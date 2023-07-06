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Фернандес не обойдет Семака по матчам за ЦСКА. У них равенство с главным тренером «Зенита»

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Футболист Марио Фернандес
Марио Фернандес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Экс-игрок армейцев переходит в «Зенит».

За 10 лет в России Марио Фернандес провел за ЦСКА 329 матчей во всех турнирах, отметившись 11 голами и 49 результативными передачами. Защитник, сменивший бразильский паспорт на российский, выиграл с армейцами три чемпионата, три Суперкубка и один Кубок России. Наиболее успешным с точки зрения личной статистики стал для Марио сезон-2018/19, когда он однажды отличился сам и 10 раз ассистировал партнерам.

Карьера Марио Фернандеса в ЦСКА
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В списке гвардейцев ЦСКА Фернандес делит 13-е место с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком, который выступал за красно-синих с 1994 по 2004 год. В случае возвращения в Москву Марио уже в ближайшем сезоне попал бы в десятку лучших, подвинув помимо Семака Дмитрия Галямина, Дмитрия Багрича и Элвера Рахимича. Любопытно, что сейчас в топ-10 входят семь бывших партнеров Марио (Акинфеев, Игнашевич, братья Березуцкие, Дзагоев, Щенников и Рахимич), Дейвидас Шемберас, с которым Фернандес разминулся на месяц и две советские легенды клуба — Владимир Федотов и Владимир Поликарпов.

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Если Фернандес сыграет первый матч за «Зенит» на следующей неделе против ЦСКА, то станет шестым по возрасту новичком сине-бело-голубых за последние 20 лет. В день первой игры за питерцев старше 32 лет и 299 дней были дебютанты команды Сергей Семак и Бранислав Иванович, а также вернувшиеся в Санкт-Петербург Анатолий Тимощук, Александр Горшков и Дмитрий Бородин.

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Марио станет девятым бразильцем в составе «Зенита» на момент старта сезона-2023/24. Кроме него сейчас в команде находятся защитники Дуглас Сантос, Родригао и Ренан, полузащитники Вендел, Ду Кейрос, Клаудиньо и Мантуан, а также нападающий Малком.

Все бразильцы в составе «Зенита»
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