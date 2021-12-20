«Если «Спартак» не купит качественных футболистов, смена тренера ни к чему не приведет». Колонка Олега Иванова

Авторская колонка полузащитника «Уфы», экс-футболиста сборной России — специально для «СЭ».

В чемпионате России наступила пауза — самое время подвести итоги первой половины сезона. При взгляде на турнирную таблицу бросаются в глаза три момента: лидерство «Зенита», взлет «Динамо» и провал «Спартака». А теперь обо всем по порядку.

Думаю, никого не удивило, что «Зенит» четвертый год подряд отправляется на перерыв в статусе «зимнего чемпиона». Команда и по уровню футболистов на первом месте в РПЛ — с отрывом!

То же самое было в трех предыдущих сезонах, — а сейчас еще Клаудиньо добавился. Да, какой-то период ушел на адаптацию, но по обращению с мячом, видению поля сразу стало понятно — приехал топ-игрок. Явно сильнее Малкома. А главное — разнообразнее. И забивает, и отдает, и в обороне успевает отрабатывать — вспомните, как стелился в подкатах в матче с «Динамо». Вот такого футболиста — резкого, взрывного, способного решить эпизод — и не хватало «Зениту» в центре поля.

Кто-то поражается разнице в ценнике. Но не будем забывать, что Малком пришел из «Барселоны», а Клаудиньо — из бразильского клуба «Ред Булл Брагантино», о котором многие даже не слышали. Поэтому одного купили за 40 миллионов евро, а за другого — за 12.

Если на Малкоме потраченные деньги точно не отбить, то Клаудиньо уже сегодня можно продать намного дороже, чем за него заплатили. Парень ярко проявил себя и в РПЛ, и в Лиге чемпионов. Но вряд ли «Зенит» в ближайшее время расстанется с Клаудиньо. Здесь как у классика: «Такая корова нужна самому!»

Малком же — средний по европейским меркам игрок. Атакующий полузащитник с таким ценником должен быть лидером команды, в тяжелую минуту брать ответственность на себя. Обязан за сезон отдать минимум 10 голевых. Ну и забить не меньше. Малком в РПЛ до этих показателей ни разу не дотянул. Да и травм у него многовато.

Малком. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Все у «Зенита» идет по накатанным рельсам, и едва ли что-то помешает оформить четвертое чемпионство подряд. Даже если Азмун в январе сорвется в Европу. Впрочем, верится в это с трудом. Контракт у форварда заканчивается летом. Отпускать бесплатно такого мастерюгу невыгодно. Надо хоть какие-то деньги получить.

Думаю, руководство сделает все, чтобы убедить иранца продлить контракт. С фиксированной суммой выкупа — разумеется, не слишком большой. Либо пропишут опцию, что игроку не будут чинить препятствий, если поступит предложение от зарубежного клуба. В любом случае скоро атаку «Зенита» ждут перемены — учитывая и возможный трансфер Азмуна, и возраст Дзюбы, которому в августе стукнет 34.

Одну из своих главных звездочек рискует потерять и «Динамо», если подтвердятся слухи об интересе к Шиманьски клубов бундеслиги и АПЛ. Оперативно найти замену такому исполнителю невероятно сложно. Все-таки Захарян — не классическая «десятка». Скорее инсайд, хотя в «Динамо» его используют на разных позициях. Поляк может и к защитникам спуститься, забрать мяч, начать атаку. Захарян такими вещами себя не утруждает, ждет паса в верхней части поля, между линиями, на свободном пространстве.

Шиманьски в «Динамо» третий сезон. Если раньше вспыхивал эпизодами, то сейчас обрел стабильность. Именно он, Фомин и Моро — лицо команды. Системообразующая тройка, которая отвечает за развитие игры. Каждый из них может разогнать атаку, с мячом не возятся — наоборот, стараются поскорее доставить его тому же Захаряну, Макарову, Грулеву или Тюкавину. Плюс сами добегают до штрафной, активно помогая партнерам в завершающей фазе.

Себастьян Шиманьски. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

С приходом Сандро Шварца команда заиграла свежо, в европейский футбол — быстрый, с ответным прессингом при потере мяча. Срабатывает, правда, не всегда. Мне кажется, второе место для сегодняшнего «Динамо» — потолок. Если в клубе хотят не на словах, а на деле включиться в чемпионскую гонку, нужно укрепить несколько позиций, обрести глубину состава.

