьбу или убрал ноги, сказать: «Слушай, ты здесь не пошел в борьбу. Это неправильно, что думаешь?» И это работает.

«Так лучше не говори — красную дадут»

— «Динамо» долго удерживало в столице пальму первенства в плане скандалов, сейчас же тишь да гладь, зато полыхает в «Спартаке», «Локомотиве», ЦСКА. С чем это связано?

— Многое зависит от выступления команды. Когда выигрываешь, то все на позитиве, сложно находить поводы для критики. А при поражениях начинается поиск крайних. В «Динамо» сейчас есть взаимопонимание между руководителями, тренерским штабом, футболистами и болельщиками — это главное.

— Порой говорят, что вратарь не должен быть капитаном — мол, из ворот не докричишься до партнёров, до судьи. Есть такая проблема?

— Мне кажется, Карпин правильно сказал по поводу капитанской повязки. Лидерские качества должны быть у каждого игрока, который выходит на поле.

Очень важна позиция центрального полузащитника — он видит поле и может подсказать, в какой момент нужно идти в прессинг, когда команда устала и лучше чуть отойти, взять паузу. В игре он должен быть одним из лидеров.

Здесь капитанство отходит на второй план, если сравнивать с тренировками, общением между игроками, руководством и тренерским штабом. Капитан — важное звено именно в коллективе.

— До легионеров тяжело доносить что-то?

— Нет. У нас все легионеры общительные, очень быстро учат русский язык. Нико Моро и Себа (Шиманьски. — Прим. «СЭ») все понимают, Гиля (Варела. — Прим. «СЭ») — тоже. Фаби (Бальбуэна. — Прим. «СЭ»), Диего (Лаксальт. — Прим. «СЭ») сами хотят учить русский, спрашивают значения слов. Правда, не всегда им нормально переводят. (Смеется.)

Недавно Фаби спросил: «Если нападающий в игре наступил мне на ногу, что ему сказать?» Парш выдал пару ласковых, все посмеялись. Но я, конечно, предупредил: «Так не говори — тебе красную дадут». Для меня не проблема объяснить что-то и на английском.

Антон Шунин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Опустошение после Евро

— Бытует мнение, что ты мягкий человек. Сам считаешь себя таким, и не мешает ли это делу, когда надо кого-то встряхнуть?

— Мне интересно, а чьё это мнение? Я думаю, все неоднократно видели, что я кричу или ругаюсь на кого-то. На поле никакой мягкости быть не может, все только по делу, игровой подсказ. Но, повторюсь, не всегда правильно ругать, если кто-то ошибся. Он же сам понимает, что накосячил. Сидит, например, этот футболист на траве — если ещё пять партнёров подбегут и начнут орать, правильно ли это будет? Начнет он играть лучше? Я думаю, вряд ли. В этой ситуации сильный не тот, кто подойдёт и укажет на ошибку, а тот, кто поддержит и даст руку. И дело здесь не в мягкости, а в пользе для команды и игрока.

— Ты ранее уже подробно говорил о Евро, матче с Бельгией и всем остальном, повторяться не будем. Но такой турнир в родной стране — наверняка это вершина в карьере. После него долго чувствовал опустошение?

— Это самый большой турнир в моей карьере — много эмоций ушло и на сам Евро, и на подготовку к нему. Еще и негатив от неудачного выступления сборной — конечно, определенное опустошение было. И я думаю, что не только у меня, а у большинства игроков сборной был небольшой эмоциональный спад.

— Из-за этого начало нынешнего сезона у тебя получилось хуже, чем предыдущий?

— Думаю, да. Хотя если взять первый тур в Ростове, там у меня были хорошие моменты. Но спады в любом случае бывают. Сейчас я чувствую себя совершенно по-другому, гораздо лучше. Думаю, что с каждой игрой буду только прибавлять.

— В соцсетях широко обсуждают таблицу с показателями соотношения среднего количества ударов и пропущенных голов из-за последнего места Максименко. У тебя там низкое четырнадцатое место. Как относишься к таким статистическим показателям?

— Наверстаем. В свое оправдание мне сказать нечего — буду лучше действовать.

Бывают мячи, которые в руки летят, а бывают сложные удары или выходы один на один. Про Максименко можно сказать, что такого количества выходов один на один, как к воротам «Спартака», по-моему, нет ни в одной команде.

За этой статистикой не слежу. А по количеству пропущенных мячей мы явно не в конце (7-е место. — Прим. «СЭ»).

Антон Шунин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

ВАР спас нам победу, но минусы у него тоже есть

— В матче с «Краснодаром» случился яркий эпизод, когда тебе показали красную карточку за игру рукой за пределами штрафной, но вмешался ВАР.

— Встречались две команды, играющие в быстрый атакующий футбол, почти без центра поля. Вратарям в таких матчах надо быть особенно внимательными — соперник постоянно пытался отдать ювелирный пас за спину защитникам, и там либо голкипер успеет подстраховать, либо нападающий выходит один на один. Было три опасных момента, когда всё решали сантиметры, полуметры.

В моменте с красной карточкой Ордец делал мне скидку. Многие спрашивали, почему я не ловил этот мяч. Видел, что нахожусь у линии штрафной, и точно пересек бы ее, если бы фиксировал мяч в прыжке. Оставалось только выбивать кулаками, а Крыховяк оказался первым на добивании. Я сделал пару шагов вперёд, чтобы сократить дистанцию, и уже реагировал. Мяч попал в тело, я это чувствовал — рёбра прижгло.

Когда дали красную карточку, я был спокоен. Подошёл к арбитру и попросил посмотреть повтор, после чего решение было изменено.

Пока это один из лучших матчей сезона, тем более мы сыграли на ноль.

