Кризис «Спартака», прорыв «Динамо», хаос в ЦСКА и «Локо». Чем запомнится первая часть сезона РПЛ

Чемпионат России отправился на зимний перерыв. Подводим итоги насыщенного осеннего отрезка.

«Зенит»: стабильность и эволюция

В четвертый раз подряд «зимним чемпионом» стала команда с Невы. Для сине-бело-голубых это отличный знак: до этого при Сергее Семаке они всегда выигрывали титул, и пока все идет к очередному триумфу.

Лидерство «Зенита» — никакой не сюрприз и даже не событие. По составу сине-бело-голубые превосходят все остальные команды лиги, так что их первое место не удивляет. Но в этом сезоне мы впервые увидели полноценный тактический прорыв команды Семака: в сентябре «Зенит» вынужденно перестроился на схему с тремя центральными защитниками, которая оказалась настолько действенной, что штаб чемпионов сделал ее одной из основных. Помогло и приобретение бразильца Клаудиньо — одного из лучших футболистов первой части сезона в лиге. У «Зенита» будто бы сложился пазл: теперь в схеме 3-4-2-1 все находятся на своих местах.

Мы впервые за три с половиной года увидели гибкий «Зенит». И это касается не только тактики, но и стиля игры. Семака постоянно критиковали за вертикальный футбол и приверженность навесам, но осенью сине-бело-голубые перестроились на короткий пас. Лидерство — это прекрасно, но игра «Зенита» впервые при Семаке стала зрелищной. Правда, далеко не во всех матчах.

Молчание Дзюбы

Лучший бомбардир прошлого сезона и самый обсуждаемый футболист России начал чемпионат со скрипом: Дзюба впервые забил только в 8-м туре. Но к зимней паузе Артем подобрался на втором месте в снайперской гонке — на его счету всего на три мяча меньше, чем у Гамида Агаларова.

Этой осенью Дзюбы было непривычно мало — как на поле, так и в медиа. Смена схемы «Зенита» повлияла на игровое время российского форварда, и он впервые после микроэпохи Роберто Манчини не может чувствовать себя основным. Так совпало, что именно этот сезон важен для Дзюбы с точки зрения практики. Дело в том, что его контракт с «Зенитом» истекает через полгода, но в нем есть опция автоматического продления еще на сезон — для ее активации Дзюба должен провести от 70 процентов матчей за клуб. Нет гарантии, что Артем доберется до этой отметки, поэтому весенний отрезок может стать ключевым.

Важно и то, что Дзюба в последние полгода чрезвычайно редко говорит на публику — он даже ни разу не пришел на пресс-конференцию «Зенита». Конечно, на разговорчивость Артема влияют его отношения с главным тренером сборной России Валерием Карпиным, но причина не так важна — похоже, популярность Дзюбы спадает.

Все любят «Динамо»

Примета осени-2021 — резко возросший интерес к «Динамо». Бело-голубые выглядят единственным конкурентом «Зенита», хотя и не обыграли лидера ни в одной из двух очных встреч. По ходу последнего матча между ними в соцсетях «Динамо» открыто поддерживали даже болельщики «Спартака». А это показательно — у этих клубов давние вражеские отношения. Причины поддержки две: во-первых, за пределами Санкт-Петербурга все устали от «Зенита», во-вторых, «Динамо» играет здорово и за него действительно хочется болеть.

Главный тренер бело-голубых Сандро Шварц — безусловное открытие для нашего футбола. Немец в короткий срок поставил зрелищный футбол, внедряет молодежь в состав и добивается серьезных результатов. Такого мощного «Динамо» в XXI веке еще не было. Шиманьски, Тюкавин, Грулев, Макаров, Фомин — у москвичей роскошная группа атаки, которая обязана играть в еврокубках.

Отдельного абзаца заслуживает Арсен Захарян — лауреат премии «Первая пятерка». Год назад 18-летний полузащитник попал в список из 60 лучших молодых футболистов мира по версии The Guardian, а сейчас уже играет за сборную России. Весь год в прессе мелькает новость об интересе «Барселоны» к Захаряну, и кажется, что его трансфер в топ-клуб в будущем вполне реален.

«Сочи» — третий. И это не сенсация

Что первым приходит на ум, когда вы слышите название футбольной команды «Сочи»? Большинство ответит просто — «фарм-клуб». К сожалению, это клеймо крепко привязалось к южанам, и отвяжется оно не скоро.

