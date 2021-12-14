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Кризис «Спартака», прорыв «Динамо», хаос в ЦСКА и «Локо». Чем запомнится первая часть сезона РПЛ

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 21:00
Чемпионат России отправился на зимний перерыв.
Чемпионат России отправился на зимний перерыв.
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Чемпионат России отправился на зимний перерыв. Подводим итоги насыщенного осеннего отрезка.
12&nbsp;декабря. Москва. &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Питерская команда ушла на&nbsp;зимний перерыв лидером РПЛ. «Зенит» — чемпион. Пока зимний

«Зенит»: стабильность и эволюция

В четвертый раз подряд «зимним чемпионом» стала команда с Невы. Для сине-бело-голубых это отличный знак: до этого при Сергее Семаке они всегда выигрывали титул, и пока все идет к очередному триумфу.

Лидерство «Зенита» — никакой не сюрприз и даже не событие. По составу сине-бело-голубые превосходят все остальные команды лиги, так что их первое место не удивляет. Но в этом сезоне мы впервые увидели полноценный тактический прорыв команды Семака: в сентябре «Зенит» вынужденно перестроился на схему с тремя центральными защитниками, которая оказалась настолько действенной, что штаб чемпионов сделал ее одной из основных. Помогло и приобретение бразильца Клаудиньо — одного из лучших футболистов первой части сезона в лиге. У «Зенита» будто бы сложился пазл: теперь в схеме 3-4-2-1 все находятся на своих местах.

Мы впервые за три с половиной года увидели гибкий «Зенит». И это касается не только тактики, но и стиля игры. Семака постоянно критиковали за вертикальный футбол и приверженность навесам, но осенью сине-бело-голубые перестроились на короткий пас. Лидерство — это прекрасно, но игра «Зенита» впервые при Семаке стала зрелищной. Правда, далеко не во всех матчах.

12&nbsp;декабря. Москва. &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Денис Макаров (в&nbsp;белом) против Вендела. «Зенит»: ничья без Дзюбы и Азмуна. Чемпион уходит зимовать на первом месте

Молчание Дзюбы

Лучший бомбардир прошлого сезона и самый обсуждаемый футболист России начал чемпионат со скрипом: Дзюба впервые забил только в 8-м туре. Но к зимней паузе Артем подобрался на втором месте в снайперской гонке — на его счету всего на три мяча меньше, чем у Гамида Агаларова.

Этой осенью Дзюбы было непривычно мало — как на поле, так и в медиа. Смена схемы «Зенита» повлияла на игровое время российского форварда, и он впервые после микроэпохи Роберто Манчини не может чувствовать себя основным. Так совпало, что именно этот сезон важен для Дзюбы с точки зрения практики. Дело в том, что его контракт с «Зенитом» истекает через полгода, но в нем есть опция автоматического продления еще на сезон — для ее активации Дзюба должен провести от 70 процентов матчей за клуб. Нет гарантии, что Артем доберется до этой отметки, поэтому весенний отрезок может стать ключевым.

Важно и то, что Дзюба в последние полгода чрезвычайно редко говорит на публику — он даже ни разу не пришел на пресс-конференцию «Зенита». Конечно, на разговорчивость Артема влияют его отношения с главным тренером сборной России Валерием Карпиным, но причина не так важна — похоже, популярность Дзюбы спадает.

12&nbsp;декабря. Москва. &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Радость Дмитрия Скопинцева и&nbsp;Гильермо Варелы. «Динамо» нужно учиться по-хозяйски начинать такие матчи, как с «Зенитом». Мнение Игоря Рабинера

Все любят «Динамо»

Примета осени-2021 — резко возросший интерес к «Динамо». Бело-голубые выглядят единственным конкурентом «Зенита», хотя и не обыграли лидера ни в одной из двух очных встреч. По ходу последнего матча между ними в соцсетях «Динамо» открыто поддерживали даже болельщики «Спартака». А это показательно — у этих клубов давние вражеские отношения. Причины поддержки две: во-первых, за пределами Санкт-Петербурга все устали от «Зенита», во-вторых, «Динамо» играет здорово и за него действительно хочется болеть.

