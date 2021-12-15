«Динамо» как образец. Жуть от боссов «Спартака». Сенсация Агаларова. Итоги первой части РПЛ

Взгляд Игоря Рабинера на чемпионат России-2021/22.

Мнение

Символ правильного подхода к футболу

Что может и должно приносить успех в футболе? Системность, терпение, стабильность подхода к выбору тренеров и трансферной политике. Независимость назначений и увольнений от отдельно взятого счета на табло — то есть исключение эмоций из принятия решений. Работа всего клуба в одном направлении, отсутствие внутри него разновекторных центров принятия решений и интересов.

Все это мы в последние пару лет видим у «Динамо», которое после многих лет мучений вышло на нормальную футбольную дорогу и пока имеет полное право называться главным положительным героем этого сезона в России. Последняя новость — переподписание спортивного директора Желько Бувача до 2024 года — еще один шаг в том же направлении, а когда объявят о новом контракте главного тренера Сандро Шварца, точки над i будут расставлены окончательно.

До недавних пор «Динамо» оставалось предметом вечного перетягивания каната между банкирами и генералами из центрального совета. Но первые в конце концов взяли полную власть, а дальше принято абсолютно правильное решение по спортивному блоку из Германии.

Немцы традиционно делают ставку на молодежь, которая постепенно оббивается во все более серьезных боях, — но и без опыта чемпионом не стать. Отсюда, в частности, приобретение Бальбуэна, который начал не слишком уверенно, но теперь приносит все больше пользы и в оборонительных действиях выводит бело-голубых на качественно новый уровень.

А далее возникает вопрос. Сейчас «Динамо» отстает от «Зенита» на два очка. Чтобы переломить исход борьбы за золото в свою пользу, москвичам вряд ли обойтись без приобретения еще пары опытных мастеров объективно более высокого уровня, чем те, кто есть в наличии сейчас. Конкретно речь о центрфорварде. Тюкавин, безусловно, талантлив, но в силу возраста нестабилен: четыре мяча при нуле голевых передач почти за две трети турнирной дистанции едва ли можно считать достаточным показателем для основного форварда претендента на титул. Автор шести точных ударов Грулев, как мы видим, способен забивать и атакуя с фланга. Но на острие атаки нужна реальная сила!

Не прибьет ли Тюкавина приобретение такого игрока? Если Константин — спортсмен по натуре (а с отцом — прославленным чемпионом по хоккею с мячом он должен таковым быть), то конкуренция только поможет росту. Шварц достаточно справедлив и адекватен, чтобы давать Тюкавину достаточно шансов, если тот будет в порядке на тренировках, а Бувач и другие руководители клуба — чтобы не заставлять тренера ставить футболиста в зависимости от затраченной на его приобретение суммы.

Но если «Динамо» хочет стать первым, серьезный форвард уровня краснодарца Кордобы, а то и выше, повторю, необходим. Как, возможно, и опорник — на этой позиции тот же Барриос из «Зенита» превосходит Моро примерно в той же степени, в какой тандем Азмун — Дзюба — Тюкавина с Грулевым. Возможности в Петровском парке для таких приобретений есть, как и для того, чтобы стать мощной силой в РПЛ на годы.

Важно, что футбол бело-голубые показывают современный, атакующий, прогрессивный. С прессингом и другими ингредиентами. «Динамо» не подменяет работу над усовершенствованием игры скупкой того, что хорошо или плохо лежит. Такие периоды тоже бывали, но происходящее сейчас — совсем не про это. Оно — про футбол. И не случайно «ВТБ Арена» — при всех современных обстоятельствах — стала самым посещаемым московским стадионом в этом сезоне, чего еще пару лет назад даже представить себе было невозможно. Как и то, что «Динамо» станет единственным столичным клубом РПЛ, в котором нет скандалов и раздрая. Там все происходит правильно.

Чего нельзя сказать ни о «Спартаке», ни о «Локомотиве», ни о ЦСКА. Всю футбольную Москву лихорадит, за исключением «Динамо». Чудеса! Примерно такие же, как лидерство в списке снайперов Гамида Агаларова, чьей фамилии до начала сезона даже многие болельщики в России еще не знали. Но этот парень наплевал на отпуск, чтобы в это время пахать в Махачкале у Гаджи Гаджиева и собственного отца в местном «Динамо» перед шансом на первом сборе «Уфы», — и вот результат. Агаларов готовился даже к подготовке! И теперь — забивает, забивает, забивает. В том числе и за молодежную сборную. Такое отношение к футболу — пример для всех.

