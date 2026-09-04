Мостовой обратился к болельщикам «Зенита» после перехода в «Локомотив»

Полузащитник Андрей Мостовой выступил с обращением к болельщикам после перехода из «Зенита» в «Локомотив».

Ранее железнодорожники объявили о переходе хавбека на правах аренды до конца сезона-2026/27. Контракт Мостового с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2027 года.

«Дорогие болельщики! Настал этот день, когда пришло время прощаться. Хотелось бы вам сказать огромное спасибо за вашу поддержку. На протяжении почти шести с половиной лет я находился в структуре клуба, я начинал здесь, когда пришел двадцатилетним пацаном в «Зенит-2», в ФНЛ еще. И когда я только приходил, не мог подумать, что я проведу столько времени здесь, столько матчей, столько трофеев, столько эмоций.

Но это футбольная жизнь, и это нормально, что происходят такие моменты. Я всегда чувствовал вашу поддержку, что вы относились ко мне очень тепло. Я пытался тоже вам его давать своей игрой. И хотел бы сказать, что клуб и вы навсегда останетесь в моtм сердце.

Также и город стал для меня родным, я приобрел здесь очень много друзей, хороших воспоминаний, счастливых моментов. В этом клубе всегда собраны лучшие футболисты. Это была честь — носить футболку «Зенита», радовать вас. До свидания», — сказал Мостовой на видео в Telegram-канале клуба.

Мостовой выступал за петербургский клуб с 2019 года. За это время на его счету 209 матчей во всех турнирах, в которых он забил 42 гола и отдал 23 результативные передачи.