Габигол, Санабрия, Рябчук... Кто окажется в «Спартаке»? Инсайды «СЭ»

Красно-белые не остановятся на покупке Бонгонды.

На это лето «Спартак» планировал усиление четырех позиций: опорный полузащитник, центральный форвард, атакующий полузащитник и правый вингер.

Причем основные инвестиции должны были быть направлены именно на покупку центрфорварда, который мог бы создать реальную конкуренцию Александру Соболеву, но вышло иначе.

Сначала из расположения молодежной сборной Португалии прилетела новость, что Томаш Тавареш получил тяжелую травму (разрыв крестообразных связок колена), и красно-белые задвинули даже мысль об опорном полузащитнике, переключившись на левого защитника.

Затем на рынке оказался доступен вингер «Кадиса» Тео Бонгонда, о переходе которого с гигантскими усилиями получилось договориться с президентом испанского клуба Мануэлем Вискайно. Теперь позиция вингера закрыта, хотя изначально приоритет ей отдавался низкий.

Что дальше? Вокруг «Спартака» сейчас так много вариантов, что хватило бы снабдить всю РПЛ. Центральными форвардами уж точно. Давайте разбираться, кто действительно может переехать в «Спартак», а кого мы здесь не увидим.

Валентин Кастельянос. Фото Global Look Press

Валентин Кастельянос (нападающий, 24 года)

Нападающий отыграл прошедший сезон в аренде из «Нью-Йорк Сити» в «Жироне». Всего три месяца назад аргентинец умудрился сделать покер в игре с «Реалом». Ну почти как Аршавин. А вся его статистика за сезон — 35 матчей и 13 голов. Для игрока «Жироны» — результат невероятный.

И вот этого красавца «Спартак» пытался подписать, но пока без шансов. Вероятность перехода крайне низкая. Кстати, в 2021-м им интересовался «Краснодар», но тогда американцы просили за него 10 миллионов долларов, а покера «Реалу» на счету Кастельяноса еще не было. Вот ничего и не случилось.

Лукас Бойе. Фото Global Look Press

Лукас Бойе ( нападающий, 27 лет)

Бойе — тоже из Аргентины. И тоже играет в испанском чемпионате. Его «Эльче» в прошедшем сезоне вылетел, но сам Бойе настрелял «7+3» в разделе результативности. «Да, «Спартак» действительно интересовался Лукасом, клуб контактировал с нами. Но сейчас нет никаких шансов, что Бойе поедет в Россию», — сказал агент Бойе Густаво Гони.

Думаю, по этому переходу все ясно.

Антонио Санабрия. Фото Global Look Press

Антонио Санабрия ( нападающий, 27 лет)

Санабрия — центральный нападающий, парагваец, продукт системы «Барселоны», который числился в «Роме», играл за хихонский «Спортинг», «Бетис», «Сассуоло» и «Дженоа», а сейчас выступает за «Торино», где в прошедшем сезоне отличился 12 раз и сделал 4 голевые передачи. Вдобавок у Санабрии и Гильермо Абаскаля один и тот же агент. Но пока это вообще не помогает, что подтвердил спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти: «Санабрия? Этот игрок в принципе не продается».

Габриэл Барбоза. Фото Global Look Press

Габриэл Барбоза (Габигол) ( нападающий, 26 лет)

Габигол — бывший игрок «Интера» и «Бенфики», который сейчас выступает за «Фламенго». Габигол — очень звездный по масштабам Бразилии игрок, оттянутый форвард. Говорят, встречается с сестрой Неймара и обладает неприятным характером, поэтому периодически скандалит с руководством. Начальство терпит, поскольку Габриэл очень результативен. А еще получает огромную по меркам Бразилии зарплату — около 3 миллионов евро в год. Понятно, что в России ему должны были бы платить значительно больше. По моим данным, в «Спартаке» бы он запросил не меньше 4,5 миллиона евро в год. Разумеется, настолько разрывать зарплатную ведомость — дело для командной атмосферы негативное. Поэтому шансов на переход Габигола практически нет. «Спартак» тут вообще не усердствовал. Вариант минорный.

Давинсон Санчес. Фото Global Look Press

Давинсон Санчес (центральный защитник, 27 лет)

В свое время колумбиец переехал в «Тоттенхэм» из «Аякса» за более чем 40 миллионов евро. Сегодня у Санчеса со «шпорами» — год контракта и полная свобода в выборе вариантов продолжения карьеры. В прошлом сезоне он выходил на поле только в 18 матчах, не набрал даже 1000 минут игрового времени и совсем не входит в планы руководства лондонцев. По меркам РПЛ Санчес — игрок топ-уровня. И хотя изначально в трансферных целях покупка центрального защитника не значилась, от варианта такого уровня в «Спартаке» не откажутся уж точно. Другое дело, что есть ощущение, будто бы агенты Давинсона затеяли с красно-белыми публичную игру не для того, чтобы устроить клиента в Москву. Основной идеей может быть информационное давление на реальных претендентов из европейских чемпионатов. Поэтому на возможность перехода колумбийца поставлю 20%. И то потому, что заражен паталогическим оптимизмом.

Олег Рябчук. Фото Global Look Press

Олег Рябчук (левый защитник, 25 лет)

Левый защитник греческого «Олимпиакоса», игрок сборной Молдавии. По моим данным, переговоры с Рябчуком продолжаются, «Спартак» предлагает Олегу серьезную зарплату, в несколько раз больше, чем в Греции. Но Рябчук пока сомневается, в основном из-за обстановки в России. «Спартак» продолжает переговоры, но сейчас сложно представить, чем все это закончится. Рябчук — игрок квалифицированный, вероятность его перехода можно оценить в 60%. Все должно решиться в ближайшую пару дней.

Думаю, до конца трансферного окна «Спартак» подпишет помимо Бонгонды еще одного-двух новичков. Кстати, интересно, что почти всем игрокам, которыми интересуется «Спартак», 27 лет (либо исполняется в этом году). Исключение — 24-летний Кастельянос и Рябчук, которому 25.

Болельщиков «Спартака» должен радовать тот факт, что все-таки красно-белые стараются взять игроков высокого уровня, что подтверждает амбиции «Лукойла» в отношении команды. Правда, мне лично импонирует другой подход, при котором поиск футболистов основан на глубоком изучении рынка, в результате чего появляется больше неочевидных, но все равно качественных вариантов. Пока «Спартак» пользуется очевидными. Это тоже неплохо, но сложнее на этапе переговоров.

Все-таки пригласить Санабрию гораздо труднее, чем условного Брайана Мансилью, который до перехода в «Оренбург» не имел опыта игры в больших чемпионатах. А потому стоил недорого, а пользы принес как уже состоявшийся игрок.

Но это вопрос не быстрый. Пока «Спартак» через Пола Эшуорта делает то, что может делать в сложившихся условиях.

Посмотрим, что будет на выходе. Размах здесь точно на рубль.