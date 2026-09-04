Мостовой: «Думаю, я нуждаюсь в клубе «Локомотив» сейчас и «Локомотив» нуждается во мне»

Полузащитник Андрей Мостовой поделился эмоциями от своего перехода в «Локомотив».

Ранее «Локомотив» объявил о переходе хавбека на правах аренды до конца сезона-2026/27. Контракт Мостового с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2027 года.

«Очень положительные эмоции, потому что в то трансферное окно были какие-то слухи и наконец-то это завершилось. Очень рад, что это «Локомотив», потому родной для меня тоже клуб. Я в целом считаю себя воспитанником «Локомотива». Много мотивации, хочу уже начать тренироваться с командой и как можно быстрее выйти на поле.

Все довольно быстро произошло. Ну, наверное, неделя. Я считаю, это небольшой срок. Просто моя нынешняя ситуация, когда она происходила с клубом, я думаю, это очень все быстро произошло. Поэтому ни с кем не советовался, это очевидный был для меня шаг. Я даже без доли сомнения согласился сразу, и все. Я думаю, сейчас такое время, что я нуждаюсь в клубе «Локомотив» сейчас. Я думаю, «Локомотив» нуждается во мне. И я думаю, это очень хорошее время для нашей совместной работы на данный момент», — сказал футболист в ролике пресс-службы железнодорожников.

Мостовой занимался в клубной академии «Локомотива», играл за молодежную команду, в составе которой стал чемпионом Молодежной лиги.