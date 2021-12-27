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«Зенит» — снова лидер. Но чтобы остаться первым, ему нужно усиление

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 00:10

Статья опубликована в газете под заголовком: ««Зенит» — снова лидер. Но чтобы остаться первым, ему нужно усиление»

№ 8591, от 20.12.2021

Алексей Сутормин, Сергей Семак, Артем Дзюба и Анатолий Тимощук. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Сутормин, Сергей Семак, Артем Дзюба и Анатолий Тимощук. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Подводим итог первой части сезона для действующего чемпиона.
12&nbsp;декабря. Москва. &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Питерская команда ушла на&nbsp;зимний перерыв лидером РПЛ. «Зенит» — чемпион. Пока зимний

Четвертый поход Семака за золотом

Один из величайших тренеров в истории футбола Бела Гуттманн говорил, что третий сезон приводит к гибели. Даже лучшие команды не могли справиться с этим синдромом — к примеру, «Милан» Арриго Сакки или «Барселона» Пепа Гвардиолы жили всего несколько лет.

Конечно, «Зенит» неуместно сравнивать с великими, но симптомы у всех «застойных» команд одинаковые: психологическая усталость игроков, потеря мотивации от побед, тактическая стагнация, адаптация соперников. Учитывая, что летом сине-бело-голубые усилились лишь одним полевым игроком, то от них можно было ожидать спада.

Однако ничего подобного нет. «Зенит» в четвертый раз подряд при Сергее Семаке ушел на зимний перерыв лидером чемпионата России, пусть и с небольшим отрывом в два очка. В Лиге чемпионов сине-бело-голубые добились неплохого результата — впервые за три года вышли из группы хотя бы в евровесну. В общем, причин для беспокойства нет, но и гигантского прогресса пока не видно.

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Обновленная тактика

Глупо спорить с тем, что у «Зенита» сильнейший подбор футболистов в России. Но даже коллектив звезд может играть ужасно и проигрывать всем подряд. Важно найти правильный подход.

Семак не новатор. За первые три года в «Зените» его штаб ни разу не поразил болельщиков какой-то удивительной мыслью или находкой. Более того, до этого года сине-бело-голубых часто критиковали за вертикальный футбол и бесконечные навесы. Апогей был достигнут в марте 2020 года, когда «Зенит» установил рекорд РПЛ по числу кроссов (без учета стандартов) — 55 в матче с «Уфой». Семака обвиняли в прививании незрелищного футбола, а он в ответ всегда говорил и говорит одинаково: «Игру определяет состав».

Кажется, в этом году Сергея Богдановича наконец-то достали претензии — и «Зенит» перешел на короткий пас. Смена стиля по времени примерно совпала с переключением тактики: в выездном матче с «Челси» сине-бело-голубые неожиданно перестроились на схему 3-4-2-1, которая идеально подошла команде. Конечно, повлиял и трансфер волшебника Клаудиньо: теперь почти все футболисты основного состава получили удобные роли, а «Зенит» стал зрелищной командой. Пока — не всегда: за выездные матчи с «Ювентусом», «Мальме» и ЦСКА штаб Семака беспощадно раскритиковали. Но прогресс есть — и, может быть, именно смена тактики позволила футболистам не «застояться».

12&nbsp;декабря. Москва. &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Денис Макаров (в&nbsp;белом) против Вендела. «Зенит»: ничья без Дзюбы и Азмуна. Чемпион уходит зимовать на первом месте

Самая узкая обойма

Еще одна примета зенитовской осени — нехватка футболистов. Лидеры премьер-лиги только один раз за текущий чемпионат полностью заполнили заявку из 23 игроков на матч. В большинстве случаев на скамейке у сине-бело-голубых находилось меньше человек, чем у соперника. Неудивительно, что за прошедшие 18 туров Семак выпустил на поле всего 22 футболиста — это наименьший показатель в лиге. «Крылья Советов» тоже использовали так мало игроков, но у них каждый провел на поле хотя бы по 60 минут в сумме, а у «Зенита» в числе 22 Даниил Кузнецов и Данила Хотулев, которые выходили на замену лишь в добавленное время. То есть фактически чемпионы использовали только 20 человек.

Эта деталь выглядит еще смешнее, когда в соцсетях и с экранов нам говорят о «двух составах» «Зенита». Это миф: Семаку катастрофически не хватает футболистов, и потеря двух-трех уже приводит к аномальным последствиям. Яркий пример — последняя встреча с «Динамо», на которую лидер вышел без номинальных нападающих.

Сине-бело-голубые выглядят как доминирующая сила, но это иллюзия — команде везло в первой части сезона, потому что травм было не так много. Год назад из-за повреждений и коронавируса «Зенит» пострадал гораздо сильнее. Выражение «колосс на глиняных ногах» — как раз про современный невский клуб.

