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Судьи 7-го тура РПЛ 2026/27: Прокопов назначен на матч «Зенит» — ЦСКА, Левников — на матч «Динамо» — «Спартак

Судейство

Судья Прокопов назначен на матч «Зенит» — ЦСКА, Левников — на матч «Динамо» — «Спартак

Сергей Ярошенко
Андрей Прокопов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский футбольный союз (РФС) объявил назначения арбитров на матчи 7-го тура РПЛ.

Главным судьей матча «Зенит» — ЦСКА назначен Андрей Прокопов, на матч между московским «Динамо» и «Спартаком» назначен Кирилл Левников.

Сергей Карасев будет работать на матче на игре между «Балтикой» и «Локомотивом».

5 сентября (суббота)

«Крылья Советов» — «Краснодар»: судья — Инал Танашев; помощники — Дмитрий Сафьян, Руслан Шекемов; резервный судья — Михаил Плиско; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Виктор Кулагин.

«Зенит» — ЦСКА: судья — Андрей Прокопов; помощники — Алексей Лунев, Алексей Ермилов; резервный судья — Никита Новиков; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Александр Гвардис.

«Ростов» — «Факел»: судья — Алексей Сухой; помощники — Александр Богданов, Альмир Хатмуллин; резервный судья — Данил Набока; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Александр Колобаев.

6 сентября (воскресенье)

«Оренбург» — «Акрон»: судья — Станислав Матвеев; помощники — Кирилл Большаков, Александр Павлов; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Александр Гончар.

«Динамо» Махачкала — «Родина»: судья — Ян Бобровский; помощники — Егор Болховитин, Максим Белокур; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Эдуард Малый.

«Динамо» Москва — «Спартак»: судья — Кирилл Левников; помощники — Дмитрий Ермаков, Рустам Мухтаров; резервный судья — Матвей Заика; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Игорь Писанко.

«Балтика» — «Локомотив»: судья — Сергей Карасев; помощники — Андрей Филипкин, Ярослав Калиниченко; резервный судья — Данил Каширин; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Алексей Резников.

7 сентября (понедельник)

«Рубин» — «Ахмат»: судья — Евгений Буланов; помощники — Андрей Образко, Дмитрий Мосякин; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Сергей Лапочкин.

После шести туров «Краснодар» с 18 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата, второе место занимает «Спартак» с 13 очками, третьим идет «Зенит» — 12 очков.

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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Николай Левников
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
Результаты / календарь
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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