Главный тренер бело-голубых Сандро Шварц — безусловное открытие для нашего футбола. Немец в короткий срок поставил зрелищный футбол, внедряет молодежь в состав и добивается серьезных результатов. Такого мощного «Динамо» в XXI веке еще не было. Шиманьски, Тюкавин, Грулев, Макаров, Фомин — у москвичей роскошная группа атаки, которая обязана играть в еврокубках.

Отдельного абзаца заслуживает Арсен Захарян — лауреат премии «Первая пятерка». Год назад 18-летний полузащитник попал в список из 60 лучших молодых футболистов мира по версии The Guardian, а сейчас уже играет за сборную России. Весь год в прессе мелькает новость об интересе «Барселоны» к Захаряну, и кажется, что его трансфер в топ-клуб в будущем вполне реален.

Борис Ротенберг. «Наиграл ли «Сочи» на 3:0? Счет на табло!» Ротенберг — о победе над «Спартаком», руке Игнатова, фарм-клубе «Зенита» и Кокорине

«Сочи» — третий. И это не сенсация

Что первым приходит на ум, когда вы слышите название футбольной команды «Сочи»? Большинство ответит просто — «фарм-клуб». К сожалению, это клеймо крепко привязалось к южанам, и отвяжется оно не скоро.

В этом сезоне произошло важное событие: «Сочи» впервые в своей недолгой истории обыграл «Зенит», да еще и на его поле. Возможно, это станет переломным моментом и люди обратят внимание на блестящую работу штаба Владимира Федотова, которая и позволила в том числе добиться той победы на «Газпром Арене». Нынешний «Сочи» — синоним организованности. И речь не только о команде, но и о клубе, который нашел на трансферном рынке идеальную замену Антону Заболотному: колумбиец Матео Кассьерра уже забил за «Сочи» почти столько же, сколько российский форвард за весь прошлый сезон.

Вообще, тройка лидеров РПЛ выглядит удивительно логично: в остальных клубах — претендентах на высокие места есть различные внутренние проблемы, о которых мы все слышали по ходу сезона. В «Зените», «Динамо» и «Сочи» все внешне спокойно, отсюда и результат.

11&nbsp;декабря. Москва. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Футболисты ЦСКА поздравляют Антона Заболотного с&nbsp;забитым голом. Заболотный — король самого холодного матча года. Забил в стиле Златана и с пенальти — впервые в РПЛ!

Странности в ЦСКА

ЦСКА впервые за 20 лет не играет в еврокубках. Вероятно, разгруженный календарь влияет на относительно высокое промежуточное место красно-синих в чемпионате. Да, ЦСКА — четвертый, но по многим данным продвинутой статистики армейцы находятся ближе к середине таблицы. Впечатление от игры красно-синих скорее негативное. Алексей Березуцкий старается извлекать максимум из слабого состава, и очень жаль, что сегодняшний максимум великого клуба — четвертое место.

Проблемы ЦСКА тянутся давно. Странное расставание с Ивицей Оличем, долгие поиски замены и утверждение Алексея Березуцкого главным тренером лишь за шесть дней до старта чемпионата. Невнятная трансферная кампания — маринование немотивированного Николы Влашича на скамейке запасных и лишь два приобретения за лето (Максим Мухин и Антон Заболотный).

Год вообще закончился для ЦСКА двойной имиджевой катастрофой: после матча с «Зенитом» без явных причин задержали более 400 болельщиков красно-синих, а затем клуб чуть не перенес домашнюю встречу с «Арсеналом» из-за мнимой неприемлемой погоды. Самое страшное для болельщиков, что предпосылок для улучшения нет.

