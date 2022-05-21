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Это не удавалось Романцеву, Семину и Газзаеву. Шварц может взять серебро с «Динамо»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Сандро Шварц.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сандро Шварц.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Футболисты «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/3
«Динамо» и «Сочи» в очном матче разыграют второе место.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 30-й тур
21 мая, 17:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Сочи

В верхней части таблицы РПЛ осталась одна интрига. Понятно, что ЦСКА может как подняться на четвертое, так и упасть на шестое место, но с учетом отсутствия еврокубков это все-таки локальная история.

А вот «Динамо» и «Сочи» разыграют вполне осязаемые медали. И календарь оказался на редкость смышленым — приготовил нам в последнем туре очную встречу клубов, у которых поровну очков. Чтобы напрямую разобрались, кто достойнее.

Исторически они в разных весовых категориях — первый чемпион СССР и команда, которой нет и четырех лет с момента официального образования. 11-кратный чемпион страны и клуб без единого громкого успеха.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 1:0. ЦСКА без медалей, «Динамо» и «Сочи» разыграют серебро, Слуцкий в шаге от вылета. Все расклады перед последним туром РПЛ

Впрочем, общего тоже хватает. Последнее динамовское золото датировано 1976 годом, а в новейшей истории, как и южанам, похвастать особо нечем. При этом обе команды в последние годы динамично развиваются, за счет чего и опередили всех, кроме гегемона — «Зенита».

«Динамо» и «Сочи» выбрали разные пути развития. Одни сделали ставку на молодежь, связку спортивный директор/главный тренер из-за рубежа, других ведут к цели опытные проверенные бойцы и российский специалист. Но главное — оба клуба четко выстроили вертикаль власти, не шарахаются из стороны в сторону, а упорно двигаются намеченным курсом. Это и позволило опередить конкурентов.

Футболисты "Динамо". Фото Александр Федоров, "СЭ"
Футболисты «Динамо».
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Динамо» стало лучшим клубом Москвы впервые за 36 лет — с 1986-го. У «Сочи» — первые в истории медали чемпионата.

Осталось разобраться, какие именно. Место в Лиге чемпионов вторая строчка не даст, но завершить успешный сезон победой куда приятнее, чем поставить в последнем туре кляксу. Да и в клубной истории останется запись на века.

Футболисты &laquo;Динамо&raquo; недовольны упущенной победой. «Динамо» против «Локо»: претендент на золото до перерыва, аутсайдер — после

«Динамо» брало серебро в российский период лишь однажды — в 1994-м при Константине Бескове. Всем остальным самым титулованным отечественным тренерам — Олегу Романцеву, Юрию Семину, Валерию Газзаеву — не удавалось подняться выше третьего места.

Немец Сандро Шварц может стать вторым после Бескова. Если его не остановит Владимир Федотов.

Владимир Федотов (тренер, ФК Сочи)
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Сочи
Сандро Шварц
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«Динамо» выиграет у «Сочи», «Зенит» не победит в Нижнем Новгороде. Прогнозы на 30-й тур РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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Федор Смолов

Динамо

 12
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
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Далер Кузяев

Зенит

 7
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Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
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Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
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