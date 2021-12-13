«Динамо» нужно учиться по-хозяйски начинать такие матчи, как с «Зенитом». Мнение Игоря Рабинера

Обозреватель «СЭ» — о чемпионской гонке в РПЛ.

На правах человека, неоднократно в этом сезоне высказывавшего желание видеть «Динамо» чемпионом (и оно никуда не улетучилось), могу откровенно заявить: сегодня весь первый тайм, да даже и полтора, я от игры бело-голубых жутко плевался и говорил, что они ещё не готовы к настоящей борьбе с «Зенитом» за золото. Как только пришла реальная ответственность — мяч из ног при самых простых действиях стал валиться, как у сборной России в Хорватии. До перерыва у «Динамо» в атаке было так же, как в Сплите — ноль ударов не то, что в створ, а даже в сторону ворот, ноль моментов, очень мало владения...

А «Динамо» ведь, в отличие от сборной, играло дома. И против соперника, чья атака, впервые в сезоне была обескровлена потерями Азмуна и Дзюбы одновременно. Но, как и «Спартак» в Варшаве, «Зенит» в Петровском парке до перерыва показал, что атаковать вполне можно и без штатных центрфорвардов.

...А «Динамо», кроме более или менее слаженной игры сзади, не показывало вообще ничего (так это и у сборной в Сплите опять же было). Могло получить сразу с пенальти, который в первый момент показался мне слишком лёгким. Но наш эксперт по судейству Александр Бобров и Илья Обломов утверждает, что пенальти был. Допустим.

Клаудиньо промазал, но этот эпизод стал жирным намеком футбольного бога: эй, «Динамо», просыпайся! Не услышало «Динамо». От страха у него в зобу дыханье сперло. Я был очень этим разочарован, очень. Команда, желающая вырвать золото из рук соперника, давно считающего его своей собственностью, не имеет права так трястись, тем более на своём поле при 70% заполняемости и диком рёве болельщиков.

А гол Клаудиньо на фоне всего этого показался абсолютно закономерным результатом такой бесхребетной динамовской игры. Ну и Шунин при всем к нему уважении никогда не выглядел голкипером, в главных матчах превращающимся в стену. Этот гол стал тому ещё одним доказательством, хотя дело, конечно, не в одном Антоне.

Хозяевам помогли обстоятельства в виде ещё двух потерь по травмам у «Зенита» в перерыве — в лице Вендела и Малкома. Качество созидания у гостей это ухудшило в разы, после перерыва его было минимум. Только Мостовой все пытался убегать за спины защитников, он вообще с ролью быстрого форварда справился хорошо. И угловой один у «Зенита» вышел опасным. Но на этом всё.

Впрочем, если говорить о травмах, нельзя забывать и о Шиманьски. Не случайно «Динамо» в первом тайме вчистую проиграло центр поля, да и качество доставки со стабильно классных динамовских стандартов — это как раз поляк. Поправиться он не успел, и его не хватало.

«Динамо» тоже ожило не сразу. Сначала во главе с Макаровым, который, по мне, провёл очень приличный матч, начало пристрелку издали — неопасную, но у игроков, по крайней мере, для начала возникло ощущение, что они способны добивать мяч до ворот Кержакова. Сборная на подобное в Сплите так и не сподобилась.

А потом и до гола дело дошло. Там и Макаров мастерски сыграл, выждав точный момент до забегания по его краю Варелы, купив защитников ложным уходом в середину и сумев отвлечь внимание от уругвайца; и Варела перебил мяч через всю вратарскую под удар другому крайнему защитнику — Скопинцеву; и тот мощно и точно пробил в ближний, не оставив шансов Кержакову.

Не скажу, что «Динамо» к тому моменту наиграло на этот гол; скорее скажу, что не наиграло. Но уже после гола оно схватило «Зенит» за глотку и чуть-чуть не дожало. Грулев, Игбун (как опять Макаров отдал!), ещё кто-то вполне могли забивать второй. В случае с падением Захаряна ни о каком пенальти не могло быть и речи.

Но по первым 70 минутам «Динамо» победы совсем не заслуживало. За двадцать ее в футболе тоже добывают нередко, и команда Сандро Шварца могла это сделать. Но так играть почти две трети ТАКОГО матча — недопустимо.

В итоге все остались при своих, в двух очках друг от друга, и это — по делу. Борьба за титул отложена до второй части чемпионата: если бы сегодня разрыв увеличился до пяти очков, многое стало бы ясно. Как в прошлом сезоне, когда в двух последних декабрьских турах «Зенит» обыграл «Динамо» со «Спартаком» и снял все вопросы.

Теперь такой роскоши у чемпиона трёх последних лет не будет. И, несмотря на провал «Динамо» в первом тайме, его порыв в последние 20 минут нельзя было не оценить. Парни Шварца учатся не опускать руки, даже когда у неё не идёт.

Но, чтобы стать по-настоящему серьёзной командой, молодому «Динамо» нужно научиться не трусить и по-другому, по-хозяйски начинать матчи такой важности. Смотреть, например, старые видео, как начинали матчи их киевские одноклубники лучших времён Лобановского, как сметало оппонентов с газона в первые полчаса. Хоть наполовину бы так же научиться — при вашей-то, динамовцы, любви к прессингу!

Но до этого пока далеко.