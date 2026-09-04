«Оренбург» продлил контракт с нападающим Томпсоном до 2030 года

«Оренбург» объявил о продлении контракта с нападающим Хорди Томпсоном.

Новое соглашение 22-летнего чилийского футболиста с клубом рассчитано до лета 2030 года.

Томпсон выступает за «Оренбург» с 2024 года. За это время он провел 55 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал семь результативных передач.