Матч с «Зенитом» в последнем туре наглядно продемонстрировал разницу в классе. Имею в виду первый тайм. Да, во втором динамовцы немножко осмелели, начали создавать моменты, смогли сравнять счет. Вот только к тому времени поле уже покинули Вендел и Малком, которых пришлось заменить из-за травм. Вдобавок пропускали встречу Азмун, Дзюба и Ракицкий. У действующего чемпиона в этот день вообще не было нападающих! Уверен, в оптимальном составе он бы без особых проблем разобрался с соперником.

Наконец, о «Спартаке». Его девятое место в РПЛ — оглушительный провал, тут двух мнений быть не может. Но вешать всех собак на Руя Виторию было бы несправедливо. К плачевному результату привел комплекс причин. Не пошла игра у Ларссона, долго набирал форму Соболев, в сентябре сломался Понсе. Не избежали травм и Зобнин с Промесом...

Конечно, возникает вопрос: как при таких потерях «Спартак» в Лиге Европы умудрился занять первое место в группе? Ответ на поверхности — эмоции! Которых на внутренней арене не хватило. Когда же тебе противостоят клубы уровня «Наполи» и «Лестера», волей-неволей стараешься прыгнуть выше головы. Азарт зашкаливает, вытаскиваешь из себя все, до последней капли! Ну и надо учитывать фактор Селихова, который в Лиге Европы отразил два пенальти.

Руй Витория. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Виторию искренне жаль. Мне нравилось, как он перестраивал команду, невзирая на ограниченный кадровый комплект. Часто использовал гибридную схему. При обороне — пять защитников, а при атаке сзади оставались лишь два центральных. Возьмем недавний матч с «Сочи». Разве счет 3:0 по игре? Нет! Спартаковцы смотрелись бодренько, но подкачала реализация. Зато хозяева из своих моментов выжали максимум, к тому же дважды забили с пенальти.

На мой взгляд, Витория заслужил право доработать в «Спартаке» хотя бы до конца сезона. Но в клубе рассудили иначе, и разбираться с красно-белым хозяйством теперь предстоит Паоло Ваноли.

Кандидатура, мягко говоря, не самая очевидная. А если называть вещи своими именами, это вообще кот в мешке. Похоже, чемпионская магия Массимо Карреры не дает покоя спартаковскому руководству. Отсюда назначение Доменико Тедеско, у которого итальянские корни, а сейчас и Ваноли. Но если «Спартак» не купит качественных футболистов, смена тренера ни к чему не приведет. Чтобы бороться за золото, команде необходимо серьезное усиление.

Из других клубов отмечу «Краснодар» и «Крылья». Матчи «быков» смотрю с удовольствием. Там собрали веселую банду, которая и сама в футбол играет, и другим дает. Кабелла, Кордоба, Крыховяк украсили бы любой чемпионат. Если француз и колумбиец отвечают за атаку, то поляк добавил «Краснодару» надежности в середине поля. Да и сам может моментик подкараулить, забить со стандарта, в подыгрыше хорош. Можно сказать, это улучшенная версия Каборе, который четыре сезона отыграл за «быков» на позиции опорного хава.

«Крылья» тоже показывают приятный глазу футбол, всегда нацелены на атаку. Выглядит команда настолько задорно и уверенно, что ничего не выдает в ней вчерашнего представителя ФНЛ.

Ярослав Ракицкий и Клаудиньо. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Если говорить о тройке лучших игроков первой половины сезона, то выделю Клаудиньо, Ракицкого и Акинфеева. С бразильцем все понятно. Самый яркий игрок РПЛ.

Ракицкий — сильнейший защитник лиги по продвижению мяча вперед. Причем пасует с такой точностью, что многие плеймейкеры позавидуют. Часто отдает передачи за спину, постоянно подключается к атакам, здорово исполняет стандарты. Хладнокровно выходит из-под прессинга. Если в прошлом сезоне в обороне Ракицкий периодически допускал ошибки, то сейчас к нему вообще вопросов нет. Его договор с «Зенитом» заканчивается летом, но я не сомневаюсь, что клуб предложит новый контракт. От таких футболистов не отказываются.

Что касается Акинфеева, то из российских вратарей он по-прежнему вне конкуренции. Спокойный, надежный, стабильный. Девять сухих матчей за 18 туров — прекрасный результат. ЦСКА вообще в РПЛ пропустил меньше всех. Если бы не Игорь, сегодня армейцы были бы не на четвертом месте, а гораздо ниже.

Ну а читателям «СЭ» накануне Нового года хочется пожелать одного — здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Пусть травмы, болячки и всякие штаммы, которым не видно конца и края, обходят вас стороной.

С наступающим!