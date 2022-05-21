Это не удавалось Романцеву, Семину и Газзаеву. Шварц может взять серебро с «Динамо»

«Динамо» и «Сочи» в очном матче разыграют второе место.

В верхней части таблицы РПЛ осталась одна интрига. Понятно, что ЦСКА может как подняться на четвертое, так и упасть на шестое место, но с учетом отсутствия еврокубков это все-таки локальная история.

А вот «Динамо» и «Сочи» разыграют вполне осязаемые медали. И календарь оказался на редкость смышленым — приготовил нам в последнем туре очную встречу клубов, у которых поровну очков. Чтобы напрямую разобрались, кто достойнее.

Исторически они в разных весовых категориях — первый чемпион СССР и команда, которой нет и четырех лет с момента официального образования. 11-кратный чемпион страны и клуб без единого громкого успеха.

Впрочем, общего тоже хватает. Последнее динамовское золото датировано 1976 годом, а в новейшей истории, как и южанам, похвастать особо нечем. При этом обе команды в последние годы динамично развиваются, за счет чего и опередили всех, кроме гегемона — «Зенита».

«Динамо» и «Сочи» выбрали разные пути развития. Одни сделали ставку на молодежь, связку спортивный директор/главный тренер из-за рубежа, других ведут к цели опытные проверенные бойцы и российский специалист. Но главное — оба клуба четко выстроили вертикаль власти, не шарахаются из стороны в сторону, а упорно двигаются намеченным курсом. Это и позволило опередить конкурентов.

Футболисты «Динамо». Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Динамо» стало лучшим клубом Москвы впервые за 36 лет — с 1986-го. У «Сочи» — первые в истории медали чемпионата.

Осталось разобраться, какие именно. Место в Лиге чемпионов вторая строчка не даст, но завершить успешный сезон победой куда приятнее, чем поставить в последнем туре кляксу. Да и в клубной истории останется запись на века.

«Динамо» брало серебро в российский период лишь однажды — в 1994-м при Константине Бескове. Всем остальным самым титулованным отечественным тренерам — Олегу Романцеву, Юрию Семину, Валерию Газзаеву — не удавалось подняться выше третьего места.

Немец Сандро Шварц может стать вторым после Бескова. Если его не остановит Владимир Федотов.