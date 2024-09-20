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Соболев рассказал, почему вместе с Джикией распустил медиакоманду «Бей Беги»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Зенита» Александр Соболев рассказал, почему вместе с Георгием Джикией решил распустить медийную футбольную команду «Бей Беги».

«Когда мы создавали медиакоманду, был только второй сезон Медиалиги. И тогда все было совсем по-другому. Сейчас это профессиональная лига, я считаю. Когда мы создавали «Бей Беги», было по две тренировки в неделю и игра в выходные. Потом три тренировки, четыре, пять, три тренера... Короче, полноценная профессиональная команда.

Когда это все начало уходить в профессиональное русло, мы приняли решение закрыть команду. Потому что этим надо заниматься, этим надо жить, а мы с Георгием не может этим заниматься. Когда это было «хи-хи, ха-ха», выходили медиалица в футбол играть, было весело и прикольно. А когда все это ушло в профессиональный спорт, мы не могли этим заниматься", — сказал Соболев в интервью пресс-службе «Зенита».

Клуб «Бей Беги» опубликовал пост в своем Telegram-канале впервые за полгода после новости об уходе Гильермо Абаскаля из «Спартака». Позднее публикация была удалена, а сам канал переименован.

По слухам, Абаскаль был категорически против увлечения Джикии и Соболева медиафутболом. Telegram-канал клуба «Бей Беги» не публиковал посты с 24 октября 2023 года.

Источник: Youtube-канал «Зенита»
Александр Соболев
Георгий Джикия
ФК Бей Беги
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