«Зенит» меняется. Но нужна ли ему для выхода на новый уровень смена тренера?

«Зенит» держит свой привычный уровень. Может, Сергей Семак и не Юрген Клопп, и не факт, что с ним питерцы выйдут на какое-то принципиально новое качество. Но стабильность его мышления и внутреннее спокойствие — гарант того, что и провала с ним не случится. А рост возможен в первую очередь за счет прихода новых классных игроков — таких, как в этом сезоне Клаудиньо, пожалуй, самый яркий легионер чемпионата. Оказывается, вполне возможно приехать напрямую из Бразилии и очень быстро освоиться в совершенно новых условиях!

Слабость питерцев — оборона. Лишь три матча из восемнадцати в РПЛ — сухие! ЦСКА, «Краснодар», «Локомотив» и даже «Крылья Советов» с «Уралом» пропустили меньше. Ловрен, как теперь уже ясно, не стал достойной заменой Ивановичу, Чистяков только осваивается, а с Ракицким, скорее всего, не продлят контракт, и Ярослав станет прекрасным лотом для торгов между другими клубами РПЛ. Упускать из лиги такого мастера не хотелось бы, а сине-бело-голубым без него придется учиться как-то иначе начинать атаки.

Еще один феномен «Зенита» — явное снижение влияния Дзюбы при сохранении его результативности. Артем выходит в стартовом составе далеко не во всех матчах и при этом идет в списке снайперов РПЛ вторым с десятью мячами, лишь один из которых — с пенальти!

1042 минуты за 17 встреч означают, что сейчас он проводит в среднем час за игру. Позади времена, когда о замене форварда невозможно было и заикнуться. Причем со скамейки Артем появляется в большинстве главных матчей — на выезде с «Челси», с «Локомотивом», «Спартаком», «Ювентусом» в Турине, ЦСКА в Москве... Но эффективность, по крайней мере для России, по-прежнему там. Один Дзюба забил столько же, сколько Грулев и Тюкавин за 2062 минуты, то есть за вдвое большее время.

Невозможно при этом не заметить, что в шести встречах Лиги чемпионов у Артема лишь один голевой пас, и тот в Турине на последних минутах при счете 1:4. То есть форвард, когда-то забивавший с передач Халка почти в каждом матче ЛЧ, превращается в сугубо российский продукт.

А «Зенит» постепенно меняет стиль, переходя к игре низом с помощью бразильской диаспоры и вполне удачно дополняющих ее Кузяева и Мостового. Последний, сошедший наконец с «рельс» предыдущего сезона, когда бегал только по прямой и утыкался в лицевую линию, прибавляет впечатляющими темпами.

Как сине-бело-голубые станут стилистически трансформироваться — это любопытно. Потому что скажет о том, способен ли Семак в зависимости от различного подбора игроков ставить разный футбол. Впрочем, весной или к началу лета не исключаю и вообще другого поворота: не дай бог, Россия уступит в стыках ЧМ-2022, Валерий Карпин решит уйти — и на его место с большой долей вероятности Александр Дюков позовет как раз Семака. А место в «Зените» освободится либо для нового иностранца, либо для прекрасно работающего с «Сочи» Владимира Федотова — что выглядело бы наиболее логично.

Никому со времен романцевского «Спартака» на рубеже веков не удавалось брать три российских чемпионских титула более трех раз подряд. «Зенит» в этом сезоне может это сделать, но сказать, как год назад, что все уже ясно, пока нельзя. Тем более питерцам еще предстоит потратить часть сил на еврокубки, а у «Динамо» их нет. Ясно, что если борьба за золото в принципе пойдет, то только между ними двумя. Вряд ли кто-то другой из следующего слоя способен на спурт.

Очередной круг красно-белых

Выше я уже упомянул классную работу Федотова в «Сочи» — причем стабильную, уже больше двух лет кряду. Третье место с таким составом надо умудриться занимать! И еще ведь ему требовалось при минимальной предсезонке заново выстроить линию обороны после ухода всех основных защитников во главе с Мевлей, за исключением Прохина, и наладить впереди после трансфера Заболотного, на котором очень многое завязывалось в атаке. Кассьерру ведь купили уже в конце августа, по ходу сезона.

