Хесус Медина близок к переходу в «Спартак» из ЦСКА

По информации «СЭ», полузащитник ЦСКА Хесус Медина в ближайшее время должен подписать контракт со «Спартаком».

Сумма предполагаемого трансфера — порядка 7,5 миллиона евро.

Медина перешел в ЦСКА из «Нью-Йорк Сити» в январе 2022 года. 26-летний парагваец провел за армейцев 45 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.

Контракт хавбека с армейцами действует до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 7 миллионов евро.

На счету Медины 9 матчей в составе сборной Парагвая.