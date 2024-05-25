Слишкович так и не проиграл в чемпионате. «Оренбург» остается в РПЛ
Второй год подряд «Спартак» вмешался в борьбу за выживание в последнем туре. В том смысле, что играл с командой, которая могла вылететь. Год назад красно-белые проиграли в Самаре, и «Крылья» остались в РПЛ, теперь — выезд в Оренбург, где не хотели падать в стыки.
А еще это был последний матч Слишковича в качестве главного тренера. Но никакого трогательного прощания ситуация не требовала: босниец войдет в штаб Станковича и продолжит работу в клубе. На заключительный матч Слишкович вышел с четверкой защитников, для него это необычное решение. И вряд ли это связано с экстренной заменой: Хлусевич почувствовал дискомфорт на предматчевой разминке, и его в старте заменил Зиньковский.
В начале матча было видно, что «Оренбургу» нужнее. Хозяева были инициативнее в атаке, много били по воротам. «Спартак» выглядел типично для себя образца этой весны: главной звездой снова был Максименко, тащивший удар за ударом. Главный момент первого тайма — выход Воробьева один на один. Если выражаться медиафутбольным языком, это был чистый «буллиталити». И победителем вышел спартаковский кипер: Максименко бросился руками в ноги форварда и выбил мяч.
Второй тайм получился малосмотрибельным. Какие-то отдельные футбольные вспышки, в остальном — борьба, повреждения и паузы. «Оренбург», исходя из результатов конкурентов, все устраивало. «Спартак» в принципе все устраивало.
Определенная интрига была в выходе на замену Угальде — сможет ли он хотя бы в последнем туре забить первый мяч в РПЛ? Не смог. А любители молодежного спартаковского футбола получили подарок в виде дебюта центрального защитника Бозова. 19-летний воспитанник академии регулярно играет за «Спартак-2», причем с капитанской повязкой.
Единственный эпизод этого матча, который разойдется по соцсетям, был нефутбольным. Перес ногой влетел в лицо Максименко, и спартаковский вратарь не сдержался и кулаком врезал сопернику куда-то в область паха. После видеопросмотра вратарю было выписано предупреждение. А вообще Максименко стал лучшим игроком этого матча. Как и лучшим игроком «Спартака» во всем этом сезоне.
0:0 — пожалуй, единственный возможный исход этой встречи. Результат абсолютно приемлемый для «Оренбурга» — команда остается в РПЛ. Для «Спартака» Слишковича это очередные 0:0, и вряд ли хоть у одного тренера в истории красно-белых был такой процент нулевых ничьих. Кстати, «Спартак» при боснийце так ни разу и не проиграл. Но одно поражение все же случилось — в Кубке от «Балтики», которое стоило места в суперфинале. На пресс-конференции после матча предыдущего тура Слишкович сожалел, что не удалось пройти «Балтику»; то поражение во многом обесценило его работу. Нет сомнений, он согласился бы проиграть пару-тройку матчей в РПЛ, но при этом выиграть в Калининграде.
Период Слишковича завершен. В «Спартаке» наступает время Станковича.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4