ЦСКА нужно найти замену Влашичу. Нынешний состав не для больших дел

Итоги первой части сезона для армейцев.

«Красивый атакующий футбол»

ЦСКА перед началом сезона достаточно серьезно интриговал. Чего сможет добиться на посту главного тренера Алексей Березуцкий, назначение которого стало для многих неожиданностью? Во времена выступлений в составе армейцев в качестве игрока Алексей зачастую оставался в тени брата Василия. И когда оба защитника, закончив профессиональную карьеру, приняли решение стать тренерами, у руля красно-синих большинство ожидало однажды увидеть именно Василия.

Жизнь сложилась иначе. Василий Березуцкий вместе с Виктором Гончаренко ушел из ЦСКА в «Краснодар», а Алексей решил остаться в тренерском штабе Ивицы Олича и уже через пару месяцев возглавил команду. Болельщики восприняли данное решение руководства клуба неоднозначно. После расставания с Оличем решение о назначении еще одного тренера без опыта самостоятельной работы показалось авантюрным.

В период пандемии традиционную встречу команды с болельщиками перед стартом сезона на стадионе заменил онлайн-формат. Во время него Березуцкий рассказал, в какой футбол будет играть ЦСКА под его руководством.

«В красивый атакующий футбол, в современный. Тот футбол, который будет приносить результат исходя из тех игроков, которые у нас есть. Не люблю, когда говорят, что надо играть, как «Барселона» Гвардиолы. У каждой команды должен быть свой стиль», — заявил тренер.

Будем честны, красивого атакующего футбола не получилось. 21 гол по итогам 18 туров — показатель достаточно скромный. Но что насчет результатов? Перед зимним перерывом 30 очков и четвертое место в турнирной таблице, гарантирующее попадание в еврокубки. Один балл отставания от третьей позиции («Сочи» — 31 очко), шесть — от второй строчки («Динамо» — 36 очков) и восемь — от лидера («Зенит» — 38 очков). Совсем уж неудачным такой результат не назовешь. А с учетом того, что армейцы меньше всех в РПЛ пропустили — 16 мячей, возникает некоторый оптимизм в отношении перспектив красно-синих в премьер-лиге.

Дайте Березуцкому Головина, Думбия или Мусу

Но прежде чем давать оценку работе Березуцкого, давайте вспомним, как начинали свой путь в ЦСКА предыдущие тренеры. А именно Валерий Газзаев, Леонид Слуцкий и Виктор Гончаренко, которые внесли наибольший вклад в успехи армейцев в XXI веке.

Для сравнения возьмем первые полноценные сезоны у каждого из трех тренеров.

Газзаев. Чемпионат России 2002 года. После 18 туров ЦСКА набрал 36 очков, забил 35 мячей, пропустил 14 и шел на третьем месте. По итогам 30 туров армейцы с 66 очками разделили первую позицию с «Локомотивом», позже уступив им в «золотом» матче.

Слуцкий. Чемпионат России 2010 года. После 18 туров красно-синие набрали 33 очка, забили 28 мячей, пропустили 13 и занимали третью строчку. По итогам 30 туров ЦСКА с 62 очками расположился на втором месте, отставая от «Зенита» на шесть очков.

Гончаренко. Чемпионат России-2017/18. После 18 туров армейцы набрали 32 очка, забили 22 мяча, пропустили 14 и также располагались на третьей позиции. По итогам 30 туров красно-синие с 58 очками заняли вторую строчку, отставая от «Локомотива» на два очка.

Несмотря на то что Газзаев, Слуцкий и Гончаренко, в отличие Березуцкого, возглавляли ЦСКА с опытом самостоятельной работы на самом высоком уровне, большой разницы в результатах нет. Разве что при Валерии Георгиевиче армейцы смотрелись солиднее, забив практически вдвое больше, чем сейчас. Но та команда через три года выиграет Кубок УЕФА. Вряд ли красно-синие в ближайшее время способны на что-то подобное.

И давайте не забывать о роли личности в истории. В команде Газзаева играли Элвер Рахимич, Ролан Гусев, Сергей Семак, в команде Слуцкого — Кейсуке Хонда, Сейду Думбия, Вагнер Лав, в команде Гончаренко — Александр Головин, Витиньо, Ахмед Муса. Есть ли у Березуцкого исполнители такого уровня?

