Обозреватель «СЭ» — о переходах Хесуса Медины и Марио Фернандеса к красно-белым и сине-бело-голубым.

Хесус Медина

Российский футбольный отпуск закончился, просыпайтесь. Два дня принесли две бомбические трансферные новости, в которых задействованы топ-клубы. Сперва Марио Фернандес, возвращение которого в ЦСКА еще неделю-другую назад казалось делом решенным, вдруг оказался в «Зените», а затем уже более «свежий» армеец Хесус Медина перешел в «Спартак».

И все это — после того, как Владимир Федотов в интервью «СЭ» сказал, что красно-синим для борьбы за чемпионство нужно усиление всех линий! Вместо этого сам же ЦСКА укрепил двух прямых конкурентов, включая того, которого клубу нужно настигать — в том числе и по длине скамейки.

Медина отправляется прямиком к принципиальному оппоненту — из ЦСКА в «Спартак». В XXI веке на такой шаг решился только Роман Еременко, и то после дисквалификации.

Ход прошлого сезона показал, что Владимир Федотов точно не вздохнет с облегчением, узнав о трансфере 26-летнего парагвайца. Он получился для Хесуса неоднозначным, но футболист показал себя и разноплановым игроком, универсалом, и бойцом, который не сдается при неприятностях.

Начал сезон он, как и другой армейский южноамериканец Хорхе Карраскаль, блестяще. Играя в группе атаки, в девяти турах набрал девять очков по системе «гол плюс пас» — 5+4. Потом начались проблемы. После 0:1 от «Торпедо» он на два матча угодил на скамейку запасных, после чего вернулся в основу, но результативность как рукой сняло. В 15 турах осени и начала весны его показатели составили 1+0. В апреле снова были два матча в запасе, а затем... смена позиции.

Хесус Медина. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Начиная с дерби против «Локомотива» Медина превратился в левого латераля — и словно играл там всю жизнь. Он выдал ударную концовку — 2+3 в пяти последних турах, к которым добавился реализованный пенальти при 0:1 в концовке первого финального матча Пути регионов Кубка России с «Уралом» и блистательный удар в дальнюю «девятку», которым был открыт счет во втором. Два гола, которые он забил в последних турах чемпионата, пришлись на долю не середняков и аутсайдеров, а прямых конкурентов — «Спартака» и «Ростова». 1+1 в последнем туре с командой Валерия Карпина позволили Медине войти в десятку сильнейших в чемпионате по системе «гол плюс пас».

«У него есть все оснащение для этой позиции, — объяснял решение Федотов. — Она атакующая, в некоторых командах фланговых нападающих используют латералями. Он делает то, что любит и умеет, — уход в центр, работа на пространстве. Этот вариант очень удобен для нас». К этому следует добавить то, что Хесус был штатным исполнителем стандартов, которые у федотовского ЦСКА благодаря стабильной доставке от Медины и Милана Гайича были поставлены прекрасно.

После ничьей в дерби первого круга между ЦСКА и «Спартаком» Федотов подверг Медину и Карраскаля публичной критике, для него крайне редкой. Для здорово стартовавших, но затем попавших в затяжной спад южноамериканцев это был первый серьезный звонок, но оставшаяся часть сезона показала, что они отреагировали на него по-разному. Медина на новой позиции стал одним из самых полезных игроков второй части чемпионата, а Карраскаль так и не вернул себе место в стартовом составе. И пусть главный тренер комплиментарно говорит о настрое колумбийца в конце сезона и их серьезном разговоре — только следующий сезон покажет, станет ли Карраскаль тем игроком, которым пришел в ЦСКА.

Медина же им стал, и его место в стартовом составе на суперфинал Кубка России не подвергалось сомнению. Более того, на седьмой минуте он сломал фалангу пальца и с такой травмой провел на поле все 90+ минут, едва не забил на 88-й минуте после длинной передачи Акинфеева и скидки Заболотного, зато реализовал свой пенальти в послематчевой серии. Такова цена титулов, и парагваец об этом знал.

Но он (в отличие от Марио Фернандеса) и накануне финала не клялся в верности красно-синим, сказав, что дальнейшую судьбу будет решать уже после трофейного матча. Как и Федор Чалов, он вошел в топ-10 игроков РПЛ по сумме ударов и передач под удар, то есть показал себя разносторонним игроком атаки, а его игра по левой бровке продемонстрировала, что и к челночной работе вполне приспособлен.

«Спартак», говорят, начал операцию по приобретению Медины еще два месяца назад. Притом что тот на контракте до лета 2025 года, мне не вполне понятно, как красно-белые могли легально разговаривать с самим игроком, но на его агента выходить им точно ничто не мешало. Вопрос, правда, кто агент. В СМИ только за последнее время мне доводилось видеть фамилии двух людей, которых называли представителями парагвайца, — Ренато Биттара и Аугусто Параху. Когда 15 июня парагвайский журналист Бруно Понт запустил в твиттере первую информацию о возможном содружестве Медины и «Спартака», то Биттар заявлял, что это все не соответствует действительности и Хесус «счастлив в ЦСКА», а вот Параха столь категоричен не был. Тем более что он же — представитель Алекса Дуарте, еще одного красно-белого парагвайца.

Евгений Гинер до последнего заявлял, что не может представить себе переход игрока ЦСКА в «Спартак». Впрочем, президент красно-синих и возвращение Марио Фернандеса в свой клуб называл делом решенным. 22 июня на вопрос журналистов «Марио возвращается?» он ответил: «Да».

