Семшов ответил, как Соболев может завоевать любовь фанатов «Зенита»
Бывший футболист сборной России Игорь Семшов в комментарии «СЭ» ответы на вопросы о комплектовании «Зенита» в летнее трансферное окно.
— Как вам усиление «Зенита» в летнее трансферное окно?
— Я думаю, хорошее. Конкуренция на каждое место по несколько человек. Плюс остались лидеры — это самое главное. А уже к ним добавляются те или иные футболисты, которые могут усилить.
— Александр Соболев — резонансный переход. Болельщики уже выразили свое недовольство. Как ему завоевать любовь фанатов? Как стать своим в Питере?
— Играть и забивать, не обращать внимание на прессу. Пусть болельщики кричат, это футбольная жизнь. Понятно, что непросто. Он, наверное, знал, что так и будет. Мы все прекрасно понимаем, как и что происходит, если ты переходишь из одного клуба в стан соперника.
— Он такую тактику и выбрал. Александр после матча с «Рубином» вышел и сказал, что ничего не слышал.
— Ну может из-за гула и не слышал. Конечно, какие-то возгласы слышно, как болельщики реагируют. Я думаю, что это нормальная жизнь любого футболиста. В европейском чемпионате, например, когда из «Реала» в «Барселону» или из «Барселоны» в «Реал» переходят, там тоже негодования. Это наша жизнь. Нужно просто быть более профессиональными, — сказал Семшов.
27-летний Соболев стал игроком «Зенита» в августе, перейдя из московского «Спартака». Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 10 миллионов евро. Нападающий дебютировал за клуб в выездном матче против ЦСКА в 8-м туре РПЛ, не отметившись результативными действиями.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-1
|20
|
2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|11-3
|18
|
3
|Локомотив
|8
|6
|0
|2
|19-12
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|15-8
|16
|
5
|Спартак
|8
|4
|3
|1
|11-4
|15
|
6
|ЦСКА
|8
|4
|1
|3
|15-5
|13
|
7
|Ростов
|8
|3
|2
|3
|13-15
|11
|
8
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
9
|Динамо Мх
|8
|2
|3
|3
|4-7
|9
|
10
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
11
|Акрон
|8
|2
|2
|4
|10-13
|8
|
12
|Пари НН
|8
|2
|1
|5
|6-15
|7
|
13
|Оренбург
|8
|1
|3
|4
|11-17
|6
|
14
|Химки
|8
|1
|3
|4
|9-16
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|3-14
|5
|
16
|Ахмат
|8
|0
|5
|3
|6-14
|5
|21.09
|14:00
|
Акрон – Краснодар
|- : -
|21.09
|16:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|21.09
|19:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|22.09
|14:15
|
Химки – Оренбург
|- : -
|22.09
|16:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|22.09
|16:30
|
Ростов – Динамо Мх
|- : -
|22.09
|19:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|23.09
|18:30
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|5
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1