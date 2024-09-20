Семак заявил, что хейт не отражается на работе Глушенкова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что негативные комментарии не сказываются на работе атакующего полузащитника команды Максима Глушенкова.

«Это лично дело людей, которые делают какие-либо заявления. У нас есть своя работа, на работе Максима это не отражается. Он работает хорошо», — приводит слова Семака РИА Новости Спорт.

Ранее 25-летний футболист заявил, что ему не интересно представлять сборную России в матчах с такими командами, как Вьетнам. Вместо этого полузащитник предпочел бы тренировки с бразильскими игроками «Зенита». После этого на Глушенкова обрушился шквал критики.

В нынешнем сезоне Глушенков сыграл в 7 матчах «Зенита» во всех турнирах, отметившись 9 голами и 1 результативной передачей. Его контракт с петербуржцами рассчитан до лета 2028 года.