В этом сезоне произошло важное событие: «Сочи» впервые в своей недолгой истории обыграл «Зенит», да еще и на его поле. Возможно, это станет переломным моментом и люди обратят внимание на блестящую работу штаба Владимира Федотова, которая и позволила в том числе добиться той победы на «Газпром Арене». Нынешний «Сочи» — синоним организованности. И речь не только о команде, но и о клубе, который нашел на трансферном рынке идеальную замену Антону Заболотному: колумбиец Матео Кассьерра уже забил за «Сочи» почти столько же, сколько российский форвард за весь прошлый сезон.

Вообще, тройка лидеров РПЛ выглядит удивительно логично: в остальных клубах — претендентах на высокие места есть различные внутренние проблемы, о которых мы все слышали по ходу сезона. В «Зените», «Динамо» и «Сочи» все внешне спокойно, отсюда и результат.

Странности в ЦСКА

ЦСКА впервые за 20 лет не играет в еврокубках. Вероятно, разгруженный календарь влияет на относительно высокое промежуточное место красно-синих в чемпионате. Да, ЦСКА — четвертый, но по многим данным продвинутой статистики армейцы находятся ближе к середине таблицы. Впечатление от игры красно-синих скорее негативное. Алексей Березуцкий старается извлекать максимум из слабого состава, и очень жаль, что сегодняшний максимум великого клуба — четвертое место.

Проблемы ЦСКА тянутся давно. Странное расставание с Ивицей Оличем, долгие поиски замены и утверждение Алексея Березуцкого главным тренером лишь за шесть дней до старта чемпионата. Невнятная трансферная кампания — маринование немотивированного Николы Влашича на скамейке запасных и лишь два приобретения за лето (Максим Мухин и Антон Заболотный).

Год вообще закончился для ЦСКА двойной имиджевой катастрофой: после матча с «Зенитом» без явных причин задержали более 400 болельщиков красно-синих, а затем клуб чуть не перенес домашнюю встречу с «Арсеналом» из-за мнимой неприемлемой погоды. Самое страшное для болельщиков, что предпосылок для улучшения нет.

Вертикальный «Краснодар» и интервью Галицкого

Приход Виктора Гончаренко в «Краснодар» изначально обещал черно-зеленым смену тактики. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в этом сезоне «быки» аномально часто для себя бомбят чужие ворота навесами и прострелами. В матче с «Уфой» черно-зеленые вообще установили клубный рекорд по кроссам — 35 штук.

«Краснодар» больше не легковесная команда, которая стремится к тики-таке гвардиоловской «Барселоны». Но это совсем не плохо: пока команда идет пятой, отстает от третьего места всего на два очка и вполне может вернуться в еврокубки по итогам сезона.

Ну а главное событие сезона, связанное с «Краснодаром», — интервью патрона клуба Сергея Галицкого «Коммент.Шоу», в котором он рассказал о своей болезни. В первой четверти сезона президент «быков» вообще не посещал матчи, но потом хотя бы стал появляться на публике. Остается только пожелать Сергею Николаевичу здоровья.

Мутация «Локомотива»

Весной «Локомотив» играл прекрасно, если оставить за скобками 1:6 в Санкт-Петербурге. С Марко Николичем красно-зеленые одержали 11 побед подряд во всех турнирах, выиграли Кубок России и остановились в шаге от Лиги чемпионов.

В июле красно-зеленые торжественно объявили о назначении именитого Ральфа Рангника руководителем по спорту и развитию. Немец сразу же включился в разработку стратегии для клуба, которая выглядела более чем масштабно: в ней даже был пункт о победе в Лиге чемпионов. Летом «Локо» скупал молодежь по завышенным ценам, со скандалом продавал Крыховяка в «Краснодар», а осенью некрасиво расстался с Николичем и назначил на его пост ставленника Рангника — Маркуса Гисдоля.

Спустя полгода Рангника позвали в «Манчестер Юнайтед», и «Локо» остался с неоднозначным наследием немца. Решение назначить Гисдоля пока выглядит как минимум поспешным, а перспективы у красно-зеленых туманны. Формально от стратегии никто не отказывался — место Рангника занял его партнер Ларс Корнетка. Однако пока «Локомотив» не похож на клуб, который скоро должен взять еврокубок.

Бескомпромиссность «Ахмата» и зрелищность «Крыльев»

Замыкают верхнюю половину таблицы команды, привыкшие находиться ниже. «Ахмат» вообще уникален для сегодняшнего чемпионата — у него девять побед, девять поражений и ни одной ничьи. При этом грозненская команда ни разу не уступила крупно, а сама выиграла в три мяча лишь в последнем туре. Андрея Талалаева вполне могли уволить еще в октябре, но команда расцвела и добралась до седьмого места — приличный результат.