Сергей Галицкий. «Я болею и нахожусь не в той форме». Галицкий дал мощное интервью

Вертикальный «Краснодар» и интервью Галицкого

Приход Виктора Гончаренко в «Краснодар» изначально обещал черно-зеленым смену тактики. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в этом сезоне «быки» аномально часто для себя бомбят чужие ворота навесами и прострелами. В матче с «Уфой» черно-зеленые вообще установили клубный рекорд по кроссам — 35 штук.

«Краснодар» больше не легковесная команда, которая стремится к тики-таке гвардиоловской «Барселоны». Но это совсем не плохо: пока команда идет пятой, отстает от третьего места всего на два очка и вполне может вернуться в еврокубки по итогам сезона.

Ну а главное событие сезона, связанное с «Краснодаром», — интервью патрона клуба Сергея Галицкого «Коммент.Шоу», в котором он рассказал о своей болезни. В первой четверти сезона президент «быков» вообще не посещал матчи, но потом хотя бы стал появляться на публике. Остается только пожелать Сергею Николаевичу здоровья.

12&nbsp;декабря. Москва. &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Уфа&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Федор Смолов. «Локо» подал признаки жизни и прервал 7-матчевую серию без побед! Но зимой нужно что-то менять

Мутация «Локомотива»

Весной «Локомотив» играл прекрасно, если оставить за скобками 1:6 в Санкт-Петербурге. С Марко Николичем красно-зеленые одержали 11 побед подряд во всех турнирах, выиграли Кубок России и остановились в шаге от Лиги чемпионов.

В июле красно-зеленые торжественно объявили о назначении именитого Ральфа Рангника руководителем по спорту и развитию. Немец сразу же включился в разработку стратегии для клуба, которая выглядела более чем масштабно: в ней даже был пункт о победе в Лиге чемпионов. Летом «Локо» скупал молодежь по завышенным ценам, со скандалом продавал Крыховяка в «Краснодар», а осенью некрасиво расстался с Николичем и назначил на его пост ставленника Рангника — Маркуса Гисдоля.

Спустя полгода Рангника позвали в «Манчестер Юнайтед», и «Локо» остался с неоднозначным наследием немца. Решение назначить Гисдоля пока выглядит как минимум поспешным, а перспективы у красно-зеленых туманны. Формально от стратегии никто не отказывался — место Рангника занял его партнер Ларс Корнетка. Однако пока «Локомотив» не похож на клуб, который скоро должен взять еврокубок.

Вместо &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo; по&nbsp;ТВ покажут биатлон. Вместо «Динамо» — «Зенит» по ТВ покажут биатлон. Это верное решение: футбол соберет меньшую аудиторию

Бескомпромиссность «Ахмата» и зрелищность «Крыльев»

Замыкают верхнюю половину таблицы команды, привыкшие находиться ниже. «Ахмат» вообще уникален для сегодняшнего чемпионата — у него девять побед, девять поражений и ни одной ничьи. При этом грозненская команда ни разу не уступила крупно, а сама выиграла в три мяча лишь в последнем туре. Андрея Талалаева вполне могли уволить еще в октябре, но команда расцвела и добралась до седьмого места — приличный результат.

Но об «Ахмате» в этом сезоне говорят не так восторженно, как о «Крыльях Советов». У самарцев самая молодая команда лиги: средний возраст выходивших на поле футболистов не превышает 25 лет. А гораздо важнее то, как играют «Крылья»: воспитанники и тренеры из «Чертанова» сделали из самарцев одну из самых зрелищных команд чемпионата. И символично, что последний гол в году за «Крылья» забил 17-летний Сергей Пиняев — один из самых талантливых юношей России. Этой банде не хватает только опыта, и весной от нее ждут прорыва.

Зарема Салихова, Леонид Федун, Руй Витория. Болельщики любят Виторию? Они просто не любят Зарему и Федуна

Сорванный юбилей «Спартака»

В августе Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, закрыла свой Telegram-канал после публичной перепалки с экс-спортивным директором клуба Дмитрием Поповым. К игре в футбол эта история имеет косвенное отношение, но в первой половине года канал Салиховой был едва ли не главным событием РПЛ.

