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Сегодня, 03:07

Кузьмичев: «Лучший молодой игрок сезона — это не то признание, из-за которого можно поймать звезду»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев высказался об игре нападающего железнодорожников Никиты Салтыкова.

«Пока у Салтыкова точно не идет. Даже во вчерашней кубковой игре Севикян, который в команде находится гораздо меньше, выглядел более убедительно. Все по-разному проходят адаптацию в новом коллективе. Качество у парня есть, он показывал это в «Крыльях Советов». В «Локомотиве» новый тренер, партнеы, он ещемолод. Будем надеяться, что Салтыкову просто нужно время. В футбол он точно умеет играть.

Не думаю, что Салтыков в прошлом сезоне поймал «звезду». Лучший молодой игрок сезона — это не то признание, из-за которого можно ее поймать. Тут вопрос адаптации. Теоретически, может быть, Салтыков не угадал с переходом. Но «Локомотив» играет в интересный футбол, у них молодая группа атаки. Футбол похожий, который был в «Крыльях». Не думаю, что футбол «Локомотива» ему не подходит. Конкуренция рождает качество, никто не обещал, что переход пройдёт гладко. Здесь и должен проявиться спортивный характер. Зависит от него, сможет ли Салтыков выиграть конкуренцию у партнёров. Если не сможет, то придется сделать шаг назад, пойти в менее амбициозную команду и начать с начала», — цитирует Legalbet Кузьмичева.

На этой неделе 20-летний Салтыков был признан РФС лучшим молодым футболистом чемпионата России в сезоне-2023/24.

Источник: Legalbet
Владимир Кузьмичев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Никита Салтыков
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 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
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 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
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 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
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 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
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11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
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13
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