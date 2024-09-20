Зарема Салихова: «Льются рекой нефтяные деньги в «Спартаке», а приезжают мевли, добвни и Жозе»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слова спортивного директора красно-белых Томаша Амарала.

Ранее португалец заявил: «Я никогда не обещал титулов, но этот состав готов побеждать в каждой игре».

«Дежурные фразы кидал Амарал о том, что «Спартак» должен бороться только за первое место, преклонение перед эмблемой. Можно хоть 1000 раз поцеловать ромбик, но если спортивный директор видит результаты медосмотра Жозе, толщину жировой прослойки, а потом ставит свою подпись, то все слова это пыль. И где во всей истории с Вилли Пухом генеральный директор? И мегапрофессиональный, пропитанный корпоративной культурой трансферный комитет. Льются рекой нефтяные деньги в «Спартаке» уже третий год, а приезжают мевли, бальде, добвни и Жозе. Полная футбольная дисфункция спортивного блока.

И Соболев прав — с этим менеджментом «Спартаку» не стать чемпионом. Лучше играть под свист трибун с обеих сторон, чем терпеть, что твой спортивный — это Амарал, а генеральный Малышев», — сказала Салихова «СЭ».

В четверг, 19 сентября, «Спартак» на своем поле одержал разгромную победу над «Крыльями Советов» (4:1) в матче 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России. Команда с 9 очками лидирует в турнирной таблице группы А.

В чемпионате России красно-белые располагаются на 5-й позиции, набрав 15 очков за 8 туров.