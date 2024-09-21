«Севилья» и «Валенсия» интересовались Монтесом

Шесть клубов были заинтересованы в подписании защитника Сесара Монтеса, перешедшего в сентябре из «Альмерии» в «Локомотив», сообщает Legalbet.

«Вальядолид», «Леганес», «Тигрес» и «Америка» хотели заполучить 27-летнего мексиканца, но он отказался от этих вариантов. Также игроком интересовались «Валенсия» и «Севилья», которые отказались от переговоров из-за запрашиваемой цены.

По информации источника, Монтес выбрал «Локомотив», так как ему понравился менеджмент клуба, а также благодаря рекомендациям полузащитника московского «Динамо» Луиса Чавеса.

12 сентября «Локомотив» объявил о переходе Сесара Монтеса из «Альмерии». Контракт рассчитан до лета 2029 года.