Евгений Гинер. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Дважды за пару дней жизнь разочаровала Евгения Ленноровича — человека, который никогда не считался идеалистом и однажды разоткровенничался о том, что предпочитает изначально относиться к человеку плохо, чтобы потом с радостью убедиться в обратном, а не наоборот.

Впрочем, Медину продают, и достаточно щедрая по нынешним временам сумма компенсации от «Спартака» (7,5 миллиона евро) почти соответствует ценнику на футболиста на сайте Transfermarkt. Не уверен, что за эти деньги игрока нужно заворачивать в подарочную бумагу и везти в Тушино — ведь это в любом случае усиление прямого конкурента. У ЦСКА была опция этого не делать — ведь у Медины оставались еще два года контракта. Но армейцы почему-то сделали. Видимо, считая, что больше за такую сумму Хесуса им никто и никогда не предложит.

Не думаю, что на его уход в «Спартак», несмотря на всю остроту взаимоотношений между болельщиками, со стороны поклонников красно-синих будет такая же реакция, как на переход Марио Фернандеса в «Зенит». Все же десять лет Фернандеса в ЦСКА — не полтора у Медины. Это не тот срок, чтобы у иностранца появился настоящий клубный патриотизм. Хотя такие победы, как в Кубке России со сломанным пальцем, по идее, должны его выковывать.

Понятно, что свист в адрес Медины в первом, а может, и втором дерби со стороны красно-синих трибун в любом случае будет оглушительным — как иначе? Ведь без его желания переход в «Спартак» точно не состоялся бы. Но такого глубокого человеческого разочарования и ощущения, что их предали, тут наверняка не будет.

Марио Фернандес. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Марио Фернандес

А вот с Марио Фернандесом другое дело. Скажу честно — его переход из «Интернасионала» в «Зенит» оставил лично у меня не самый приятный осадок. Бразилец с российским паспортом отыграл десять лет за ЦСКА, и его цитата двухлетней давности памятна всем. Редко общающийся с прессой Марио сказал тогда в интервью Sport24: «Даже если бы руководство [ЦСКА] сказало, что я им больше не нужен, я бы не пошел в «Зенит». В России ни в какой другой команде играть не буду. И не остановлюсь ни на секунду, чтобы послушать предложение любого российского клуба. Для меня это просто невозможно... «Зенит», без сомнения, хороший клуб. Но мой дом — ЦСКА».

Четвертьфиналист ЧМ-2018 оказался настоящим хозяином своего слова — как дал, так и взял. Хотя отношение к нему болельщиков было совершенно другим — его считали одним из немногих исключений из правил. Тем горше оказалось разочаровываться, и реакция оказалась бурной — именно потому что о нем думали иначе.

Другое ли это, чем давешний переход Артема Дзюбы из «Спартака» в «Зенит»? Если только в том, что Марио — бразилец и не воспитанник красно-синих. Но за декаду и его начали считать родным и думали (да и цитата выше показывает, что имели на это основания), что он полагает так же. К тому же Фернандес в ЦСКА не натерпелся столько, сколько Дзюба в «Спартаке».

Его всегда обожали, он всегда был на пьедестале. Марио такое отношение отработал, в том числе и за сборную России на ЧМ-2018. Фернандес там был так хорош, что никто его не укорил за решающий незабитый пенальти в серии с Хорватией. Многие уже даже забыли, что четвертьфинал был проигран после его неудачи, а не Смолова, — таким был эффект от игры Фернандеса на всем первенстве, тогда как у Федора оно не задалось.

Ссылки на финансовую заинтересованность агента в переходе Марио в «Зенит» (а проходила информация, что он предлагал игрока и трем московским клубам, но те не захотели ни удовлетворять его запросы по деньгам, ни уводить футболиста из-под носа ЦСКА), на мой взгляд, несерьезны. Фернандес — взрослый мальчик, ему скоро 33, и он должен был понимать, что делает.

Марио Фернандес. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Болельщики армейцев однозначно восприняли его переход в «Зенит» как предательство, и теперь вопрос, останется ли в силе договоренность между поклонниками двух клубов об отсутствии ненормативной лексики на матче между ними за Суперкубок в Казани. ЦСКА отпускал его при действующем контракте на родину решить свои личные проблемы, последствия же оказались такими, как мы видим.

«Зенит», получается, приобрел уже десятого бразильца, четко избрав дорогу донецкого «Шахтера» времен своего бывшего тренера Мирчи Луческу. Часть из них — с российскими паспортами, что облегчает клубу из Санкт-Петербурга жизнь. Но еще недавно казалось аксиомой джентльменское соглашение между «Зенитом» и ЦСКА, подразумевающее «пакт о ненападении». То ли оно уже в прошлом, то ли произошло что-то такое, о чем мы не знаем.

В практической плоскости непонятно, зачем питерцам нужно перебивать ЦСКА деньгами за Марио. Что принципиально нового может дать «Зениту» за два или почти два миллиона евро в год уже достаточно возрастной и подверженный травмам игрок, который тем более жестко ассоциируется с клубом-конкурентом? На правом фланге у «Зенита» есть Вячеслав Караваев, Арсен Адамов и Алексей Сутормин, а может там сыграть и новичок Ду Кейрос.

Впрочем, прошла информация, что в Марио был заинтересован лично Сергей Семак, так что он знает ответ на этот вопрос. Ведь сам Сергей Богданович тоже был (да и остается) легендой ЦСКА — и большей, чем Марио Фернандес.

После этой истории, чтобы совсем разувериться в какой-либо клубной идейности российских футболистов, остается только, чтобы в «Зенит» перешел Игорь Акинфеев. Но этого, уверен, не произойдет никогда. Что-то святое все-таки есть.

«Зенит» увел Фернандеса у ЦСКА! Подробности перехода