Судья Прокопов назначен на матч «Зенит» — ЦСКА, Левников — на матч «Динамо» — «Спартак
Российский футбольный союз (РФС) объявил назначения арбитров на матчи 7-го тура РПЛ.
Главным судьей матча «Зенит» — ЦСКА назначен Андрей Прокопов, на матч между московским «Динамо» и «Спартаком» назначен Кирилл Левников.
Сергей Карасев будет работать на матче на игре между «Балтикой» и «Локомотивом».
5 сентября (суббота)
«Крылья Советов» — «Краснодар»: судья — Инал Танашев; помощники — Дмитрий Сафьян, Руслан Шекемов; резервный судья — Михаил Плиско; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Виктор Кулагин.
«Зенит» — ЦСКА: судья — Андрей Прокопов; помощники — Алексей Лунев, Алексей Ермилов; резервный судья — Никита Новиков; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Александр Гвардис.
«Ростов» — «Факел»: судья — Алексей Сухой; помощники — Александр Богданов, Альмир Хатмуллин; резервный судья — Данил Набока; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Александр Колобаев.
6 сентября (воскресенье)
«Оренбург» — «Акрон»: судья — Станислав Матвеев; помощники — Кирилл Большаков, Александр Павлов; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Александр Гончар.
«Динамо» Махачкала — «Родина»: судья — Ян Бобровский; помощники — Егор Болховитин, Максим Белокур; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Эдуард Малый.
«Динамо» Москва — «Спартак»: судья — Кирилл Левников; помощники — Дмитрий Ермаков, Рустам Мухтаров; резервный судья — Матвей Заика; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Игорь Писанко.
«Балтика» — «Локомотив»: судья — Сергей Карасев; помощники — Андрей Филипкин, Ярослав Калиниченко; резервный судья — Данил Каширин; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Алексей Резников.
7 сентября (понедельник)
«Рубин» — «Ахмат»: судья — Евгений Буланов; помощники — Андрей Образко, Дмитрий Мосякин; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Сергей Лапочкин.
После шести туров «Краснодар» с 18 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата, второе место занимает «Спартак» с 13 очками, третьим идет «Зенит» — 12 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|6
|0
|0
|11-4
|18
|
2
|Спартак
|6
|4
|1
|1
|11-5
|13
|
3
|Зенит
|6
|4
|0
|2
|13-4
|12
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
5
|Балтика
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|
6
|Динамо
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|
7
|Рубин
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
8
|Динамо Мх
|6
|3
|0
|3
|10-10
|9
|
9
|Оренбург
|6
|1
|4
|1
|5-7
|7
|
10
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
11
|Крылья Советов
|6
|1
|3
|2
|8-10
|6
|
12
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
13
|Родина
|6
|1
|1
|4
|8-17
|4
|
14
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|6
|0
|2
|4
|3-7
|2
|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|- : -
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|- : -
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|- : -
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|- : -
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|- : -
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
|- : -
|6.09
|20:45
|Балтика – Локомотив
|- : -
|7.09
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|4
|1
|0