Это не удавалось Романцеву, Семину и Газзаеву. Шварц может взять серебро с «Динамо»
В верхней части таблицы РПЛ осталась одна интрига. Понятно, что ЦСКА может как подняться на четвертое, так и упасть на шестое место, но с учетом отсутствия еврокубков это все-таки локальная история.
А вот «Динамо» и «Сочи» разыграют вполне осязаемые медали. И календарь оказался на редкость смышленым — приготовил нам в последнем туре очную встречу клубов, у которых поровну очков. Чтобы напрямую разобрались, кто достойнее.
Исторически они в разных весовых категориях — первый чемпион СССР и команда, которой нет и четырех лет с момента официального образования. 11-кратный чемпион страны и клуб без единого громкого успеха.
Впрочем, общего тоже хватает. Последнее динамовское золото датировано 1976 годом, а в новейшей истории, как и южанам, похвастать особо нечем. При этом обе команды в последние годы динамично развиваются, за счет чего и опередили всех, кроме гегемона — «Зенита».
«Динамо» и «Сочи» выбрали разные пути развития. Одни сделали ставку на молодежь, связку спортивный директор/главный тренер из-за рубежа, других ведут к цели опытные проверенные бойцы и российский специалист. Но главное — оба клуба четко выстроили вертикаль власти, не шарахаются из стороны в сторону, а упорно двигаются намеченным курсом. Это и позволило опередить конкурентов.
«Динамо» стало лучшим клубом Москвы впервые за 36 лет — с 1986-го. У «Сочи» — первые в истории медали чемпионата.
Осталось разобраться, какие именно. Место в Лиге чемпионов вторая строчка не даст, но завершить успешный сезон победой куда приятнее, чем поставить в последнем туре кляксу. Да и в клубной истории останется запись на века.
«Динамо» брало серебро в российский период лишь однажды — в 1994-м при Константине Бескове. Всем остальным самым титулованным отечественным тренерам — Олегу Романцеву, Юрию Семину, Валерию Газзаеву — не удавалось подняться выше третьего места.
Немец Сандро Шварц может стать вторым после Бескова. Если его не остановит Владимир Федотов.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0