Но об «Ахмате» в этом сезоне говорят не так восторженно, как о «Крыльях Советов». У самарцев самая молодая команда лиги: средний возраст выходивших на поле футболистов не превышает 25 лет. А гораздо важнее то, как играют «Крылья»: воспитанники и тренеры из «Чертанова» сделали из самарцев одну из самых зрелищных команд чемпионата. И символично, что последний гол в году за «Крылья» забил 17-летний Сергей Пиняев — один из самых талантливых юношей России. Этой банде не хватает только опыта, и весной от нее ждут прорыва.

Сорванный юбилей «Спартака»

В августе Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, закрыла свой Telegram-канал после публичной перепалки с экс-спортивным директором клуба Дмитрием Поповым. К игре в футбол эта история имеет косвенное отношение, но в первой половине года канал Салиховой был едва ли не главным событием РПЛ.

Из публичного пространства Зарема ушла, но в клубе она по-прежнему играет важную роль. Известно, что жена Федуна изначально была против назначения Руя Витории, и теперь португалец уступает место Паоло Ваноли — кандидату Салиховой.

Вообще, увольнение Витории — главная тема последних дней, так что подробно разбирать ее не будем. «Спартак» вышел в евровесну с первого места в группе Лиги Европы, однако в чемпионате у красно-белых все кошмарно: девятое место, четыре очка до зоны стыков. 1:7 в Санкт-Петербурге — матч, который олицетворяет первую часть чемпионата для «Спартака». Красно-белые очень хотели к столетнему юбилею выиграть золото РПЛ, но уже понятно, что праздник сорван.

Куда катится «Рубин»?

До старта сезона казанцы казались претендентами на топ-3 — в прошлом сезоне «Рубин» как раз остановился в шаге от бронзы. Но странности в клубе начались еще летом: неожиданно остался в Татарстане Хвича Кварацхелия, а сам «Рубин» приобрел столько легионеров, что они буквально не помещались в заявке. В августе команда Леонида Слуцкого драматично проиграла польскому «Ракуву» в отборочном турнире Лиги конференций, но хотя бы разгрузила календарь. Не помогло: к зимней паузе казанцы финишировали десятыми.

Самое смешное, что в клубе не признают проблемы. Слуцкий еще в октябре, после натужной победы над ЦСКА, сказал: «Я считаю, что мы не были в кризисе». А после декабрьского поражения в Нижнем Новгороде тренер некрасиво ответил на безобидную реплику журналиста о проблемах в команде: «Следующий вопрос».

Казанцы должны быть рады наступлению паузы. Слуцкого увольнять не планируют, но что-то нужно менять уже зимой.

Уход Карпина, блестящий Агаларов и Черевченко вместо Черевченко

В нижней шестерке все плотно. В отличие от прошлого сезона, явного аутсайдера нет, так что до конца сезона неудачники не будут ясны. Неожиданно низко «Ростов» — клуб-донор для сборной России. Внезапное назначение Валерия Карпина в национальную команду явно ударило по желто-синим. Совмещение привело к отставке тренера из клуба, а замену ему не нашли до сих пор — у Виталия Кафанова и Заурбека Тедеева пока не получается удержать «Ростов» хотя бы в восьмерке.

Редкий случай, когда в команде-аутсайдере играет лучший бомбардир лиги. 21-летний Гамид Агаларов — одно из главных открытий сезона: у него уже 13 мячей. Сложно понять, это разовая вспышка или начало пути большого форварда. Но «Уфа» точно может заработать на продаже Агаларова немалую сумму.

«Химки» — последние, и для многих это сюрприз. В прошлом сезоне подмосковная команда финишировала восьмой, но сейчас сдала, хотя и не растеряла лидеров. Осенью в «Химках» произошла самая удивительная перестановка последних лет — 25 октября клуб объявил об уходе главного тренера Игоря Черевченко, однако 19 ноября вернул его на работу. Результаты после этого, правда, не улучшились.

Жизнь после Прядкина

В РПЛ осенью тоже произошли перестановки. Причем эпохальные: Сергей Прядкин покинул пост президента лиги, которой руководил 14 лет. Новый глава РПЛ Ашот Хачатурянц сразу сказал, что готов обсудить вопрос изменения формулы лимита на легионеров, хотя о полном отказе речи не идет.

Вообще, лимит оставался одной из главных тем на старте сезона, даже РФС выступил за его отмену, но пока все остается на своих местах. Заглохла и тема изменения формата проведения премьер-лиги.