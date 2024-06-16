Стали известны подробности перехода Москвичева и Барановского в «Оренбург»

Голкипер Богдан Москвичев и нападающий Алексей Барановский из системы «Зенита» станут игроками «Оренбурга», сообщает Legalbet.

По данным источника, голкипер будет арендован на сезон. Клуб выкупит у «Зенита» игрока и подпишет с ним трехлетний контракт.

17 июня футболисты пройдут медосмотр и вылетят на сборы в Турцию.

20-летний Москвичев во второй части сезона-2023/24 на правах аренды выступал за «Чайку». 19-летний Барановский играет за «Зенит» — 2.