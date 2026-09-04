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Мостовой обратился к болельщикам «Зенита» после перехода в «Локомотив»

Сергей Ярошенко

Полузащитник Андрей Мостовой выступил с обращением к болельщикам после перехода из «Зенита» в «Локомотив».

Ранее железнодорожники объявили о переходе хавбека на правах аренды до конца сезона-2026/27. Контракт Мостового с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2027 года.

«Дорогие болельщики! Настал этот день, когда пришло время прощаться. Хотелось бы вам сказать огромное спасибо за вашу поддержку. На протяжении почти шести с половиной лет я находился в структуре клуба, я начинал здесь, когда пришел двадцатилетним пацаном в «Зенит-2», в ФНЛ еще. И когда я только приходил, не мог подумать, что я проведу столько времени здесь, столько матчей, столько трофеев, столько эмоций.

Но это футбольная жизнь, и это нормально, что происходят такие моменты. Я всегда чувствовал вашу поддержку, что вы относились ко мне очень тепло. Я пытался тоже вам его давать своей игрой. И хотел бы сказать, что клуб и вы навсегда останетесь в моtм сердце.

Также и город стал для меня родным, я приобрел здесь очень много друзей, хороших воспоминаний, счастливых моментов. В этом клубе всегда собраны лучшие футболисты. Это была честь — носить футболку «Зенита», радовать вас. До свидания», — сказал Мостовой на видео в Telegram-канале клуба.

Мостовой выступал за петербургский клуб с 2019 года. За это время на его счету 209 матчей во всех турнирах, в которых он забил 42 гола и отдал 23 результативные передачи.

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Андрей Мостовой
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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