Финиш сезона в РПЛ — гимн абсурду. Такого мы еще не видели
Много мы видели в нашем футболе абсурдного, но нынешний финиш РПЛ, похоже, побьет все рекорды.
21 мая пройдет последний тур премьер-лиги. После него по регламенту 15 и 16 команды должны отправиться в ФНЛ, а 13 и 14 — сыграть стыковые матчи с 3 и 4 клубами первого дивизиона. Так и будет? Этого сейчас не знает никто. 19 мая прошло общее собрание РПЛ, на котором обсуждался, в том числе, и вопрос расширения лиги. А официальные лица из РФС никак не пресекли его словами, что регламент первичен, все произойдет в строгом соответствии с ним.
Один из вариантов, о котором говорят в случае расширения: 13 и 14 команды РПЛ остаются, а в стыках принимают участие 15 и 16. И вот здесь мы подходим к самому интересному — окончательное решение Исполком РФС примет... 24 мая.
Можете представить степень абсурда? Таблица РПЛ примет окончательный вид уже в субботу, однако до вторника аутсайдеры будут в подвешенном состоянии. Что делать 15 и 16 командам? Уходить в отпуск, готовясь к ФНЛ, что следует из регламента? Или продолжать тренироваться на случай, если их все же допустят к стыкам из-за расширения лиги? Все это очень странно...
Я навел справки у клубов, которым грозит предпоследнее место. Что, мол, делать-то намерены? Тренироваться? Ответ подкупает новизной: пока не знаем, но надеемся оказаться выше. В кулуарах гуляет информация, что, скорее всего, расширения не последует. Но это прогноз, а не финальное решение, на него нельзя опираться, планируя свою жизнь. В общем, весело.
А разрубить гордиев узел было довольно просто — изначально сославшись на регламент и последовательно его придерживаясь. Аргументы сторонников расширения не настолько убедительны, чтобы из-за них попадать в театр абсурда. В конце концов, в непростое время без еврокубков понижать уровень турнира включением дополнительно двух клубов ФНЛ — неверная, на мой взгляд, идея. Логично, что насыщать календарь надо чем-то более ярким (как тот же Кубок Лиги, где схлестнутся топ-клубы), а не матчами с участием условных «Факела» и «СКА-Хабаровск». При всем к ним уважении.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0