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Слишкович так и не проиграл в чемпионате. «Оренбург» остается в РПЛ

«Оренбург» и «Спартак» сыграли вничью в последнем туре РПЛ
Олег Кошелев
Редактор отдела футбола
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«Оренбург» и «Спартак» сыграли вничью (0:0) в последнем туре РПЛ.
Фото ФК «Спартак»
«Оренбург» и «Спартак» сыграли вничью в последнем туре.
Россия. Премьер-лига. 30-й тур
25 мая, 16:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
0:0
Спартак

Второй год подряд «Спартак» вмешался в борьбу за выживание в последнем туре. В том смысле, что играл с командой, которая могла вылететь. Год назад красно-белые проиграли в Самаре, и «Крылья» остались в РПЛ, теперь — выезд в Оренбург, где не хотели падать в стыки.

А еще это был последний матч Слишковича в качестве главного тренера. Но никакого трогательного прощания ситуация не требовала: босниец войдет в штаб Станковича и продолжит работу в клубе. На заключительный матч Слишкович вышел с четверкой защитников, для него это необычное решение. И вряд ли это связано с экстренной заменой: Хлусевич почувствовал дискомфорт на предматчевой разминке, и его в старте заменил Зиньковский.

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В начале матча было видно, что «Оренбургу» нужнее. Хозяева были инициативнее в атаке, много били по воротам. «Спартак» выглядел типично для себя образца этой весны: главной звездой снова был Максименко, тащивший удар за ударом. Главный момент первого тайма — выход Воробьева один на один. Если выражаться медиафутбольным языком, это был чистый «буллиталити». И победителем вышел спартаковский кипер: Максименко бросился руками в ноги форварда и выбил мяч.

Второй тайм получился малосмотрибельным. Какие-то отдельные футбольные вспышки, в остальном — борьба, повреждения и паузы. «Оренбург», исходя из результатов конкурентов, все устраивало. «Спартак» в принципе все устраивало.

Определенная интрига была в выходе на замену Угальде — сможет ли он хотя бы в последнем туре забить первый мяч в РПЛ? Не смог. А любители молодежного спартаковского футбола получили подарок в виде дебюта центрального защитника Бозова. 19-летний воспитанник академии регулярно играет за «Спартак-2», причем с капитанской повязкой.

Единственный эпизод этого матча, который разойдется по соцсетям, был нефутбольным. Перес ногой влетел в лицо Максименко, и спартаковский вратарь не сдержался и кулаком врезал сопернику куда-то в область паха. После видеопросмотра вратарю было выписано предупреждение. А вообще Максименко стал лучшим игроком этого матча. Как и лучшим игроком «Спартака» во всем этом сезоне.

0:0 — пожалуй, единственный возможный исход этой встречи. Результат абсолютно приемлемый для «Оренбурга» — команда остается в РПЛ. Для «Спартака» Слишковича это очередные 0:0, и вряд ли хоть у одного тренера в истории красно-белых был такой процент нулевых ничьих. Кстати, «Спартак» при боснийце так ни разу и не проиграл. Но одно поражение все же случилось — в Кубке от «Балтики», которое стоило места в суперфинале. На пресс-конференции после матча предыдущего тура Слишкович сожалел, что не удалось пройти «Балтику»; то поражение во многом обесценило его работу. Нет сомнений, он согласился бы проиграть пару-тройку матчей в РПЛ, но при этом выиграть в Калининграде.

Период Слишковича завершен. В «Спартаке» наступает время Станковича.

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
8
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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