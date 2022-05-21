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Финиш сезона в РПЛ — гимн абсурду. Такого мы еще не видели

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Матч «Урал» — «Рубин». Обе команды идут в нижней части турнирной таблицы.
Фото ФК «Рубин»
Константин Алексеев — о концовке чемпионата России.

Много мы видели в нашем футболе абсурдного, но нынешний финиш РПЛ, похоже, побьет все рекорды.

21 мая пройдет последний тур премьер-лиги. После него по регламенту 15 и 16 команды должны отправиться в ФНЛ, а 13 и 14 — сыграть стыковые матчи с 3 и 4 клубами первого дивизиона. Так и будет? Этого сейчас не знает никто. 19 мая прошло общее собрание РПЛ, на котором обсуждался, в том числе, и вопрос расширения лиги. А официальные лица из РФС никак не пресекли его словами, что регламент первичен, все произойдет в строгом соответствии с ним.

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Один из вариантов, о котором говорят в случае расширения: 13 и 14 команды РПЛ остаются, а в стыках принимают участие 15 и 16. И вот здесь мы подходим к самому интересному — окончательное решение Исполком РФС примет... 24 мая.

Можете представить степень абсурда? Таблица РПЛ примет окончательный вид уже в субботу, однако до вторника аутсайдеры будут в подвешенном состоянии. Что делать 15 и 16 командам? Уходить в отпуск, готовясь к ФНЛ, что следует из регламента? Или продолжать тренироваться на случай, если их все же допустят к стыкам из-за расширения лиги? Все это очень странно...

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Я навел справки у клубов, которым грозит предпоследнее место. Что, мол, делать-то намерены? Тренироваться? Ответ подкупает новизной: пока не знаем, но надеемся оказаться выше. В кулуарах гуляет информация, что, скорее всего, расширения не последует. Но это прогноз, а не финальное решение, на него нельзя опираться, планируя свою жизнь. В общем, весело.

А разрубить гордиев узел было довольно просто — изначально сославшись на регламент и последовательно его придерживаясь. Аргументы сторонников расширения не настолько убедительны, чтобы из-за них попадать в театр абсурда. В конце концов, в непростое время без еврокубков понижать уровень турнира включением дополнительно двух клубов ФНЛ — неверная, на мой взгляд, идея. Логично, что насыщать календарь надо чем-то более ярким (как тот же Кубок Лиги, где схлестнутся топ-клубы), а не матчами с участием условных «Факела» и «СКА-Хабаровск». При всем к ним уважении.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Сочи

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки
Спартак

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
Футбол
РПЛ
15
25
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
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 - : -
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