Главная проблема — нападение

Говоря о том, что ЦСКА пропустил меньше всех в РПЛ, в первую очередь подразумеваем Игоря Акинфеева. Вратарь армейцев в девяти матчах из 18 сыграл на ноль. Очевидно, что без своего капитана красно-синие не находились бы в зоне еврокубков.

Однако нельзя сказать, что ЦСКА играет в обороне безгрешно. Да, Березуцкий по-новому раскрыл номинального полузащитника Яку Бийола, переведя его в центр защиты. 22-летнему словенцу не хватало скорости и техники для игры в центре поля, но благодаря своим физическим данным и умению играть головой он здорово себя проявляет на позиции центрального защитника. Но проблемы на левом фланге обороны никуда не делись. Кого только ни пробовал главный тренер армейцев на этой позиции — и Георгия Щенникова, и Ивана Облякова, и Бахтиера Зайнутдинова, а опасные моменты как возникали, так и продолжают возникать.

Как знать, быть может, ситуацию сможет исправить Хердур Магнуссон, который восстановился от травмы к концу года, но не успел набрать форму и сыграет уже после зимней паузы. В сборной Исландии, которая преимущественно играет в четыре защитника, Магнуссон зачастую действует именно на левом фланге обороны.

Но главная проблема ЦСКА, как мы уже говорили, — нападение. Достаточно посмотреть на список лидеров РПЛ по системе «гол + пас». Лучший в составе ЦСКА Чидера Эджуке с четырьмя голами и тремя передачами занимает 25-е место по этому показателю. Очень слабо для команды, которая заявляет о намерениях бороться за место в Лиге чемпионов. При этом Эджуке в нынешнем сезоне действительно здорово играет. 23-летний нигериец перестал передерживать мяч, стал правильно использовать свои сильные стороны, да и в целом заметно прибавил. Чего не скажешь о Федоре Чалове. Не случайно воспитанник армейцев пропустил матчи с «Крыльями Советов» (1:0) и «Арсеналом» (2:0). Три гола в 16 встречах — катастрофа для 23-летнего нападающего. Не впечатляет и результативность Заболотного, забившего пять мячей в 16 играх. Поэтому очевидно, что Березуцкому необходим забивной нападающий.

Дождемся совета директоров

Помимо обещания «играть в красивый атакующий футбол» перед началом сезона Березуцкий заявил: «У нас отличный подбор игроков». За подобное заявление тренер заслуживает уважения. Жаловаться на состав — удел слабых. Надо уметь работать с теми игроками, которые есть. Но будем честны, у нынешнего ЦСКА наблюдается серьезный кадровый дефицит, а летом его покинули как лидер Влашич, так и перспективные воспитанники — Марадишвили и Тикнизян. В армейском клубе должны трезво оценивать уровень команды. Если красно-синие хотят вернуться в еврокубки, им необходимо усиление. Может ли главный тренер на это усиление рассчитывать? И есть ли для этого усиления финансовая возможность?

Ранее «СЭ» сообщал, что совет директоров ЦСКА был готов принять решение об увеличении инвестиций в команду, но не был удовлетворен докладом менеджмента по плану действий в зимнее трансферное окно и принял решение отложить рассмотрение вопроса о бюджете.

Очередное заседание совета директоров должно было пройти еще до окончания первой части сезона. Но было вновь перенесено из-за инцидента, который произошел после матча 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2). Напомним, что после встречи полиция начала задерживать болельщиков ЦСКА. Вероятной причиной задержаний стало использование пиротехники в концовке игры. В следующем туре болельщики многих команд премьер-лиги в знак протеста против действий правоохранительных органов уходили со стадионов во время игр.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью «СЭ» извинился перед болельщиками, отметив, что клуб не мог повлиять на решения правоохранительных органов. Позже объединение фанатов ЦСКА «Люди в черном» выступило с заявлением: «Мы — фанаты и клуб — дорожим взаимным доверием и не допустим его подрыва. Это именно то, что всегда отличало нас от всех других клубов и фанатов».

В результате в последнем матче 2021 года ЦСКА одержал победу над «Арсеналом» без поддержки своих болельщиков, но в присутствии председателя совета директоров Максима Орешкина и президента клуба Евгения Гинера, которые, несмотря на слухи о разногласиях, вместе сидели в ВИП-ложе и о чем-то беседовали. Хороший знак перед предстоящим заседанием совета директоров, которое, вероятно, состоится в самое ближайшее время. Команда ушла на зимний перерыв, пришло время подводить промежуточные итоги.