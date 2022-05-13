Кубок премьер-лиги: 18 клубов или 3,5 миллиарда? Колонка Казакова

Авторская колонка известного тележурналиста, пресс-атташе сборной России в 2005 — 2015 годах — о новом турнире, который призван заменить нам еврокубки.

Мнение

Ровно за десять дней до исполкома РФС и за неделю до окончания сезона в РПЛ появились первые подробности о Кубке премьер-лиги — турнире, который может вернуться в российский календарь спустя 19 лет, но в радикально новом образе.

Эти соревнования уже успели назвать антикризисной идеей для отечественного футбола. Стал известен возможный формат — с матчами в еврокубковые даты, со сложной, но интересной схемой, позаимствованной у киберспорта. Однако разговор о Кубке РПЛ стоит начать не с формата и не с рассуждений о кризисе.

Каждый из руководителей, выходивший в последние пару лет на общение с журналистами (под диктофон или нет), провозглашал один и тот же тезис: должно быть больше матчей и больше денег.

Кубок премьер-лиги принесет клубам дополнительные миллиарды. В конце февраля, когда РПЛ завершала тендер на беттингового партнера лиги, за это спорили четыре крупнейшие компании страны. Лучшее предложение изначально сделал «Фонбет» — как писали СМИ, ссылаясь на свои источники, сумма составляла более 12 миллиардов рублей за четыре года. Но в итоге выиграла «Лига ставок», предложившая 15 миллиардов.

Вряд ли права на Кубок премьер-лиги стоят в перерасчете на один сезон меньше. Почему на один? Насколько известно, турнир (по крайней мере, пока) планируется именно на такой срок. Ведь нет ясности с тем, на сколько Россия будет отстранена от еврокубков. То есть решение о каждом новом розыгрыше станет ситуативным.

Деньги от букмекеров плюс телеправа (оценить стоимость которых сейчас сложнее) — в любом случае большие дополнительные средства для каждого клуба лиги.

Насколько большие? Если рассматривать сегодняшние реалии, то прогноз таков:

Медиаправа — от 1 до 1,5 миллиарда рублей за сезон;

Контракт с букмекерами — аналогичная сумма;

Права на название — от 0,25 миллиарда до 0,4;

Добавим выручку от матчдэй (здесь разброс огромен, от десятков миллионов рублей у «Зенита» и «Спартака» до более скромных цифр у «Химок») — и на круг выходит сумма в диапазоне 2,5-3,5 миллиарда рублей за розыгрыш.

Сложный формат — если говорить о приоритетном варианте, когда 16 участников делятся на четыре квартета и сначала идет групповой этап, а затем матчи плей-офф — даст возможность команде-лузеру, проигравшей все встречи в группе и сразу же выбывшей потом в 1/8 финала (в теории даже аутсайдер может дойти до финала), заработать до 100 миллионов рублей просто за участие. Победителю же достанется примерно втрое больше.

Круто? Круто.

Но, как всегда, есть свои «но». Какие?

1. Есть противники идеи или, если назвать их иначе, те, кто не поддерживает подобные соревнования, поскольку формат привязан к системе РПЛ с 16 клубами, а хватает тех, кто ратует за расширение лиги до 18.

2. Есть опасения, что Кубок премьер-лиги полностью убьет интерес к Кубку России (победитель которого в этом году получит 40 миллионов рублей).

3. Неизвестна позиция РФС (возможно, ее мы услышим еще до исполкома) — идея нового турнира, который активно продвигают топ-клубы, накладывается на слухи о добровольной отставке Ашота Хачатурянца после этого сезона и выдвижении пулом команд «своего» кандидата на замену. Подобное усиление удельного веса лиги стало бы совершенной неожиданностью для российского футбольного ландшафта.

Иных видимых сложностей вроде бы нет. Но и вышеперечисленные относятся скорее к футбольным политическим вопросам.

Интерес к новому турниру ожидается большой, как очевидно, и его пиар-составляющая. Возрастет число топ-матчей, активнее можно будет проводить ротацию состава. Вырастет интрига. Станет больше денег. Чаще задействуются стадионы.

В общем, все преимущества на поверхности. Без подводных течений.

Кубок премьер-лиги как контрдовод против расширения РПЛ до 18 команд — сильная карта. В принципе, проводить его можно и при таком числе участников, сделав предварительный плей-офф для новичков высшего дивизиона и аутсайдеров прошлого сезона, или придумать иную модель. Но 16 клубов — это четкий календарь, с которым понятно как быть, когда снимут ограничения.

Сводить дискуссию к повестке «что важнее — 18 клубов или дополнительные 3,5 миллиарда» неверно. Здесь не должно быть противопоставления, но в формате 16 команд ритмичность расписания очевидна.

Лоббисты названы — все наши большие клубы. Интересно, какими могут быть доводы против?

Пока не видно ни одного.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.