Файзулин: «Занимаюсь бизнесом, есть планы в футболе»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Виктор Файзулин рассказал, чем занимается после окончания карьеры.

— Чем сейчас занимаетесь?

— Бизнесом.

— А в футболе есть какие-нибудь планы?

— Есть.

— Какие?

— Грандиозные!

Файзулин завершил карьеру в 2018 году. В 2021 году работал спортивным директором «Акрона».