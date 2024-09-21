Миенти Абена: «Спартак» и «Зенит» — команды одного уровня по составу»

Защитник «Спартака» Миенти Абена сравнил составы красно-белых и «Зенита».

«Я не думаю, что у «Зенита» состав уровнем выше нашего. Нам нужно сосредотачиваться на том, что говорит наш тренер. Поверьте мне, если у нас будет получаться делать на поле то, что говорит нам тренер, каждому сопернику будет очень сложно с нами играть. Для меня «Спартак» и «Зенит» — это команды одного уровня по составу, но мы можем быть лучше их, если будем качественно выполнять задания тренера», — цитирует «РБ Спорт» Абену.

После 8 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Спартак» идет на 5-й строчке — 15 очков.