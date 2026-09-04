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Андрей Мостовой: комментарий о переходе из Зенита в Локомотив

Мостовой: «Думаю, я нуждаюсь в клубе «Локомотив» сейчас и «Локомотив» нуждается во мне»

Сергей Ярошенко

Полузащитник Андрей Мостовой поделился эмоциями от своего перехода в «Локомотив».

Ранее «Локомотив» объявил о переходе хавбека на правах аренды до конца сезона-2026/27. Контракт Мостового с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2027 года.

«Очень положительные эмоции, потому что в то трансферное окно были какие-то слухи и наконец-то это завершилось. Очень рад, что это «Локомотив», потому родной для меня тоже клуб. Я в целом считаю себя воспитанником «Локомотива». Много мотивации, хочу уже начать тренироваться с командой и как можно быстрее выйти на поле.

Все довольно быстро произошло. Ну, наверное, неделя. Я считаю, это небольшой срок. Просто моя нынешняя ситуация, когда она происходила с клубом, я думаю, это очень все быстро произошло. Поэтому ни с кем не советовался, это очевидный был для меня шаг. Я даже без доли сомнения согласился сразу, и все. Я думаю, сейчас такое время, что я нуждаюсь в клубе «Локомотив» сейчас. Я думаю, «Локомотив» нуждается во мне. И я думаю, это очень хорошее время для нашей совместной работы на данный момент», — сказал футболист в ролике пресс-службы железнодорожников.

Мостовой занимался в клубной академии «Локомотива», играл за молодежную команду, в составе которой стал чемпионом Молодежной лиги.

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Андрей Мостовой
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Мостовой обратился к болельщикам «Зенита» после перехода в «Локомотив»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

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 4 1 0
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