— Наверное, стал большим поклонником ВАР после этого?

— После игры судья подошёл и извинился. Сказал, что не разобрался без повтора. Для него это было важным. Понятно, что если бы не было ВАР, то пришлось бы покинуть поле. Да, КДК потом отменил бы удаление, но забить в меньшинстве было бы сложнее — возможно, мы бы не выиграли. Поэтому в данной ситуации хорошо, что есть ВАР.

— Только в данной?

— Я за честный футбол. В ВАР есть и плюсы, и минусы. Плюсы — ты можешь разобраться в ситуации, все честно, меньше ошибок. А минусы — команды должны постоянно ждать решения. Болельщики хотят смотреть динамичный футбол, а не на судью по пять и больше минут.

Антон Шунин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Общение с фанатами и конкуренция

— После твоей травмы Лещук провёл несколько хороших матчей, и в социальных сетях пошла серьёзная дискуссия на тему первого номера в «Динамо». Чувствуешь, что конкуренция прилично возросла?

— В РПЛ не так много команд, и в каждой есть конкуренция во вратарской линии. Это нормально.

— У вас случайно не ухудшились из-за этого отношения?

— У нас с Игорем никогда и не было дружеских отношений. Они всегда были только рабочими.

— Игорь в интервью передаёт привет лещуковцам — своим поклонникам, его фамилию охотно скандируют трибуны. У тебя не возникает ревности по этому поводу?

— Если футболист сыграл хорошо, то почему бы болельщикам ему не поаплодировать? Не только Лещуку кричат — всем игрокам. Тем же Захаряну, Тюкавину. Это нормально.

— Помню, Лещук с самого юного возраста не стеснялся тебя подкалывать, а в интервью «Динамо-ТВ» зимой рассказывал, что самый счастливый день в году — это твой день рождения, поскольку конкурент становится старше. Ты смеёшься вместе с ним над этими подколами, или они тебе не нравятся?

— Про день рождения я не слышал, но шутка смешная. У нас живой коллектив, и подколы абсолютно уместны. Я к этому отношусь спокойно, с позитивом.

— Лещук довольно неплохо дружит с фанатами. А как бы ты охарактеризовал свои отношения с ними?

— Конечно, для меня важно общение с болельщиками. Но насколько близким оно должно быть — это уже личное дело каждого. Я читаю комментарии под постами в Instagram, иногда отвечаю, могу пообщаться в директе, но физически это просто невозможно — реагировать и отвечать всем, кто пишет. Мне не хватает свободного времени.

— Один из фан-аккаунтов «Динамо» писал, что ты переводил деньги на перформанс болельщиков. Это было твое желание?

— После трёхсотого матча за «Динамо» я кинул свою футболку на сектор ребятам, а они решили выставить ее на аукцион, чтобы собрать деньги на перформанс. Я увидел это в фан-аккаунте «Династии» и написал Мише Пикузе (заводящий фанатской трибуны. — Прим. «СЭ»), что хочу поучаствовать. Должны быть уважение и коннект с болельщиками. Только с их поддержкой мы сможем добиться высоких целей.

Антон Шунин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Лучшее «Динамо»

— На днях я видел опрос: «Какое «Динамо» радовало болельщиков больше всего?» Варианты — бронзовый 2008-й, при Силкине, при Черчесове и нынешнее. Ты все эти периоды застал лично, твоё мнение на этот счёт?

— Мое мнение: каждый период по-своему хорош. И в 2008-м, и при Черчесове, и при Силкине, и сейчас. Качество должно давать результат. Мы идем на втором месте, но самое важное — то, где мы закончим. В конце сезона можно к этой теме вернуться и обсудить: сейчас лучшее время или было поинтереснее.

— Уровень чемпионата тогда был выше?

— Раньше было больше звездных игроков. Но я не могу сказать, что у нас сейчас слабый уровень футбола. Возможно, поражения в еврокубках создают ощущение, что уровень чемпионата падает. Но, с другой стороны, раньше сборная нередко пропускала крупные турниры, а с 2010-го года этого не случалось, на ЧМ-2018 дошли до четвертьфинала. Поэтому сказать однозначно, сильнее или слабее стал наш футбол, я не могу.

К тому же сейчас гораздо больше талантливых молодых ребят. Раньше, когда я ходил в школу, даже в таком великом клубе, как «Динамо», практически не было условий — ни полей, ни манежа зимой. Сейчас много спортивных площадок, манежей, многое делается для спорта. Поэтому и появляются талантливые ребята, в том числе в «Динамо» — у нас сильная академия. И я думаю, что мы продолжим прогрессировать. Соответственно, чемпионат от этого будет только сильнее.

— Динамовские болельщики грезят о золоте. Это чересчур оптимистично? Нет ощущения, что «Зенит» всё-таки явно выше всех?

— Я считаю, что нужно ставить максимальные цели и двигаться к ним. Если бы в свое время у меня не было задачи попасть в основной состав, я бы в него, наверное, и не попал никогда. Болельщики очень долго ждут чемпионства. Я знаю, как им тяжело. Каждый год они разочаровываются, и от этого еще больше желание подняться как можно выше.

— Ты сам веришь, что реально выиграть золото?

— Я верю, что реально бороться за него. Да, это непросто. Блин, такой путь пройден. Я очень надеюсь, что не зря играю в футбол и ко мне придут трофеи.

— Официально такой задачи не стоит?

— Для меня неважно, какая задача стоит. Самое главное — к чему ты стремишься. Если каждый отдаст максимум на своей позиции, то результат придет. Но во время первого или 15-го тура нельзя думать о последнем. Нужно двигаться от матча к матчу, от победы к победе. Так и делаем.