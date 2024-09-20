Аршавин назвал футболистов, которые усилили бы «Зенит»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос «СЭ» о возможном усилении команды.

— Какие российские футболисты могут сделать «Зенит» еще сильнее? Молодой Батраков из «Локомотива» или кто-то еще?

— Он в том числе. Думаю, наш Данька Козлов тоже может сделать наш «Зенит» сильнее, Богдан Москвичев может сделать «Зенит» сильнее, — сказал Аршавин «СЭ» в рамках ретро-матча «Лига Ставок Лига Легенд».

После восьми туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата (20 очков). «Спартак» с 15-ю очками идет на 5-м месте.