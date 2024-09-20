«Зенит» не будет подписывать свободных агентов в ближайшее время

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал трансферную кампанию команды.

— Какую оценку дадите летней трансферной кампании «Зенита»?

— Оценку трансферной кампании дадут результаты сезона, — сказал Медведев. — Мы все наши планы реализовали.

— Еще есть возможность подписать свободных агентов. «Зенит» будет пользоваться этой возможностью?

— Нет, не будем.

В летнее трансферное окно петербуржцы приобрели Александра Соболева, Евгения Латышонка, Максима Глушенкова, Лусиано Гонду, Юрия Горшкова и Сергея Волкова.