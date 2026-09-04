«Ротор» арендовал полузащитника «Балтики» Манелова

«Балтика» объявила об аренде «Ротором» полузащитника команды Ираклия Манелова. Она рассчитана до 30 июня 2027 года.

23-летний россиянин перешел в «Балтику» летом 2025 года. В сезоне-2025/26 в 22 матчах футболист не отметился результативными действиями.

Манелов является воспитанником «Краснодара». Также он играл за «Арсенал» и московское «Торпедо».

Контракт полузащитника с «Балтикой» рассчитан до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 500 тысяч евро.