Из публичного пространства Зарема ушла, но в клубе она по-прежнему играет важную роль. Известно, что жена Федуна изначально была против назначения Руя Витории, и теперь португалец уступает место Паоло Ваноли — кандидату Салиховой.

Вообще, увольнение Витории — главная тема последних дней, так что подробно разбирать ее не будем. «Спартак» вышел в евровесну с первого места в группе Лиги Европы, однако в чемпионате у красно-белых все кошмарно: девятое место, четыре очка до зоны стыков. 1:7 в Санкт-Петербурге — матч, который олицетворяет первую часть чемпионата для «Спартака». Красно-белые очень хотели к столетнему юбилею выиграть золото РПЛ, но уже понятно, что праздник сорван.

Леонид Слуцкий. «Рубин» не уволит Слуцкого, несмотря на кризис. В клубе верят в тренера

Куда катится «Рубин»?

До старта сезона казанцы казались претендентами на топ-3 — в прошлом сезоне «Рубин» как раз остановился в шаге от бронзы. Но странности в клубе начались еще летом: неожиданно остался в Татарстане Хвича Кварацхелия, а сам «Рубин» приобрел столько легионеров, что они буквально не помещались в заявке. В августе команда Леонида Слуцкого драматично проиграла польскому «Ракуву» в отборочном турнире Лиги конференций, но хотя бы разгрузила календарь. Не помогло: к зимней паузе казанцы финишировали десятыми.

Самое смешное, что в клубе не признают проблемы. Слуцкий еще в октябре, после натужной победы над ЦСКА, сказал: «Я считаю, что мы не были в кризисе». А после декабрьского поражения в Нижнем Новгороде тренер некрасиво ответил на безобидную реплику журналиста о проблемах в команде: «Следующий вопрос».

Казанцы должны быть рады наступлению паузы. Слуцкого увольнять не планируют, но что-то нужно менять уже зимой.

Гамид Агаларов (справа) и&nbsp;Алексей Стукалов. Агаларова готовы продать зимой за 10 миллионов евро. Разбираемся, стоит ли лучший бомбардир РПЛ таких денег

Уход Карпина, блестящий Агаларов и Черевченко вместо Черевченко

В нижней шестерке все плотно. В отличие от прошлого сезона, явного аутсайдера нет, так что до конца сезона неудачники не будут ясны. Неожиданно низко «Ростов» — клуб-донор для сборной России. Внезапное назначение Валерия Карпина в национальную команду явно ударило по желто-синим. Совмещение привело к отставке тренера из клуба, а замену ему не нашли до сих пор — у Виталия Кафанова и Заурбека Тедеева пока не получается удержать «Ростов» хотя бы в восьмерке.

Редкий случай, когда в команде-аутсайдере играет лучший бомбардир лиги. 21-летний Гамид Агаларов — одно из главных открытий сезона: у него уже 13 мячей. Сложно понять, это разовая вспышка или начало пути большого форварда. Но «Уфа» точно может заработать на продаже Агаларова немалую сумму.

«Химки» — последние, и для многих это сюрприз. В прошлом сезоне подмосковная команда финишировала восьмой, но сейчас сдала, хотя и не растеряла лидеров. Осенью в «Химках» произошла самая удивительная перестановка последних лет — 25 октября клуб объявил об уходе главного тренера Игоря Черевченко, однако 19 ноября вернул его на работу. Результаты после этого, правда, не улучшились.

Жизнь после Прядкина

В РПЛ осенью тоже произошли перестановки. Причем эпохальные: Сергей Прядкин покинул пост президента лиги, которой руководил 14 лет. Новый глава РПЛ Ашот Хачатурянц сразу сказал, что готов обсудить вопрос изменения формулы лимита на легионеров, хотя о полном отказе речи не идет.

Вообще, лимит оставался одной из главных тем на старте сезона, даже РФС выступил за его отмену, но пока все остается на своих местах. Заглохла и тема изменения формата проведения премьер-лиги.

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Гоша Чернов все материалы автора

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