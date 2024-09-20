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Сегодня, 21:16

Тимощук: «Семаку будет полегче ротировать состав с тремя высокорослыми нападающими»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о присутствии в группе атаки трех габаритных нападающих — Александра Соболева, Матео Кассьерры и Лусиано Гонду.

«У нас сейчас есть три высоких, габаритных нападающих. Сергей Богданович старается использовать качества каждого из игроков. Гибкость с выбором состава у нас сейчас увеличилась. Я думаю, что нам теперь будет полегче варьировать и ротировать состав», — сказал Тимощук.

После восьми туров чемпионата России петербуржцы лидируют в турнирной таблице, набрав 20 очков.

В 9-м туре РПЛ «Зенит» сыграет с воронежским «Факелом». Встреча пройдет в субботу, 21 сентября, на «Газпром Арене».

Анатолий Тимощук
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
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