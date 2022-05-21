Финиш сезона в РПЛ — гимн абсурду. Такого мы еще не видели

Константин Алексеев — о концовке чемпионата России.

Много мы видели в нашем футболе абсурдного, но нынешний финиш РПЛ, похоже, побьет все рекорды.

21 мая пройдет последний тур премьер-лиги. После него по регламенту 15 и 16 команды должны отправиться в ФНЛ, а 13 и 14 — сыграть стыковые матчи с 3 и 4 клубами первого дивизиона. Так и будет? Этого сейчас не знает никто. 19 мая прошло общее собрание РПЛ, на котором обсуждался, в том числе, и вопрос расширения лиги. А официальные лица из РФС никак не пресекли его словами, что регламент первичен, все произойдет в строгом соответствии с ним.

Один из вариантов, о котором говорят в случае расширения: 13 и 14 команды РПЛ остаются, а в стыках принимают участие 15 и 16. И вот здесь мы подходим к самому интересному — окончательное решение Исполком РФС примет... 24 мая.

Можете представить степень абсурда? Таблица РПЛ примет окончательный вид уже в субботу, однако до вторника аутсайдеры будут в подвешенном состоянии. Что делать 15 и 16 командам? Уходить в отпуск, готовясь к ФНЛ, что следует из регламента? Или продолжать тренироваться на случай, если их все же допустят к стыкам из-за расширения лиги? Все это очень странно...

Я навел справки у клубов, которым грозит предпоследнее место. Что, мол, делать-то намерены? Тренироваться? Ответ подкупает новизной: пока не знаем, но надеемся оказаться выше. В кулуарах гуляет информация, что, скорее всего, расширения не последует. Но это прогноз, а не финальное решение, на него нельзя опираться, планируя свою жизнь. В общем, весело.

А разрубить гордиев узел было довольно просто — изначально сославшись на регламент и последовательно его придерживаясь. Аргументы сторонников расширения не настолько убедительны, чтобы из-за них попадать в театр абсурда. В конце концов, в непростое время без еврокубков понижать уровень турнира включением дополнительно двух клубов ФНЛ — неверная, на мой взгляд, идея. Логично, что насыщать календарь надо чем-то более ярким (как тот же Кубок Лиги, где схлестнутся топ-клубы), а не матчами с участием условных «Факела» и «СКА-Хабаровск». При всем к ним уважении.