Марио Фернандес в «Зените» — бомба. Но нужен ли бразилец питерцам?

Разбираемся в спортивной стороне громкого трансфера.

Еще в среду вообразить переход безусловной легенды ЦСКА в «Зенит» было трудно. И тем острее эмоции от новостей о скором приезде Марио Фернандеса в Санкт-Петербург — это не просто удивление, а ошеломление, шок.

О моральной стороне много говорят коллеги, но что даст переход Фернандеса «Зениту» со спортивной точки зрения? Если бы в этом прослеживалась явная логика, то вопросов возникало бы не так много: очевидно, что в современном футболе преданность имеет меньший вес, чем лет 20-30 назад, и деньги часто решают все. Однако здесь очевидного ответа нет.

Марио в сентябре исполнится 33 года. Для строго флангового игрока это преклонный возраст — мало кто сохраняет свежесть и выносливость к этому моменту. А в случае с Фернандесом это особенно критично, так как он футболист с ограниченным функционалом. Его не переведешь в опорную зону и не сделаешь вингером — Марио всегда играл только на позиции правого защитника, пусть и в разных схемах.

Фернандес всегда находился в неплохой физической форме, но сам признавался, что в отпуске часто набирал лишние килограммы. Его текущая форма — главный повод для беспокойства: за последний год Фернандес провел на поле всего 300 минут за «Интернасионал» и чаще всего наблюдал за игрой со стороны. При этом о серьезных травмах бразильские СМИ не сообщали. Учитывая, что экс-защитник сборной России имеет склонность к лишнему весу, можно только догадываться, как много времени ему понадобится на возвращение к оптимальным кондициям.

Еще один важный вопрос — роль Марио в «Зените». Позиция правого защитника у сине-бело-голубых укомплектована: там могут сыграть Караваев, Сутормин и Адамов. Безусловно, основной — Вячеслав. Глобальных претензий к нему никогда не было — он, как и Фернандес, не обладает широким арсеналом характеристик, но исправно и качественно делает свою работу. Смущает лишь то, что в последние два сезона Караваев достаточно времени провел в лазарете. Но сейчас здоров.

Разумеется, трансфер Фернандеса не означает автоматического перевода Караваева в запас. Но теперь иными красками играют слова Сергея Семака на пресс-конференции после матча с «Црвеной Звездой». Тогда я спросил главного тренера «Зенита» об игре Караваева в тройке центральных защитников во втором тайме, а тот ответил: «Иногда, может, Караваеву придется так играть. У нас не такой большой выбор, если брать эту систему и позицию. Надо понимать, чтобы он тоже был в курсе, как нужно играть при этой схеме». Неужели приход Фернандеса означает переключение схемы?

Марио Фернандес. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Не факт, конечно, но двум другим конкурентам бразильца точно придется туго. Сутормин и до этого намекал, что может покинуть клуб: у Алексея существенно сократилось время весной, а теперь пробиться в основу будет еще труднее. Адамов же чаще наигрывается Семаком в центре обороны и тоже не имеет светлого будущего в «Зените».

Пока трансфер Марио кажется непонятным. Это не покупка «на вырост», как в случае с Ренаном, Коваленко или Педро, — «Зенит» не заработает на продаже Фернандеса. Зато в Питере появится очередной бразилец с русским паспортом.

Это история не про спорт. Кажется, таким образом гегемон хочет нанести психологический удар по ЦСКА, который многими считается главным конкурентом «Зенита» в ближайшем сезоне. И тут какая-то логика есть: прямо перед Суперкубком переманить к себе легенду армейцев, которая клялась в преданности клубу, — это грязноватый, но сильный шаг.

Правда, все может обернуться и против «Зенита», ведь ЦСКА наверняка разозлится и будет особенно настраиваться на сине-бело-голубых.

Зато для стороннего зрителя подобные события — плюс: наша лига становится еще интереснее.