Зарема Салихова: «Льются рекой нефтяные деньги в «Спартаке», а приезжают мевли, добвни и Жозе»
Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слова спортивного директора красно-белых Томаша Амарала.
Ранее португалец заявил: «Я никогда не обещал титулов, но этот состав готов побеждать в каждой игре».
«Дежурные фразы кидал Амарал о том, что «Спартак» должен бороться только за первое место, преклонение перед эмблемой. Можно хоть 1000 раз поцеловать ромбик, но если спортивный директор видит результаты медосмотра Жозе, толщину жировой прослойки, а потом ставит свою подпись, то все слова это пыль. И где во всей истории с Вилли Пухом генеральный директор? И мегапрофессиональный, пропитанный корпоративной культурой трансферный комитет. Льются рекой нефтяные деньги в «Спартаке» уже третий год, а приезжают мевли, бальде, добвни и Жозе. Полная футбольная дисфункция спортивного блока.
И Соболев прав — с этим менеджментом «Спартаку» не стать чемпионом. Лучше играть под свист трибун с обеих сторон, чем терпеть, что твой спортивный — это Амарал, а генеральный Малышев», — сказала Салихова «СЭ».
В четверг, 19 сентября, «Спартак» на своем поле одержал разгромную победу над «Крыльями Советов» (4:1) в матче 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России. Команда с 9 очками лидирует в турнирной таблице группы А.
В чемпионате России красно-белые располагаются на 5-й позиции, набрав 15 очков за 8 туров.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-1
|20
|
2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|11-3
|18
|
3
|Локомотив
|8
|6
|0
|2
|19-12
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|15-8
|16
|
5
|Спартак
|8
|4
|3
|1
|11-4
|15
|
6
|ЦСКА
|8
|4
|1
|3
|15-5
|13
|
7
|Ростов
|8
|3
|2
|3
|13-15
|11
|
8
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
9
|Динамо Мх
|8
|2
|3
|3
|4-7
|9
|
10
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
11
|Акрон
|8
|2
|2
|4
|10-13
|8
|
12
|Пари НН
|8
|2
|1
|5
|6-15
|7
|
13
|Оренбург
|8
|1
|3
|4
|11-17
|6
|
14
|Химки
|8
|1
|3
|4
|9-16
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|3-14
|5
|
16
|Ахмат
|8
|0
|5
|3
|6-14
|5
|21.09
|14:00
|
Акрон – Краснодар
|- : -
|21.09
|16:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|21.09
|19:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|22.09
|14:15
|
Химки – Оренбург
|- : -
|22.09
|16:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|22.09
|16:30
|
Ростов – Динамо Мх
|- : -
|22.09
|19:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|23.09
|18:30
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|5
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1