Клаудиньо — открытие года

Резерв «Зенита» не прогрессирует, потому что его нет. Зато многие основные футболисты расцвели в новой схеме. Малком впервые без травм провел еврокубковый сезон, но сильно никого не впечатлил. Ракицкий боялся, что расстановка 3-4-2-1 ему не подойдет, но он и в ней — царь длинных передач. Ощутимого прогресса добился Вендел — один из незаметных героев всего 2021 года. Бразилец после полугода адаптации стал связующим звеном в «Зените» и одним из лучших в лиге по продвижению мяча через центр. В матчах с «Челси» и «Динамо» Вендел был заменен из-за повреждений, после чего позиционная игра команды расклеилась — и это показательно.

Но если говорить конкретно об осени, то ярчайшее впечатление о себе оставил Клаудиньо. Новичок быстро влился в команду и стал активно применять неординарную технику в российских условиях. Конечно, ему еще есть куда расти — в матчах, где ему не дают пространства, а дают по ногам, Клаудиньо часто растворяется. Обидное удаление в матче с «Уралом» — тоже в какой-то степени нервный срыв из-за невнятной игры команды. Но он уже превращается в лидера — недаром к концу года бразилец стал основным пенальтистом.

8&nbsp;декабря. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; 3:3. «Зенит» больше не позорится в Европе. Но для выхода в плей-офф Лиги чемпионов нужно усиливаться

Героизм Барриоса в Лондоне

Еще один теневой герой осени — Вильмар Барриос. Цена на колумбийца растет, и казалось, скоро «Зенит» его продаст. Барриос провел блестящий Кубок Америки, заинтересовал сильные клубы из топ-5 лиг, однако в этом октябре неожиданно продлил контракт с сине-бело-голубыми до 2026 года. Это менеджерский успех клуба, у которого до сих пор нет спортивного директора.

Работа опорного полузащитника не так заметна широкому зрителю, как голы нападающих, но вклад Барриоса в успех команды неоценим. В сентябре он еще и показал, что даже в форс-мажорной ситуации готов сыграть на топ-уровне.

События перед матчем с «Челси» были удивительными: игру чуть не перенесли в другую страну, Малкома и Клаудиньо сперва дисквалифицировали, а затем амнистировали... Барриоса, в отличие от бразильцев, «Зенит» не отзывал из сборной — не отпустили. И колумбиец прилетел в Лондон прямо в день игры с «Челси», да еще и вышел на незнакомой позиции правого центрального защитника в тройке. В той же роли он играл и против «Мальме» дома. И справился блестяще.

6&nbsp;декабря 2017 года. Ливерпуль. &laquo;Ливерпуль&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 7:0. Квинси Промес. «Зенит» превратил «Спартак» в пепел? Красно-белые однажды уже восстали из него — после 0:7 от «Ливерпуля»

Разгром «Спартака» — матч на всю жизнь

Шведскую команду «Зенит» разгромил 4:0 — это крупнейшая для него победа в Лиге чемпионов. С турнирной точки зрения именно эта встреча была самой важной осенью, ведь благодаря победе над «Мальме» сине-бело-голубые вышли в евровесну.

В чемпионате «Зенит» тоже брал верх над конкурентами — обыгрывал «Динамо», ЦСКА (дважды), «Краснодар». Однако осень 2021-го спустя годы будут вспоминать про 7:1 со «Спартаком». Красно-белые остаются основным раздражителем для петербургской команды, поэтому обыграть их принципиально в любом состоянии. 1:7 — крупнейшее поражение для «Спартака» в чемпионатах СССР и России, и именно «Зенит» — его автор.

Невский клуб отлично обыграл успех — сразу выпустил в продажу футболки с теперь уже легендарным счетом, которые разлетелись за пару часов. 7:1 над принципиальным соперником — такое запомнится навсегда.

Артем Дзюба. Дзюба сам выгоняет себя из «Зенита». Его токсичность перевешивает козыри

Возрастная команда

О том, что «Зениту» требуется перестройка, я писал еще весной. За это время мало что изменилось — только футболисты стали старше. У сине-бело-голубых одна из самых возрастных команд в лиге, хотя пока признаков старения она не подает. Артем Дзюба вообще осенью сказал: «У львов нет свидетельства о рождении. Я не чувствую, что старею, не замечаю, что для восстановления мне нужно больше усилий».

В текущем чемпионате у Дзюбы десять забитых мячей, он второй бомбардир РПЛ после Гамида Агаларова. Но в этом сезоне впервые при Семаке у Артема нет стабильного места в стартовом составе. Более того, Дзюба рискует покинуть «Зенит»: его контракт истекает в конце сезона, а для автоматического продления на год форварду нужно провести 70% матчей за команду. Пока он балансирует на грани.

С другой стороны, уже зимой «Зенит» может покинуть Сердар Азмун — иранец в последние полгода был нестабилен, несколько раз получал травмы и, может быть, уже провел последний матч в России. Западные инсайдеры сообщают, что «Лион» готов выкупить Азмуна уже зимой, а «Зенит» активно ищет ему замену.

Если иранец действительно уйдет, то во второй половине сезона сине-бело-голубых ждет встряска. Но хотя бы так: повторюсь, что «Зениту» очень нужны новички, иначе команду ждут проблемы.

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Методология

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Основные источники исследования

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