До ноябрьской паузы на сборные все у «Сочи» складывалось совсем хорошо, но потом наступил спад. В матче со «Спартаком» южанам во многом повезло, и 3:0 с двумя голами в концовке явно не соответствуют содержанию игры, — но тут хозяевам вернулось за нефарт в ряде предыдущих матчей.

Посмотрим, конечно, как Борис Ротенберг с Дмитрием Рубашко укрепят состав зимой, но не покидает ощущение, что Федотов готов к выходу на новый уровень. Если год назад на одну доску с ним и Шварцем по прогрессу их команд ставили Игоря Черевченко из «Химок», то в этом сезоне главный тренер подмосковного коллектива скорее отличился отставкой и возвращением в течение месяца, нежели футболом.

Ну а жуть сезона — «Спартак» и отставка Руя Витории. Сказано об этом, в том числе мною, уже много, но последние события заставляют вернуться к теме.

Посмотреть матч красно-белых с «Сочи» в прямом эфире из-за работы на чемпионате мира по гандболу в Испании у меня возможности не было, а увидев хайлайты спустя несколько часов, понял: как же хорошо, что никак не реагировал, отталкиваясь только от результата. Большего несоответствия между содержанием и счетом видеть давно не доводилось.

Полнейшая глупость — на основании этих 3:0 говорить, будто спартаковцы не хотели биться за Руя. Да там моментов гола на три набралось! 21:8 по ударам в пользу «Спартака», 8:4 в створ, 17:3 (!) по угловым, 59 процентов на 41 по владению...

«Сочи», с которым тренер, замечу, работает с начала 2020 года, — более отлаженная команда, но в конкретном матче она побеждать не должна была. По крайней мере час между глупым пенальти, с которого Нобоа открыл счет, и 89-й минутой с дельной контратакой и голом Попова южане выглядели значительно хуже. А их второй и третий мячи — аналог хоккейных голов в пустые ворота, когда проигрывающая команда снимает вратаря.

«Спартак» ничего не забил, потому что у него выкосило всех форвардов, Промес не в форме, Мелкадзе в родном коллективе превращается в кого-то другого, да и вообще у всех в этот день фатально не залетало. Такие дни случаются у каждого. Но это была чистой воды аномалия.

Говорить на ее основании «ну, теперь-то вы убедились, что Виторию надо убирать?!» — это верх глупости. Как раз я сильно удивлен, что через четыре дня после Варшавы «Спартак» без линии атаки, с выпотрошенными без остатка эмоциями сыграл так содержательно.

А аргументация уровня «вы же видели — 3:0!» не для людей, которые хотя бы пытаются разобраться в футболе. Хотя этот счет, конечно, сказка для Заремы Салиховой. До 18-го тура РПЛ она с другими боссами красно-белых убирала тренера после выхода с первого места в 1/8 финала Лиги Европы. А сейчас — после 0:3. И кто там станет разбираться, что там происходило внутри этих 0:3?

Что ж, теперь Витория уйдет через полгода после прихода в «Спартак», получив неустойку в 2 миллиона 250 тысяч евро, а на его место придет Паоло Ваноли — тренер вообще без опыта самостоятельной работы на более или менее серьезном уровне. Никто не знает и не может знать, какой это ГЛАВНЫЙ тренер. Второй, может, и чудесный — но это разные профессии.

Увольнять серьезного профессионала, которому ничем не помогли, футболистов не купили, создали с первых дней невыносимую атмосферу, не дали провести ни одного полноценного сбора (летом проходил Евро, где выступали шесть ведущих спартаковцев, присоединившихся к команде перед самым сезоном), а тренер вышел через «Наполи» и «Лестер» в плей-офф ЛЕ, и менять его на абсолютного ноунейма — это в стиле высшего менеджмента «Спартака».

Лично к Ваноли буду относиться без всяких антипатии и предвзятости. Итальянец не виноват в манере ведения дел московского клуба. Но все-таки поражаюсь тому, как руководители «Спартака» находят все новые способы, чтобы сводить болельщиков собственного клуба с ума.

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