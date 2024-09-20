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Тимощук: «Соболев — футболист «Зенита», мы его всячески поддерживаем»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук поделился мнением об адаптации форварда Александра Соболева после перехода из «Спартака».

«Есть позиция. Решение руководства, тренерского штаба и главного тренера. Это наш футболист, мы его всячески поддерживаем. Вы видите отношение ребят, отношение нас всех. Мы стараемся сделать так, чтобы как можно быстрее ему удалось адаптироваться. Безусловно, каждый из нас заинтересован в том, чтобы он адаптировался и приносил пользу команде. Заявление самого Александра вы тоже видели. Я думаю, что тут как не убрать, так и не добавить. Все в его ногах, его голове, его стремлении, самоотдаче. Поэтому, только через работу. Доказывать на футбольном поле болельщикам, что он достоин находиться в нашей команде и приносить пользу команде», — сказал Тимощук.

27-летний Соболев стал игроком «Зенита» в августе, перейдя из московского «Спартака». Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 10 миллионов евро. Нападающий дебютировал за клуб в выездном матче против ЦСКА в 8-м туре РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Александр Соболев
Анатолий Тимощук
ФК Зенит
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3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
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 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
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 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
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