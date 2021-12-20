Федун прав: Ваноли подходит футбольному лилипуту. Взгляд из Италии на назначение нового тренера «Спартака»

Но еще не факт, что у Паоло не получится.

Мнение

«Надо понимать, что наша страна является футбольным лилипутом», — это свежая цитата от Леонида Федуна из интервью телеканалу «Россия 24». Символично, что она (случайно ли?) появилась в пятницу, 17 декабря, — в день презентации Паоло Ваноли.

Утром в субботу же, то есть 18-го, я специально купил в ближайшем к дому киоске все три итальянские спортивные газеты. «Зачем тебе столько?» — удивился хозяин Бруно, ярый болельщик «Милана». Поначалу хотелось ответить, что ему должно быть стыдно, ведь каждый в любом уголке страны обязан находиться в курсе: «Спартак» подписал и накануне представил тренера с Апеннин.

Но я быстро одумался. Бруно может не краснеть. Откуда ему знать, что где-то в России кто-то подписал какого-то неизвестного специалиста? Где взять информацию, если ни в одном из трех профильных местных СМИ нет ни строчки об этом?

Пусть для кого-то это обидно звучит, как говорит Федун применительно к лилипуту, но наш футбол в Италии никому здесь не интересен, а о достижениях клубов и сборной здесь никому не известно. То, что «Спартак» недавно дважды «хлопнул» «Наполи» на групповом этапе второстепенного евротурнира, давно забылось и в самом Неаполе, и тем более в Милане, где это никого не волновало изначально. При этом Александр Кокорин, приехавший как раз от красно-белых, давно превратился во Флоренции в живой мем, а Алексей Миранчук из Бергамо сейчас интересен итальянской прессе только тем, куда «Аталанта» продаст или отдаст его в январе в аренду.

Про российский футбол не говорят и не пишут, игроки незнакомы, не говоря уже о тренерах. Правда, несколько дней назад Андрей Аршавин появился в медиапространстве, даже в ведущем издании страны Corriere della Sera. Вот только поводом стала скандальная жеребьевка Лиги чемпионов, а не какое-то наше футбольное событие.

«Спартак» — органичная составляющая лилипутского мира. С какой стати Италия должна «командировать» к, как она считает, карлику Антонио Конте или Карло Анчелотти? Приезжал несколько лет назад в «Зенит» Роберто Манчини — и чем (и как быстро) это закончилось? А насколько стремительно покинул РПЛ маститый немец Ральф Рангник? Словом, стимул ехать к нам только один: как можно скорее срубить огромные деньги и отправиться назад.

Это я все к тому, что из Италии назначение Ваноли не кажется таким уж чудным, каким, наверное, видится из России. Неожиданным? Да. Рискованным? Да. Но не таким абсурдным в нынешнем контексте. Наоборот, появление Паоло (а на его месте мог оказаться любой другой неизвестный итальянец) впервые за долгие годы представляется мне сигналом: «Спартак» включил определенную логику при выборе тренера.

Ведь не только Ваноли, а все в итальянской цепочке, куда также входят консультант Франко Камоцци и будущий спортивный директор Лука Каттани, пока ноунеймы в своих нынешних ролях. И за счет мотивации (в том числе финансовой), работоспособности эти люди призваны компенсировать отсутствие у себя звездных имен и яркого имиджа на европейском рынке.

Тот же Каттани сдает дела в суперклубе «ПСЖ», но там Лука — шеф-скаут, а не ответственный за весь спортивный блок. Получается, что и Ваноли, и Каттани сейчас подходят как раз тому лилипутскому миру, о котором сказал Федун. То же самое, кстати, касается и всех членов тренерского штаба Паоло.

Сработает ли ставка на такой вектор с итальянским оттенком? Предугадать нереально, зато гарантированно не будет скучно.

А для начала достаточно того, что презентация Ваноли состоялась, напомню, в пятницу, 17-го. Это число 17 в Италии — как 13 у нас, типа по определению несчастливое. А пятница 17-е — как пятница 13-е, далеко не все решатся начинать серьезное дело в такой день. А вот Паоло не побоялся. Вдруг ему повезет?

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.