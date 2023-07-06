«Зенит» увел Фернандеса у ЦСКА! Подробности перехода

Главный трансфер лета в РПЛ?

В середине весны в медиа появилась информация о том, что ЦСКА хочет вернуть легендарного Марио Фернандеса. С тех пор болельщики перешли в режим ожидания — но получили явно не то, чего хотели. 32-летний защитник отправился в Санкт-Петербург.

Марио Фернандес пришел в ЦСКА в 2012 году — а ушел весной 2022-го, объявив о приостановке карьеры. Тогда армейцы с ним тепло попрощались: «Это серьезная потеря для клуба, но мы не могли не откликнуться на просьбу Марио. Фернандес более 10 лет отдавал всего себя команде, не жалея здоровья, дважды продлевал контракт. Нам удалось убедить Марио не спешить с окончательным решением о завершении карьеры и согласовать приостановку контракта. Мы надеемся, что после небольшого отдыха Марио заскучает по футболу, по нашей семье и вернется домой».

Защитник просидел без клуба чуть больше полугода, прежде чем присоединился к бразильскому «Интернасьоналю» в декабре 2022-го. Тогда практически все написали об аренде — якобы Фернандес еще принадлежал ЦСКА и просто поиграет за бразильцев до конца сезона. Дальнейшие события показали, что это была ошибка. О том, что вместо аренды контракт с ЦСКА был расторгнут, в июне намекнул Роман Бабаев: «Правда ли, что для возвращения Фернандеса надо заплатить 365 тысяч евро? Это не единственный нюанс. Мы в контакте с коллегами. Помним, что мы отпустили Марио по его просьбе и сделали это абсолютно бесплатно». В дальнейшем информацию подтвердил бразильский журналист Фабио Алейшо, заявив, что при подписании контракта с «Интернасьоналем» договор с ЦСКА был расторгнут, а Марио стал свободным агентом.

На несколько месяцев про Фернандеса забыли — до тех пор, когда он якобы не расторг контракт с «Интернасьоналем» в середине апреля 2023 года. Уже через несколько дней уход Марио из бразильского клуба прокомментировал директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо: «Разумеется, для нас решение Марио покинуть «Интернасьонал» не стало сюрпризом. Мы общаемся с Марио практически на ежедневной основе: как всегда, доверительно, поддерживаем друг друга во всем. Что касается дальнейшего развития событий, то могу лишь повторить нашу общую позицию, озвученную еще в декабре: у нас есть обоюдное желание, чтобы мы вновь увидели Марио в майке ЦСКА. Но на сегодняшний день необходимо дождаться окончания сезона».

Еще через несколько дней подключился тренер армейцев Владимир Федотов: «Удивительно, но он стал настолько русским, что не смог адаптироваться в родной стране. Переводчик, который хорошо знает Фернандеса, был с ним на связи в Бразилии. И у Марио возникало немало вопросов. Поговорим с ним и пригласим, чтобы оценить текущее состояние».

После этого была взята пауза практически на полтора месяца — пока 13 июня в медиа не вышел Роман Бабаев. Гендиректор ЦСКА дал понять, что переговоры идут сложно, потому что бразильцы запросили деньги за трансфер: «Мы обсуждаем, считаем, что это [выплата денег] не совсем, мягко говоря, справедливо и правильно — полгода не прошло, как мы пошли «Интенасьоналю» навстречу и Марио в первую очередь, отпустив бесплатно. И сейчас Марио должен платить, чтобы вернуться — это не совсем корректно».

Правда, 22 июня армейских болельщиков обрадовал Евгений Гинер — на вопрос о том, присоединится ли Фернандес к ЦСКА, он ответил утвердительно. Но не прокомментировал, когда и в каком качестве.

Ситуация накалилась 4 июля — тогда в прессе выступил агент футболиста Жорже Машаду: «Клубам не удалось достигнуть соглашения. Они больше не ведут переговоры. Скорее всего, Марио не будет в ЦСКА».

Армейцы в тот же день сурово ответили: «Несмотря на заявление агента Марио, мы считаем, что в этом вопросе точка не поставлена. Однако раз этот вопрос был поднят в медиа, то мы готовы продублировать свою позицию, озвученную ранее в переговорах. ЦСКА — не благотворительная организация. Считаем сюрреалистичной ситуацию, при которой мы в принципе должны платить за Марио».

Марио Фернандес. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сегодня бразильский журналист Алешандре Пратцель сообщил, что Фернандес может перейти в «Зенит». Далее пошли подтверждения. По данным «СЭ», «Зенит» выплатит бразильскому клубу те самые 365 тысяч евро, а зарплата футболиста составит менее 2 миллионов евро в год.

Со стороны ЦСКА по ситуации высказался Кирилл Брейдо: «Ну что же. Теперь все встало на свои места, и непонятные моменты получили объяснение».

Сообщается также, что Фернандес прибудет в Россию 9 или 10 июля и не дебютирует за «Зенит» в матче Суперкубка России — он состоится 15 июля, в нем петербуржцы сыграют как раз с ЦСКА.