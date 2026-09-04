Судья Прокопов назначен на матч «Зенит» — ЦСКА, Левников — на матч «Динамо» — «Спартак

Российский футбольный союз (РФС) объявил назначения арбитров на матчи 7-го тура РПЛ.

Главным судьей матча «Зенит» — ЦСКА назначен Андрей Прокопов, на матч между московским «Динамо» и «Спартаком» назначен Кирилл Левников.

Сергей Карасев будет работать на матче на игре между «Балтикой» и «Локомотивом».

5 сентября (суббота)

«Крылья Советов» — «Краснодар»: судья — Инал Танашев; помощники — Дмитрий Сафьян, Руслан Шекемов; резервный судья — Михаил Плиско; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Виктор Кулагин.

«Зенит» — ЦСКА: судья — Андрей Прокопов; помощники — Алексей Лунев, Алексей Ермилов; резервный судья — Никита Новиков; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Александр Гвардис.

«Ростов» — «Факел»: судья — Алексей Сухой; помощники — Александр Богданов, Альмир Хатмуллин; резервный судья — Данил Набока; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Александр Колобаев.

6 сентября (воскресенье)

«Оренбург» — «Акрон»: судья — Станислав Матвеев; помощники — Кирилл Большаков, Александр Павлов; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Александр Гончар.

«Динамо» Махачкала — «Родина»: судья — Ян Бобровский; помощники — Егор Болховитин, Максим Белокур; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Эдуард Малый.

«Динамо» Москва — «Спартак»: судья — Кирилл Левников; помощники — Дмитрий Ермаков, Рустам Мухтаров; резервный судья — Матвей Заика; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Игорь Писанко.

«Балтика» — «Локомотив»: судья — Сергей Карасев; помощники — Андрей Филипкин, Ярослав Калиниченко; резервный судья — Данил Каширин; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Алексей Резников.

7 сентября (понедельник)

«Рубин» — «Ахмат»: судья — Евгений Буланов; помощники — Андрей Образко, Дмитрий Мосякин; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Сергей Лапочкин.

После шести туров «Краснодар» с 18 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата, второе место занимает «Спартак» с 13 очками, третьим идет «Зенит» — 12 очков.